SUS começa a oferecer 9 novos medicamentos contra o câncer; veja quais

O Sistema Único de Saúde (SUS) começou a disponibilizar, a partir desta semana, nove medicamentos para o tratamento do câncer, com indicações para tumores de mama, próstata, pulmão, rim e outros tipos da doença. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde na última terça-feira, 20.

Segundo o comunicado, a distribuição começa em 20 centros de tratamento, localizados em todas as regiões do Brasil, com previsão de expansão para os demais serviços oncológicos até dezembro.

Os medicamentos contemplam 13 indicações de tratamento e têm potencial para beneficiar mais de 116 mil pacientes, conforme estimativa da pasta. O investimento anual previsto para a aquisição desses nove produtos é de R$ 155,4 milhões.

Quais são os nove medicamentos contra o câncer oferecidos pelo SUS?

A nova etapa inclui tratamentos para diferentes tipos e estágios de câncer. Alguns medicamentos já eram utilizados na rede pública, mas passam a atender novas indicações.

Confira a lista divulgada pelo Ministério da Saúde:

Trastuzumabe: câncer de estômago ou da junção esofagogástrica.

ou da junção esofagogástrica. Abemaciclibe: câncer de mama precoce com receptores hormonais positivos, HER2 negativo e comprometimento de linfonodos, além de casos avançados ou metastáticos.

com receptores hormonais positivos, HER2 negativo e comprometimento de linfonodos, além de casos avançados ou metastáticos. Acetato de lanreotida: tumores neuroendócrinos .

. Pazopanibe: câncer renal de células claras metastático.

de células claras metastático. Rituximabe: leucemia linfocítica crônica em primeira linha de tratamento, linfoma folicular e linfoma difuso.

linfocítica crônica em primeira linha de tratamento, linfoma folicular e linfoma difuso. Abiraterona: determinadas formas de câncer de próstata , metastático ou não, conforme a resposta à hormonioterapia.

, metastático ou não, conforme a resposta à hormonioterapia. Gefitinibe: câncer de pulmão de não pequenas células em primeira linha de tratamento.

Alfatirotropina (TSH recombinante): câncer diferenciado de tireoide com indicação de tratamento com iodo radioativo.

com indicação de tratamento com iodo radioativo. Sunitinibe: câncer renal de células claras metastático e tumor estromal gastrointestinal (GIST) avançado ou metastático após falha do imatinibe.

Entre os tratamentos está o abemaciclibe, cujo custo na rede privada pode chegar a R$ 366 mil, segundo o ministério.

A escolha de cada medicamento depende do tipo de tumor, do estágio da doença e das características clínicas do paciente.

Quando os novos tratamentos estarão disponíveis em todo o Brasil?

A oferta começa em 20 centros oncológicos distribuídos por 17 unidades da Federação, incluindo o Distrito Federal. A primeira etapa contempla São Paulo, Paraná, Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, Pará, Amazonas, Rio de Janeiro, Paraíba, Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, Rondônia, Rio Grande do Sul, Tocantins e Sergipe.

A previsão do Ministério da Saúde é ampliar a distribuição para os demais centros de tratamento do país até o fim de 2026.

A pasta informou que alguns medicamentos já haviam sido incorporados ao SUS há cerca de mais de dez anos, mas ainda não eram efetivamente disponibilizados nos serviços.

Para organizar a distribuição, o governo instituiu a Assistência Farmacêutica Oncológica (AF-Onco), responsável por definir os mecanismos de aquisição e oferta dos tratamentos. A medida integra o programa Agora Tem Especialistas, lançado em 2025.

SUS prevê 23 medicamentos oncológicos até o fim de 2026

Além dos nove produtos desta etapa, o governo federal pretende chegar a 23 medicamentos oncológicos até dezembro. Segundo o ministério, a ampliação representa um aumento de 35% nas alternativas de tratamento disponíveis na rede pública.

Para viabilizar a oferta, a pasta assumiu a negociação e a compra direta de dez medicamentos, organizou uma ata de preços para aquisição de outros nove pelos estados e ampliou os repasses para custear quatro tratamentos.

O impacto financeiro previsto para o conjunto das medidas é de R$ 4 bilhões por ano. O ministério afirma que a estratégia foi planejada para atender integralmente à demanda pelos medicamentos contemplados.

SUS também vai oferecer exame para rastrear câncer de intestino

O Ministério da Saúde anunciou ainda a distribuição de 400 mil testes imunoquímicos fecais (FIT) para iniciar o rastreamento do câncer colorretal na rede pública.

A implementação está prevista para novembro, inicialmente em capitais e municípios com mais de 500 mil habitantes.

O exame será destinado a homens e mulheres de 50 a 75 anos sem sintomas. O teste identifica pequenas quantidades de sangue oculto nas fezes, que podem estar associadas a pólipos, lesões pré-cancerígenas ou câncer.

O FIT será utilizado como triagem para determinar quais pacientes precisarão realizar uma colonoscopia. Segundo o ministério, o exame pode alcançar precisão de até 92%.

A distribuição ocorrerá gradualmente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), como parte da ampliação do diagnóstico precoce da doença.