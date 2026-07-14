Dormir 90 minutos a menos por noite já pode fazer você engordar, diz estudo

Quem dorme pouco sabe que o cansaço cobra seu preço. O que talvez não saiba é que o preço também aparece na balança, e não é preciso virar noites para isso.

Cortar menos de 90 minutos de sono por noite, por algumas semanas, já é suficiente para engordar e se mover menos durante o dia, segundo um estudo da Columbia University publicado no periódico Annals of Internal Medicine.

A pesquisa acompanhou 95 adultos saudáveis que normalmente dormiam entre sete e oito horas por noite. Durante seis semanas, metade deles atrasou o horário de dormir em 90 minutos, simulando o padrão vivido por cerca de 30% dos adultos.

O resultado: ganho médio de 450 gramas e aumento de 17 minutos diários de sedentarismo.

Por que esse estudo é diferente dos anteriores

Boa parte da pesquisa sobre sono e obesidade foi feita com pessoas limitadas a quatro horas de descanso por noite, uma privação extrema que quase ninguém consegue sustentar por mais do que alguns dias.

Esses estudos mostram o que acontece em condições extremas, mas dizem pouco sobre a realidade de quem simplesmente dorme menos do que deveria de forma crônica.

"Nosso estudo foi desenhado para imitar padrões de sono que a maioria dos adultos experimenta cronicamente", disse Faris Zuraikat, professor assistente de medicina nutricional da Columbia e primeiro autor do trabalho.

Extrapolando os resultados para um ano inteiro, a perda de menos de 90 minutos de sono por noite poderia gerar um ganho de peso clinicamente significativo.

Os participantes usaram monitores de pulso que registravam sono e atividade física. Os pesquisadores também mediram peso, circunferência abdominal e hormônios ligados ao apetite ao longo de ambas as fases do estudo.

Mais do que peso: o coração e o metabolismo em risco

Os mesmos participantes foram avaliados em pesquisas relacionadas, e o quadro que emerge vai além da balança.

Mulheres com risco cardiometabólico elevado que reduziram o sono pelo mesmo período desenvolveram maior resistência à insulina, fator de risco central para o diabetes tipo 2, com efeito especialmente pronunciado em mulheres pós-menopáusicas.

Em outro estudo paralelo, homens e mulheres com risco elevado de doenças cardíacas desenvolveram um influxo de células inflamatórias no coração após a restrição leve de sono.

Marie-Pierre St-Onge, coordenadora da pesquisa, argumenta que o sono merece entrar com mais peso nas recomendações de saúde pública. "Focar apenas em comer de forma mais saudável e praticar mais atividade física para compensar o ganho de peso é simplista e difícil de manter", disse ela.