Uma molécula naturalmente presente no organismo humano pode ajudar a prevenir a perda de visão associada ao diabetes. Pesquisadores brasileiros e americanos descobriram que a substância protege células da retina contra danos provocados pelo excesso de glicose e pela inflamação.

O estudo, publicado em outubro na revista científica Biomedicine & Pharmacotherapy, identificou o potencial do peptídeo Ac2-26 para impedir a morte de neurônios em modelos experimentais da retinopatia diabética, complicação que pode causar cegueira permanente.

A pesquisa reuniu cientistas da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e da Universidade do Colorado Anschutz, nos Estados Unidos, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

Os resultados foram obtidos em células e estruturas que simulam a retina humana, cultivadas em laboratório. Por isso, a descoberta ainda não representa um tratamento disponível para pacientes.

Como o diabetes pode causar perda de visão?

A retinopatia diabética é uma complicação que afeta mais de 22% das pessoas com diabetes no mundo, de acordo com o estudo.

A doença ocorre quando os níveis elevados de açúcar no sangue provocam alterações nos vasos sanguíneos e nas células nervosas da retina, região do olho responsável por captar a luz e permitir a formação das imagens.

Com o avanço do quadro, a inflamação e o chamado estresse oxidativo criam um ambiente prejudicial aos neurônios. Esse processo acontece quando há produção excessiva de substâncias capazes de danificar as estruturas celulares.

À medida que a doença progride, o organismo também pode produzir novos vasos sanguíneos de maneira desordenada, fenômeno conhecido comoangiogênese. Como essas estruturas são frágeis, podem se romper e provocar hemorragias, agravando o comprometimento da visão.

Como a molécula protege as células da retina?

O peptídeo Ac2-26 é um fragmento da proteína Anexina A1, conhecida por sua ação anti-inflamatória. Nos experimentos, a substância atuou em diferentes processos associados aos danos provocados pela glicemia elevada.

Além de reduzir a inflamação, o composto diminuiu o estresse oxidativo e preservou o funcionamento das mitocôndrias, estruturas responsáveis pela produção de energia das células. Os cientistas identificaram que o Ac2-26 se conecta a um receptor celular chamado FPR2.

Essa ligação reduz a atividade de moléculas envolvidas na produção de radicais livres, substâncias que, em excesso, podem prejudicar o funcionamento celular. O resultado foi uma maior sobrevivência dos neurônios submetidos às condições que simulam a doença.

A equipe também observou efeitos nas células de Müller, responsáveis por oferecer suporte e nutrientes aos neurônios da retina. Em situações de estresse, essas células podem desencadear uma reação inflamatória exagerada, conhecida como gliose. O peptídeo conseguiu reduzir essa resposta nos modelos estudados.

Testes foram realizados em 'minirretinas' humanas

Para investigar os efeitos da substância, os pesquisadores utilizaram células isoladas da retina e estruturas tridimensionais chamadas organoides. Conhecidos como "minirretinas", esses modelos são desenvolvidos a partir de células-tronco e reproduzem parte da organização e da diversidade celular do tecido humano.

A tecnologia permitiu simular condições características da retinopatia diabética e acompanhar como os neurônios reagiam ao tratamento experimental.

Segundo Cristiane Gil, professora da Escola Paulista de Medicina da Unifesp e coautora do estudo, os resultados demonstraram uma possível estratégia para proteger a retina antes que ocorram danos irreversíveis.

A pesquisadora destacou que o avanço está na identificação de uma molécula capaz de interromper processos de morte celular em tecido humano cultivado em laboratório.

Descoberta pode abrir caminho para novos tratamentos

Atualmente, as terapias disponíveis para a retinopatia diabética atuam principalmente sobre alterações vasculares, incluindo a formação anormal de novos vasos sanguíneos. A nova abordagem busca agir em uma etapa diferente: a proteção dos neurônios, que podem sofrer danos desde os estágios iniciais da doença.

Segundo Rafael André da Silva, pesquisador da Universidade do Colorado e primeiro autor do estudo, a morte dessas células pode provocar consequências permanentes para a visão.

Natalia Vergara, diretora do Laboratório de Desenvolvimento Ocular e Tecnologias Translacionais da universidade americana, afirma que os resultados poderão orientar o desenvolvimento de terapias complementares às existentes. A expectativa dos cientistas é avançar para testes em modelos animais e, posteriormente, em humanos.

Uma das possibilidades investigadas para o futuro é desenvolver formulações tópicas, que poderiam ser aplicadas nos primeiros sinais da doença. No entanto, ainda serão necessárias novas pesquisas para determinar se a proteção observada em laboratório também poderá ser reproduzida de forma segura e eficaz em pacientes.