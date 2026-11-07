A Covid-19 voltou a crescer no Brasil. Os casos da doença sobem há seis semanas em 19 unidades da Federação e em todas as faixas etárias, de crianças a idosos, segundo dados do Ministério da Saúde.

A análise considera a evolução das notificações nas últimas seis semanas, até o período de 25 a 31 de outubro. Para identificar a tendência, os pesquisadores usam modelos estatísticos que levam em conta os atrasos na notificação e estimam quantos registros ainda podem ser incorporados aos sistemas de vigilância.

O levantamento aponta sinais de crescimento nas cinco regiões do país:

Norte : Rondônia e Roraima

: Rondônia e Roraima Nordeste : Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Piauí

: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Piauí Centro-Oeste : Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso

: Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso Sudeste : Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo

: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo Sul: Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina

O avanço já aparece também nos hospitais. Boletim da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgado nesta quinta-feira (5) identificou sinais de aumento de casos graves (Síndrome Respiratória Aguda Grave) provocados pelo coronavírus em diferentes regiões do país.

Apesar da tendência de alta, os indicadores ainda são baixos. O Ministério da Saúde classifica a atividade da doença como de baixo risco em todos os estados, e a Fiocruz afirma que a incidência de casos graves permanece em patamar reduzido.

Desde o início de 2026, o Brasil soma 118.851 casos notificados de síndrome gripal por Covid-19, de acordo com dados oficiais atualizados até 4 de novembro. O número não representa o total de infecções, já que nem todos os casos são diagnosticados ou notificados.

Vacinação é a principal defesa

Segundo a pesquisadora Tatiana Portella, do Programa de Computação Científica da Fiocruz, que produz o InfoGripe, a vacina é a principal forma de prevenção contra casos graves e mortes.

“É essencial que as pessoas dos grupos prioritários estejam em dia com a vacina contra o vírus”, alerta.