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Ypê: entenda por que a Anvisa mandou recolher produtos e saiba o que fazer

Além do recolhimento, Anvisa proibiu a fabricação e venda dos produtos listados

Anvisa: Órgão apontou risco de contaminação microbiológica (Ypê/Divulgação)

Anvisa: Órgão apontou risco de contaminação microbiológica (Ypê/Divulgação)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 7 de maio de 2026 às 12h31.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de produtos da marca Ypê após identificar risco de contaminação microbiológica.

A medida foi publicada nesta quinta-feira, 7, e inclui a suspensão da comercialização e da fabricação e o recolhimento dos itens listados.

O órgão informou que foram detectadas falhas no processo de fabricação em análises de monitoramento da produção, o que motivou a adoção da medida sanitária.

Os lotes atingidos possuem numeração final 1 das marcas Ypê, Tixan Ypê, Atol e Bak Ypê. A agência orienta os consumidores a verificarem os números dos lotes, interromperem o uso dos itens e contatarem o SAC da empresa para orientações sobre o recolhimento.

Os itens foram fabricados pela empresa Química Amparo (CNPJ 43.461.789/0001-90), na unidade localizada na cidade de Amparo (SP).

No perfil oficial da Ypê no Instagram, consumidores reclamam da falta de orientações e transparência da empresa.

“Não consigo abrir reclamação através dos contatos fornecidos pela empresa. Temos produtos listados como impróprios, com lote final 1. Gostaria de ser contatado pela empresa para solução”, escreveu um internauta.

Outra relatou: “Como devo proceder no caso de ter produto em casa do lote divulgado pela Anvisa com risco de contaminação? O Sac não atende para mais informações, quando atende deixa a ligação correndo e não diz nada! O que devo fazer?”

A EXAME procurou a Ypê, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações da empresa.

Confira a lista de produtos afetados dos lotes com final 1:

  • Lava Louças com Enzimas Ativas Ypê
  • Lava Louças Ypê
  • Lava Louças Ypê Clear Care
  • Lava Louças Ypê Toque Suave
  • Lava-Louças Concentrado Ypê Green
  • Lava-Louças Ypê Clear
  • Lava-Louças Ypê Green
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
  • Lava Roupas Líquido
  • Tixan Ypê Cuida das Roupas
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green
  • Lava Roupas Líquido Ypê Express
  • Lava Roupas Líquido Ypê Power Act
  • Lava Roupas Líquido Ypê Premium
  • Lava Roupas Tixan Maciez
  • Lava Roupas Tixan Primavera
  • Desinfetante Bak Ypê
  • Desinfetante de Uso Geral Atol
  • Desinfetante Perfumado Atol
  • Desinfetante Pinho Ype
  • Lava Roupas Tixan Power Act

O que fazer se tenho produto da Ypê

A Anvisa orienta que os consumidores que têm em casa lotes dos produtos afetados devem suspender imediatamente o uso e entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para informações sobre o procedimento de recolhimento.

Acompanhe tudo sobre:AnvisaYpêFábricas

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