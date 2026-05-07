Ypê: entenda por que a Anvisa mandou recolher produtos e saiba o que fazer

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de produtos da marca Ypê após identificar risco de contaminação microbiológica.

A medida foi publicada nesta quinta-feira, 7, e inclui a suspensão da comercialização e da fabricação e o recolhimento dos itens listados.

O órgão informou que foram detectadas falhas no processo de fabricação em análises de monitoramento da produção, o que motivou a adoção da medida sanitária.

Os lotes atingidos possuem numeração final 1 das marcas Ypê, Tixan Ypê, Atol e Bak Ypê. A agência orienta os consumidores a verificarem os números dos lotes, interromperem o uso dos itens e contatarem o SAC da empresa para orientações sobre o recolhimento.

Os itens foram fabricados pela empresa Química Amparo (CNPJ 43.461.789/0001-90), na unidade localizada na cidade de Amparo (SP).

No perfil oficial da Ypê no Instagram, consumidores reclamam da falta de orientações e transparência da empresa.

“Não consigo abrir reclamação através dos contatos fornecidos pela empresa. Temos produtos listados como impróprios, com lote final 1. Gostaria de ser contatado pela empresa para solução”, escreveu um internauta.

Outra relatou: “Como devo proceder no caso de ter produto em casa do lote divulgado pela Anvisa com risco de contaminação? O Sac não atende para mais informações, quando atende deixa a ligação correndo e não diz nada! O que devo fazer?”

A EXAME procurou a Ypê, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações da empresa.

Confira a lista de produtos afetados dos lotes com final 1:

Lava Louças com Enzimas Ativas Ypê

Lava Louças Ypê

Lava Louças Ypê Clear Care

Lava Louças Ypê Toque Suave

Lava-Louças Concentrado Ypê Green

Lava-Louças Ypê Clear

Lava-Louças Ypê Green

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor

Lava Roupas Líquido

Tixan Ypê Cuida das Roupas

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green

Lava Roupas Líquido Ypê Express

Lava Roupas Líquido Ypê Power Act

Lava Roupas Líquido Ypê Premium

Lava Roupas Tixan Maciez

Lava Roupas Tixan Primavera

Desinfetante Bak Ypê

Desinfetante de Uso Geral Atol

Desinfetante Perfumado Atol

Desinfetante Pinho Ype

Lava Roupas Tixan Power Act

O que fazer se tenho produto da Ypê

A Anvisa orienta que os consumidores que têm em casa lotes dos produtos afetados devem suspender imediatamente o uso e entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para informações sobre o procedimento de recolhimento.