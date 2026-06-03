Anvisa determina recolhimento de lote da água Crystal em quatro estados

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quarta-feira, 3, o recolhimento de um lote específico da água mineral Crystal após a identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa em amostras analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF).

A medida atinge 374,4 mil garrafas de 500 ml distribuídas no Distrito Federal, Goiás, Tocantins e São Paulo. Segundo a agência, o recolhimento é restrito ao lote LZ1 VAL200127 3 P 200126, produzido em 20 de janeiro de 2026 e com validade até 20 de janeiro de 2027.

Após a detecção da bactéria, a Vigilância Sanitária determinou a interdição da fábrica da Mineração Bom Jesus (MBJ), em Luziânia (GO), responsável pelo envase do lote, e comunicou o caso à Anvisa.

A proibição envolve a comercialização, distribuição e consumo das unidades pertencentes ao lote afetado.

Onde o lote foi distribuído

De acordo com a fabricante, a distribuição do lote foi limitada ao Distrito Federal, a municípios de Goiás e Tocantins e a algumas cidades do interior de São Paulo.

Em Goiás, o produto foi comercializado em municípios como Luziânia, Águas Lindas de Goiás, Novo Gama, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Santo Antônio do Descoberto, Planaltina de Goiás, Cristalina, Formosa, Campos Belos, Alexânia, Abadiânia e Catalão.

No Tocantins, a distribuição ocorreu nos municípios de Arraias, Combinado e Novo Alegre. Já em São Paulo, o lote chegou às cidades de Sorocaba, Itapetininga, Itu, São Roque e Tatuí.

Segundo a empresa, até o momento não há registros de reclamações de consumidores relacionadas ao lote.

O que diz a fabricante

Em nota, a Mineração Bom Jesus informou que o recolhimento é preventivo e voluntário. A empresa afirmou que a contaminação foi identificada em uma amostra coletada durante fiscalização realizada em março em um ponto de venda do Distrito Federal.

A fabricante declarou que realizou mais de 300 análises em produtos e etapas do processo produtivo após a notificação e que todas apresentaram resultado negativo para microrganismos indicadores de contaminação.

A empresa também afirmou que, devido ao alto giro do produto no varejo, não há indícios de que o lote ainda esteja disponível no mercado.

A MBJ ressaltou que a medida se aplica exclusivamente ao lote LZ1 VAL200127 3 P 200126 e que os demais produtos da marca Crystal não são afetados. Segundo a companhia, a unidade fabril segue operando normalmente.

Consumidores que possuam garrafas identificadas com o lote LZ1 VAL200127 3 P 200126 devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para solicitar orientações sobre substituição do produto ou reembolso.