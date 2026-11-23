O climatologista brasileiro Carlos Nobre, de 75 anos, foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença neurodegenerativa que provoca a perda progressiva da força muscular e pode comprometer os movimentos, a fala e a respiração.

Os primeiros sinais surgiram em dezembro de 2025, poucos dias após a COP30, realizada em Belém. O cientista percebeu dificuldade para movimentar o braço direito, além de enfraquecimento, atrofia na mão e inchaço.

O diagnóstico foi detalhado em uma reportagem do Fantástico, exibida no último domingo, 22. Após avaliação médica, Nobre realizou uma eletroneuromiografia, exame que identificou alterações compatíveis com a doença.

O que é a esclerose lateral amiotrófica (ELA)?

ELA é uma condição rara e progressiva que afeta os neurônios motores, células do sistema nervoso responsáveis por transmitir os comandos do cérebro aos músculos.

Com a degeneração dessas células, o organismo perde gradualmente a capacidade de controlar determinados movimentos. A evolução varia entre os pacientes e pode atingir diferentes regiões do corpo.

Segundo o Ministério da Saúde, a doença geralmente não compromete a sensibilidade, como o tato, nem os sentidos, como visão e audição.

Quais são os primeiros sintomas da ELA?

As manifestações iniciais dependem dos músculos afetados e podem surgir de maneira localizada.

Entre os principais sinais estão:

Fraqueza muscular em braços, mãos ou pernas;

Dificuldade para segurar objetos ou realizar movimentos;

Tropeços e alterações na caminhada;

Cãibras e contrações musculares involuntárias;

Dificuldade para falar;

Problemas para engolir.

À medida que a doença progride, podem ocorrer atrofia muscular, rigidez e comprometimento dos músculos responsáveis pela respiração.

Os sintomas não são exclusivos da ELA e também podem estar relacionados a outras condições. Por isso, alterações persistentes ou sem explicação precisam de avaliação médica.

Como é feito o diagnóstico da doença?

A identificação da esclerose lateral amiotrófica depende da avaliação clínica realizada por um neurologista, que analisa os sintomas, o histórico do paciente e os sinais de comprometimento dos neurônios motores.

Um dos principais exames utilizados é a eletroneuromiografia, que avalia a atividade elétrica dos músculos e o funcionamento dos nervos. Também podem ser solicitados exames de sangue e ressonância magnética para descartar outras doenças com manifestações semelhantes.

Não existe um teste único capaz de confirmar todos os casos. O processo pode exigir acompanhamento da evolução dos sintomas.

Quais são as causas da esclerose lateral amiotrófica?

Na maioria dos pacientes, a origem da doença permanece desconhecida. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 90% dos casos são esporádicos, ou seja, não apresentam uma causa hereditária identificada.

Uma parcela menor está relacionada a alterações genéticas transmitidas entre familiares.

Embora os cientistas investiguem diferentes mecanismos envolvidos na degeneração dos neurônios, ainda não há uma explicação única para o desenvolvimento da ELA.

ELA tem cura? Quais são os tratamentos?

Atualmente, a esclerose lateral amiotrófica não tem cura, mas existem tratamentos que podem retardar sua progressão, controlar sintomas e melhorar a qualidade de vida.

No Brasil, o riluzol é o medicamento aprovado para modificar o curso da doença, segundo o Ministério da Saúde. O remédio está disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O acompanhamento também envolve profissionais de diferentes especialidades, como neurologistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e nutricionistas. Dependendo da evolução do quadro, podem ser necessários recursos para auxiliar a alimentação, a mobilidade e a respiração.

Carlos Nobre pretende continuar trabalhando pela Amazônia

Apesar do diagnóstico, o cientista afirmou que pretende manter suas atividades relacionadas à preservação da floresta amazônica.

Reconhecido internacionalmente por suas pesquisas sobre mudanças climáticas, Nobre segue envolvido em iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável da região.

Na entrevista ao Fantástico, ele destacou a importância de continuar buscando soluções para os desafios ambientais, mesmo diante das limitações impostas pela doença.