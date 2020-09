Uma bactéria “escapou” de um laboratório na China e foi capaz de infectar 3 mil pessoas em seu tempo fora das paredes do laboratório. Segundo a agência de notícias AFP, a situação aconteceu em 2019, mas somente agora foi descoberto o motivo da infecção das pessoas que apresentaram febres, dores nas articulações e dores de cabeça — nada relacionado ao novo coronavírus.

No total, 3.245 pessoas apresentaram infecções pela brucelose, uma doença transmitida por gado ou produtos de origem animal. Embora não seja contagiosa para humanos, ela é capaz de causar os sintomas já citados acima. O laboratório do qual a “infecção escapou” é especializado em produzir vacinas para animais — o que explica o vazamento da bactéria. O governo local, da província chinesa de Lanzhou, não houve transmissão entre humanos.

O que aconteceu, segundo o governo, foi que o laboratório estatal usou um desinfetante vencido entre os meses de julho e agosto no ano passado para produzir as vacinas contra a bactéria para animais. Sem a esterilização completa, as bactérias ficaram presentes nas emissões de gases da empresa — o gás, então, se espalhou pelo ar até o Instituto de Pesquisa Veterinária e infectou 200 pessoas em dezembro de 2019. Lanzhou também afirmou nesta sexta-feira, 18, que a bactéria geralmente se origina de ovelhas, vacas, ou porcos.

No início de 2020, o laboratório se desculpou, mas, por conta da falha, teve sua licença para produzir vacinas contra a brucelose revogada. A partir de outubro todos os pacientes infectados receberão uma indenização.