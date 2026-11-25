Os Estados Unidos estudam desenvolver uma rede de satélites para ampliar sua capacidade de monitoramento do espaço entre a Terra e a Lua. A iniciativa prevê inicialmente até cinco veículos espaciais, que poderão servir de base para uma constelação maior.

O projeto é conduzido pelo Departamento da Força Aérea dos EUA, no contexto das atividades da Força Espacial americana, e tem como objetivo ampliar a presença militar no chamado espaço cislunar.

Em documento publicado na plataforma de contratações do governo americano, SAM.gov, o departamento solicitou informações a empresas capazes de fornecer os sistemas necessários. A intenção é avaliar soluções que possam atender às necessidades da missão até o final de 2029.

O que é o espaço cislunar e por que os EUA querem monitorá-lo?

O espaço cislunar corresponde à região espacial que se estende entre a Terra e a Lua, incluindo trajetórias utilizadas por espaçonaves que se deslocam entre os dois corpos.

O interesse militar americano nessa área está relacionado à expansão das atividades espaciais e à necessidade de acompanhar possíveis ameaças fora das órbitas terrestres tradicionalmente monitoradas.

Em dezembro de 2025, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva que prevê medidas para detectar, caracterizar e neutralizar ameaças no ambiente cislunar.

A iniciativa ocorre em meio à competição tecnológica e espacial entre Estados Unidos e China, países que também desenvolvem programas de exploração lunar.

Como funcionará a nova rede de satélites?

O planejamento inicial considera a aquisição de até cinco veículos espaciais, cada um equipado com uma carga útil fornecida pelo governo americano.

As empresas participantes deverão apresentar soluções que incluam a estrutura dos satélites, integração dos equipamentos, sistemas de comunicação, lançamento e operações. O documento também prevê a possibilidade de firmar até cinco contratos de preço fixo para estudos preliminares de projeto.

A proposta prioriza tecnologias que possam ser implementadas rapidamente e com riscos reduzidos de desenvolvimento. Caso o programa avance, os primeiros veículos poderão ajudar a definir as características de uma futura constelação de satélites no espaço cislunar.

Entretanto, a iniciativa ainda está na fase de levantamento de informações junto à indústria. Não há confirmação de que os cinco satélites serão efetivamente contratados ou lançados.

Por que a Lua se tornou estratégica para os militares?

A ampliação do interesse pela Lua está associada à perspectiva de novas missões e à disputa por locais adequados para futuras operações na superfície. Determinadas regiões lunares apresentam condições consideradas mais favoráveis para pousos e atividades de exploração.

Entre os fatores relevantes estão a possibilidade de acesso à água e a disponibilidade de luz solar para alimentar equipamentos. A competição por essas áreas reforça o interesse em acompanhar o movimento de espaçonaves e outras atividades nas proximidades da Lua.

Durante a apresentação da iniciativa, o major-general Stephen Purdy, responsável por aquisições avançadas, convidou empresas a participar do desenvolvimento de capacidades para o ambiente cislunar.

Há limites para operações militares no espaço cislunar?

A ampliação das operações militares no espaço levanta discussões sobre os limites estabelecidos pelo Tratado do Espaço Exterior, firmado em 1967.

O acordo proíbe que países reivindiquem soberania sobre a Lua ou outros corpos celestes por meio de ocupação ou utilização. Entretanto, o monitoramento de atividades espaciais e a proteção contra possíveis ameaças não representam, por si só, uma reivindicação territorial.

O debate envolve até que ponto a expansão da presença militar poderá influenciar futuras atividades na região. Por enquanto, o projeto americano está concentrado na avaliação de tecnologias e possíveis fornecedores. O documento oficial não anuncia uma operação de ocupação lunar tampouco a instalação de armamentos na superfície da Lua.

Quando os satélites poderão entrar em operação?

O Departamento da Força Aérea dos EUA estabeleceu o final de 2029 como referência para o atendimento das necessidades da missão. Antes disso, o governo pretende avaliar as respostas da indústria e definir quais soluções poderão avançar para as próximas etapas.

Os veículos iniciais poderão funcionar como uma plataforma de testes e desenvolvimento para uma rede mais ampla.

A iniciativa representa uma possível expansão das capacidades militares americanas para além das órbitas terrestres, em uma região que deverá receber novas missões de exploração nos próximos anos.