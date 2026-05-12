O que é laringite bacteriana? Entenda a doença que causou internação de Diogo Nogueira

O cantor Diogo Nogueira anunciou nesta segunda-feira, 11, em suas redes sociais que precisará cancelar seus próximos shows devido a um diagnóstico de laringite bacteriana grave.

No comunicado divulgado nas redes sociais, Diogo explicou que recebeu a recomendação médica para interromper temporariamente suas apresentações a fim de iniciar o tratamento e assegurar uma recuperação completa da voz. No entanto, o comunicado não especifica a duração do afastamento do cantor dos palcos.

O que é a laringite bacteriana?

A laringite é um termo genérico utilizado para descrever inflamações na laringe, órgão localizado no pescoço que conecta a faringe à traqueia e ao esôfago. A condição pode afetar pessoas de todas as idades, mas é mais comum entre aquelas que fazem uso intenso da voz, como cantores, além de fumantes, pessoas expostas à fumaça ou com refluxo gastroesofágico. O uso excessivo de álcool também pode contribuir para o aparecimento da doença.

A laringite pode ser causada por infecções virais ou bacterianas, mas também por alergias, refluxo ácido, inalação de substâncias irritantes ou pelo abuso vocal. A desidratação, que resseca a mucosa laríngea, também é um fator agravante dos sintomas.

A laringite bacteriana, especificamente, é provocada por infecções bacterianas. Entre as bactérias mais comuns estão: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e Moraxella catarrhalis.

Tipos de laringite

Aguda: Este é o tipo mais frequente da condição, geralmente causado por infecções virais durante o inverno. Seus sintomas duram de 7 a 10 dias e, em muitos casos, desaparecem espontaneamente ou com o uso de medicamentos. A laringite aguda pode ser classificada em viral, bacteriana ou não infecciosa (causada por refluxo gastroesofágico ou uso excessivo da voz).

Este é o tipo mais frequente da condição, geralmente causado por infecções virais durante o inverno. Seus sintomas duram de 7 a 10 dias e, em muitos casos, desaparecem espontaneamente ou com o uso de medicamentos. A laringite aguda pode ser classificada em viral, bacteriana ou não infecciosa (causada por refluxo gastroesofágico ou uso excessivo da voz). Crônica: Quando a laringite dura mais de três semanas, ela é considerada crônica. Esse tipo de laringite costuma ser associado a fatores constantes na vida do paciente, como o uso excessivo da voz, comum em certas profissões, como a de cantor.

Fatores de risco para laringite crônica incluem a exposição a fumaça, poluentes, refluxo gastroesofágico não tratado, tabagismo, consumo excessivo de álcool e profissões que exigem uso prolongado da voz.

Sintomas

A laringe tem a função principal de modulação da voz, por isso a rouquidão é um dos sintomas mais frequentes. O inchaço das pregas vocais pode dificultar sua vibração.

Outros sintomas incluem pigarro, sensação de ressecamento, ardência, tosse, dor, febre e, em casos mais graves, dificuldade para respirar. Em algumas situações, o paciente pode apresentar secreção desde o início dos sintomas.

Diagnóstico da laringite

A história clínica do paciente e a presença dos sintomas típicos já são suficientes para indicar a possibilidade de laringite. Para um diagnóstico mais preciso, pode ser necessário realizar uma videolaringoscopia, que utiliza fibras óticas rígidas ou flexíveis para capturar imagens detalhadas da laringe, com foco nas pregas vocais.

Tratamento da laringite

O tratamento da laringite pode incluir medicamentos anti-inflamatórios e antibióticos, além de ajustes alimentares para evitar o refluxo gastroesofágico. Terapias fonoaudiológicas também são recomendadas, especialmente para profissionais que exigem grande uso da voz, como cantores, atores, professores e palestrantes.