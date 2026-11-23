A direção em que as árvores caíram em Tupanciretã, no centro do Rio Grande do Sul, ajudou meteorologistas a explicar a destruição provocada pelo temporal da madrugada de sexta-feira, 20.

Bosques inteiros tiveram árvores quebradas ao meio e derrubadas para o mesmo lado, um sinal de que as rajadas vieram de microexplosões associadas a uma supercélula. A Defesa Civil registrou cinco mortos, 265 feridos e 48 desabrigados.

O temporal com granizo destelhou quase toda a cidade, que tem pouco mais de 20 mil habitantes. Na área de produção agrícola, o vento retorceu silos de aço galvanizado de quase 30 metros de altura e 30 toneladas e arremessou chapas metálicas. A chuva danificou laboratórios, armazéns e 60 mil sacas de sementes de soja que já estavam prontas para a venda.

Como a supercélula provocou as rajadas

Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, Maurício Oliveira, pós-doutorando em Meteorologia na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), identificou a tempestade como uma supercélula. Esse tipo de tempestade se forma em torno de uma corrente de ar quente e úmido que sobe em rotação.

Murilo Lopes, doutor em Meteorologia pela UFSM, explicou ao programa que a força dessa corrente mantém o granizo dentro da nuvem por mais tempo. Isso favorece a formação de pedras maiores ou em maior quantidade.

Na descida, a chuva e o gelo podem arrastar consigo o ar frio e mais denso. Ao atingir o solo, esse fluxo se espalha lateralmente e produz rajadas. O fenômeno é chamado de downburst, ou corrente descendente. A microexplosão é uma forma localizada desse fenômeno.

O que diferencia uma microexplosão de um tornado

Ao Fantástico, Lopes explicou que, em um tornado, o vento arrasta objetos em direção ao centro do vórtice. Na microexplosão, o ar se espalha para fora ao bater no chão e pode derrubar árvores na mesma direção ao longo de uma área. Esse foi o padrão observado em Tupanciretã, onde moradores chegaram a atribuir os estragos a um tornado.

Especialistas estimam que as rajadas tenham superado 200 km/h em pontos isolados. Imagens do satélite GOES-19 registraram a passagem de nuvens com topos altos e frios pelo centro do estado. Uma equipe da UFSM fará o levantamento em campo para mapear a área atingida.

Monitoramento de tempestades no Sul

A Cordilheira dos Andes desvia para o Sul do Brasil parte do ar quente e úmido da Amazônia. Na região, esse fluxo encontra ventos fortes em altitude, uma combinação que favorece tempestades severas.

Segundo a rede Prevots, o Brasil já soma mais de 22 mil relatos de tempo severo em 2026, mais que o dobro do total registrado em 2025. Na mesma semana do temporal em Tupanciretã, dois tornados atingiram Foz do Iguaçu e Manoel Ribas, no Paraná. Outros temporais deixaram mais de 350 mil imóveis sem energia no estado.

Lopes disse ao Fantástico que o Rio Grande do Sul ainda conta com poucos radares meteorológicos. Esses equipamentos acompanham a evolução das tempestades e ajudam a identificar quais podem produzir granizo, tornados ou microexplosões.