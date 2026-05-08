O que é a bactéria encontrada nos lotes de Ypê recolhidos pela Anvisa?

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de produtos da marca Ypê ao identificar risco de contaminação por Pseudomonas aeruginosa.

O órgão identificou a presença do micróbio em amostras dos produtos em questão.

De acordo com informações do National Institutes of Health (NIH), a bactéria é comum em infecções hospitalares ou de pessoas imunocomprometidas e pode afetar os pulmões, o trato urinário, o trato digestivo e feridas.

Quais são os sintomas de infecção por Pseudomonas aeruginosa?

A Pseudomonas aeruginosa pode se manifestar de formas muito diferentes dependendo do paciente e do local da infecção, de acordo com o NIH.

Na pele, a chamada foliculite por Pseudomonas, frequentemente associada ao uso de banheiras de hidromassagem e piscinas, provoca uma erupção cutânea, inchaço nos linfonodos axilares e febre.

Já ferimentos por perfuração, especialmente em crianças, podem evoluir para infecções profundas com secreção purulenta e, nos casos mais graves, osteomielite.

Em pacientes com diabetes, a bactéria é uma causa frequente de otite externa maligna, com dor intensa no ouvido, secreção e presença de tecido de granulação no canal auditivo.

Em pacientes com fibrose cística, queimaduras ou internados em UTI, o quadro tende a ser mais severo, podendo evoluir para pneumonia, sepse e choque séptico.

O que fazer em caso de infecção?

O primeiro passo é buscar atendimento médico. O diagnóstico envolve cultura de lesões, secreções, sangue ou urina, conforme o tipo de infecção.

Como a resistência a antibióticos é uma marca registrada dessa bactéria, o teste de sensibilidade antimicrobiana é importante para guiar o tratamento.

Em infecções sistêmicas graves, exames laboratoriais e de imagem complementam a avaliação, e a biópsia de tecido pode ser necessária para distinguir casos de osteomielite de outras infecções.

O tratamento varia conforme a gravidade.

A decisão da Anvisa

A medida foi publicada nesta quinta-feira, 7, e inclui a suspensão da comercialização e da fabricação e o recolhimento dos itens listados.

O órgão informou que foram detectadas falhas no processo de fabricação em análises de monitoramento da produção, o que motivou a adoção da medida sanitária.

Os lotes atingidos possuem numeração final 1 das marcas Ypê, Tixan Ypê, Atol e Bak Ypê. A agência orienta os consumidores a verificarem os números dos lotes, interromperem o uso dos itens e contatarem o SAC da empresa para orientações sobre o recolhimento.

Os itens foram fabricados pela empresa Química Amparo (CNPJ 43.461.789/0001-90), na unidade localizada na cidade de Amparo (SP).

A EXAME procurou a Ypê, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações da empresa.

Confira a lista de produtos afetados dos lotes com final 1: