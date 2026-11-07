Brasil
Guia do CidadãoInfraestrutura

Casos de Covid voltam a crescer no Brasil há seis semanas, afirma Ministério da Saúde

Boletim da Fiocruz também aponta sinais de avanço nos hospitais, mas disseminação da doença ainda é considerada de baixo risco

Brasil soma 118.851 casos notificados de síndrome gripal por Covid-19 em 2026 (Pfizer/Divulgação)

Brasil soma 118.851 casos notificados de síndrome gripal por Covid-19 em 2026 (Pfizer/Divulgação)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 10h53.

Última atualização em 7 de novembro de 2026 às 11h17.

Priorizar nos meus resultados Google
Contexto17s

A Covid-19 voltou a crescer no Brasil nas últimas seis semanas, com aumento de casos em 19 estados e todas as faixas etárias. Apesar do crescimento, os indicadores de gravidade permanecem baixos e a vacinação é considerada a principal defesa contra complicações.

A Covid-19 voltou a crescer no Brasil. Os casos da doença sobem há seis semanas em 19 unidades da Federação e em todas as faixas etárias, de crianças a idosos, segundo dados do Ministério da Saúde.

A análise considera a evolução das notificações nas últimas seis semanas, até o período de 25 a 31 de outubro. Para identificar a tendência, os pesquisadores usam modelos estatísticos que levam em conta os atrasos na notificação e estimam quantos registros ainda podem ser incorporados aos sistemas de vigilância.

O levantamento aponta sinais de crescimento nas cinco regiões do país:

  • Norte: Rondônia e Roraima
  • Nordeste: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Piauí
  • Centro-Oeste: Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso
  • Sudeste: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo
  • Sul: Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina

O avanço já aparece também nos hospitais. Boletim da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgado nesta quinta-feira (5) identificou sinais de aumento de casos graves (Síndrome Respiratória Aguda Grave) provocados pelo coronavírus em diferentes regiões do país.

Apesar da tendência de alta, os indicadores ainda são baixos. O Ministério da Saúde classifica a atividade da doença como de baixo risco em todos os estados, e a Fiocruz afirma que a incidência de casos graves permanece em patamar reduzido.

Desde o início de 2026, o Brasil soma 118.851 casos notificados de síndrome gripal por Covid-19, de acordo com dados oficiais atualizados até 4 de novembro. O número não representa o total de infecções, já que nem todos os casos são diagnosticados ou notificados.

Vacinação é a principal defesa

Segundo a pesquisadora Tatiana Portella, do Programa de Computação Científica da Fiocruz, que produz o InfoGripe, a vacina é a principal forma de prevenção contra casos graves e mortes.

“É essencial que as pessoas dos grupos prioritários estejam em dia com a vacina contra o vírus”, alerta.
Acompanhe tudo sobre:CoronavírusFiocruzMinistério da Saúde

Mais de Brasil

Cashback da reforma tributária: quem tem direito e como funciona a devolução de impostos?

Enem 2026: o que pode ou não levar para o primeiro dia de prova?

Novas regras do vale-alimentação e refeição começam hoje: cartão funcionará em qualquer maquininha?

Quando sai o resultado do Enem 2026? Veja expectativa

Mais na Exame

Brasil

Cashback da reforma tributária: quem tem direito e como funciona a devolução de impostos?

Future of Money

Nubank normaliza saques e depósitos de criptomoedas após instabilidade

Casual

Como um emoji virou o bar do momento em Nova York

ExameLab

Fraldas no 11.11: preços de Huggies e Pampers e como comparar