O que é a pseudomonas aeruginosa, bactéria encontrada na água Crystal

A bactéria Pseudomonas aeruginosa voltou a chamar atenção após ser identificada em um lote de água mineral Crystal, depois de também ter sido encontrada em produtos da Ypê.

Nesta quarta-feira, 3, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de um lote da marca de água após análises laboratoriais confirmarem a presença da bactéria.

Embora seja um microrganismo comum no ambiente e raramente represente risco para pessoas saudáveis, a Pseudomonas aeruginosa pode causar infecções em indivíduos com o sistema imunológico comprometido. Por isso, sua detecção em produtos destinados ao consumo ou ao uso doméstico costuma motivar medidas preventivas das autoridades sanitárias.

O que é a bactéria Pseudomonas aeruginosa?

A Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria amplamente distribuída na natureza. Segundo o Manual MSD, o microrganismo pode ser encontrado na água, no solo, no ar e em ambientes úmidos, como lavatórios, sanitários, piscinas com cloração inadequada e banheiras de hidromassagem. Em alguns casos, também pode estar presente na pele de pessoas saudáveis.

Classificada como uma bactéria oportunista, ela normalmente não provoca doenças em pessoas com o sistema imunológico funcionando adequadamente. No entanto, pode causar infecções quando encontra condições favoráveis, sobretudo em indivíduos mais vulneráveis.

Quem corre mais risco de contrair a bactéria?

As infecções por Pseudomonas aeruginosa são mais frequentes em pessoas imunossuprimidas, como pacientes em tratamento contra o câncer, transplantados, pessoas com HIV sem controle adequado e indivíduos que utilizam medicamentos que reduzem a resposta do sistema imunológico.

O risco também pode ser maior em pessoas hospitalizadas, com diabetes, fibrose cística ou outras condições que comprometem as defesas naturais do organismo.

Quais problemas a bactéria pode causar?

De acordo com informações do National Institutes of Health (NIH) e do Manual MSD, a bactéria pode causar diferentes tipos de infecção, afetando a pele, os pulmões, o trato urinário, feridas e até a corrente sanguínea.

Em pessoas mais vulneráveis, os quadros podem ser mais graves e evoluir para complicações como pneumonia, sepse e choque séptico.

Por que a presença da bactéria em produtos preocupa?

Embora a bactéria seja comum no ambiente, sua presença em produtos sujeitos a controle sanitário indica uma falha nos padrões microbiológicos exigidos pelas autoridades reguladoras.

Por esse motivo, quando a contaminação é confirmada, os lotes afetados são recolhidos preventivamente para reduzir possíveis riscos à população, especialmente entre pessoas com maior vulnerabilidade a infecções.

O que diz a fabricante

Em nota, a Mineração Bom Jesus informou que o recolhimento é preventivo e voluntário. A empresa afirmou que a contaminação foi identificada em uma amostra coletada durante fiscalização realizada em março em um ponto de venda do Distrito Federal.

A fabricante declarou que realizou mais de 300 análises em produtos e etapas do processo produtivo após a notificação e que todas apresentaram resultado negativo para microrganismos indicadores de contaminação.

A empresa também afirmou que, devido ao alto giro do produto no varejo, não há indícios de que o lote ainda esteja disponível no mercado.

A MBJ ressaltou que a medida se aplica exclusivamente ao lote LZ1 VAL200127 3 P 200126 e que os demais produtos da marca Crystal não são afetados. Segundo a companhia, a unidade fabril segue operando normalmente.

Consumidores que possuam garrafas identificadas com o lote LZ1 VAL200127 3 P 200126 devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para solicitar orientações sobre substituição do produto ou reembolso.