Conheça o parasita por trás do surto de 'diarreia explosiva' nos EUA

Um surto de ciclosporíase colocou autoridades de saúde dos Estados Unidos em alerta após centenas de casos serem registrados em diferentes estados, especialmente em Michigan, segundo informações do jornal The Guardian.

A doença é causada pelo protozoário Cyclospora cayetanensis, transmitido principalmente por água e alimentos contaminados, e pode provocar episódios intensos de diarreia que duram semanas.

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), a ciclosporíase raramente representa risco de morte, mas pode causar desidratação, perda de peso e outras complicações, principalmente em pessoas com o sistema imunológico enfraquecido.

O que é a ciclosporíase?

A ciclosporíase é uma infecção intestinal provocada pelo protozoário Cyclospora cayetanensis. O parasita é transmitido pela ingestão de alimentos ou água contaminados com fezes humanas.

Diferentemente de muitas infecções gastrointestinais, a transmissão direta entre pessoas é considerada incomum. Isso ocorre porque o protozoário eliminado nas fezes ainda não é capaz de infectar outra pessoa imediatamente. Antes de se tornar infeccioso, ele precisa permanecer alguns dias no ambiente.

Nos Estados Unidos, os casos costumam aumentar entre maio e agosto. Surtos anteriores foram associados ao consumo de frutas, verduras e ervas frescas, como manjericão, coentro, espinafre, alface e frutas vermelhas.

Quais são os sintomas da ciclosporíase?

O sintoma mais característico é a diarreia aquosa intensa, descrita pelo CDC como frequente e, em alguns casos, "explosiva".

Além da diarreia, a infecção pode provocar:

cólicas abdominais;

náuseas;

perda de apetite;

fadiga;

febre baixa;

vômitos;

perda de peso.

Os sintomas geralmente aparecem cerca de uma semana após a ingestão do parasita, mas esse intervalo pode variar entre dois dias e duas semanas.

Sem tratamento, a doença pode durar de alguns dias a mais de um mês. Em algumas pessoas, os sintomas desaparecem temporariamente e retornam dias depois.

Como é feito o tratamento?

O tratamento é feito, na maioria dos casos, com o antibiótico sulfametoxazol-trimetoprima, considerado a terapia de primeira escolha pelas autoridades de saúde americanas.

A maioria dos pacientes se recupera completamente, mas pessoas imunossuprimidas podem apresentar quadros mais prolongados ou graves. Além do tratamento medicamentoso, a reposição de líquidos é fundamental para prevenir a desidratação provocada pela diarreia.

Como prevenir a ciclosporíase

A principal forma de prevenção é evitar o consumo de alimentos e água contaminados. As autoridades de saúde recomendam:

lavar cuidadosamente frutas, verduras e legumes antes do consumo;

consumir água potável e de origem confiável;

cozinhar alimentos sempre que possível, já que o calor é capaz de destruir o protozoário;

seguir as orientações das autoridades de saúde durante surtos, evitando alimentos eventualmente associados aos casos.

O CDC ressalta que a lavagem dos alimentos reduz o risco de infecção, mas pode não eliminar completamente o parasita, principalmente em hortaliças e outros alimentos com superfícies irregulares ou muitas dobras.

O que se sabe sobre o surto nos Estados Unidos

Neste mês, Michigan registrou quase mil casos de ciclosporíase, o maior surto já documentado no estado. Ohio e outras regiões dos Estados Unidos também relataram aumento no número de infecções. Até o momento, as autoridades de saúde ainda não identificaram a fonte da contaminação.

Embora o número de casos tenha aumentado, o CDC informa que a doença raramente é fatal e que a maioria dos pacientes se recupera após o tratamento adequado. Enquanto a investigação continua, a recomendação é reforçar os cuidados com a higiene dos alimentos e procurar atendimento médico em caso de diarreia persistente, principalmente após o consumo de produtos crus.