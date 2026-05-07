Ypê: entenda por que a Anvisa mandou recolher produtos e saiba o que fazer

Anvisa: Órgão apontou risco de contaminação microbiológica (Ypê/Divulgação)
Colaboradora
Publicado em 7 de maio de 2026 às 12h31.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de produtos da marca Ypê após identificar risco de contaminação microbiológica.
A medida foi publicada nesta quinta-feira, 7, e inclui a suspensão da comercialização e da fabricação e o recolhimento dos itens listados.
O órgão informou que foram detectadas falhas no processo de fabricação em análises de monitoramento da produção, o que motivou a adoção da medida sanitária.
Os lotes atingidos possuem numeração final 1 das marcas Ypê, Tixan Ypê, Atol e Bak Ypê. A agência orienta os consumidores a verificarem os números dos lotes, interromperem o uso dos itens e contatarem o SAC da empresa para orientações sobre o recolhimento.
Os itens foram fabricados pela empresa Química Amparo (CNPJ 43.461.789/0001-90), na unidade localizada na cidade de Amparo (SP).
No perfil oficial da Ypê no Instagram, consumidores reclamam da falta de orientações e transparência da empresa.
“Não consigo abrir reclamação através dos contatos fornecidos pela empresa. Temos produtos listados como impróprios, com lote final 1. Gostaria de ser contatado pela empresa para solução”, escreveu um internauta.
Outra relatou: “Como devo proceder no caso de ter produto em casa do lote divulgado pela Anvisa com risco de contaminação? O Sac não atende para mais informações, quando atende deixa a ligação correndo e não diz nada! O que devo fazer?”
A EXAME procurou a Ypê, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações da empresa.
A Anvisa orienta que os consumidores que têm em casa lotes dos produtos afetados devem suspender imediatamente o uso e entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para informações sobre o procedimento de recolhimento.