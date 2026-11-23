Carlos Nobre: cientista revelou diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA) (Lucas Lacaz/Divulgação)
Redatora
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 11h24.
O artigo aborda o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA) no cientista brasileiro Carlos Nobre, destacando sintomas, diagnóstico e tratamento da doença neurodegenerativa progressiva que afeta neurônios motores.
O climatologista brasileiro Carlos Nobre, de 75 anos, foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença neurodegenerativa que provoca a perda progressiva da força muscular e pode comprometer os movimentos, a fala e a respiração.
Os primeiros sinais surgiram em dezembro de 2025, poucos dias após a COP30, realizada em Belém. O cientista percebeu dificuldade para movimentar o braço direito, além de enfraquecimento, atrofia na mão e inchaço.
O diagnóstico foi detalhado em uma reportagem do Fantástico, exibida no último domingo, 22. Após avaliação médica, Nobre realizou uma eletroneuromiografia, exame que identificou alterações compatíveis com a doença.
Com a degeneração dessas células, o organismo perde gradualmente a capacidade de controlar determinados movimentos. A evolução varia entre os pacientes e pode atingir diferentes regiões do corpo.
Segundo o Ministério da Saúde, a doença geralmente não compromete a sensibilidade, como o tato, nem os sentidos, como visão e audição.
As manifestações iniciais dependem dos músculos afetados e podem surgir de maneira localizada.
Entre os principais sinais estão:
À medida que a doença progride, podem ocorrer atrofia muscular, rigidez e comprometimento dos músculos responsáveis pela respiração.
Os sintomas não são exclusivos da ELA e também podem estar relacionados a outras condições. Por isso, alterações persistentes ou sem explicação precisam de avaliação médica.
A identificação da esclerose lateral amiotrófica depende da avaliação clínica realizada por um neurologista, que analisa os sintomas, o histórico do paciente e os sinais de comprometimento dos neurônios motores.
Um dos principais exames utilizados é a eletroneuromiografia, que avalia a atividade elétrica dos músculos e o funcionamento dos nervos. Também podem ser solicitados exames de sangue e ressonância magnética para descartar outras doenças com manifestações semelhantes.
Não existe um teste único capaz de confirmar todos os casos. O processo pode exigir acompanhamento da evolução dos sintomas.
Na maioria dos pacientes, a origem da doença permanece desconhecida. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 90% dos casos são esporádicos, ou seja, não apresentam uma causa hereditária identificada.
Uma parcela menor está relacionada a alterações genéticas transmitidas entre familiares.
Embora os cientistas investiguem diferentes mecanismos envolvidos na degeneração dos neurônios, ainda não há uma explicação única para o desenvolvimento da ELA.
No Brasil, o riluzol é o medicamento aprovado para modificar o curso da doença, segundo o Ministério da Saúde. O remédio está disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
O acompanhamento também envolve profissionais de diferentes especialidades, como neurologistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e nutricionistas. Dependendo da evolução do quadro, podem ser necessários recursos para auxiliar a alimentação, a mobilidade e a respiração.
Apesar do diagnóstico, o cientista afirmou que pretende manter suas atividades relacionadas à preservação da floresta amazônica.
Reconhecido internacionalmente por suas pesquisas sobre mudanças climáticas, Nobre segue envolvido em iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável da região.
Na entrevista ao Fantástico, ele destacou a importância de continuar buscando soluções para os desafios ambientais, mesmo diante das limitações impostas pela doença.
Glossário
O que é eletroneuromiografia?
Exame que avalia a atividade elétrica dos músculos e o funcionamento dos nervos, usado para diagnosticar condições como ELA