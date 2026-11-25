RESUMO ＋ A mensuração do impacto social exige indicadores de alcance, profundidade e durabilidade, segundo Andrea Matsui, CEO da Generation Brasil, organização que atua com inclusão produtiva. A pesquisa Alumni 2025 da Generation no Brasil aponta que 84% dos ex-alunos estão em empregos permanentes ou com contrato fixo e que 54% receberam uma promoção nos últimos 12 meses.

Por Andrea Matsui , CEO da Generation Brasil.

Milhares de pessoas beneficiadas. Centenas de municípios atendidos. Milhões de reais investidos. São os números que sustentam boa parte das narrativas de impacto social no Brasil, e eles não são pouca coisa.

Mas há uma pergunta que eles não respondem: o que mudou, de fato, na vida de quem está contido nesses totais?

Essa lacuna não vem de falta de compromisso. Ela existe porque o "S" do ESG ainda é o pilar menos estruturado dos três.

Emissões têm metodologia consolidada, escopos definidos e verificação de terceira parte. Governança tem estruturas, comitês e indicadores auditáveis.

Já o social continua sendo reportado, em boa medida, pelo tamanho do alcance - quantas pessoas, quantos municípios, quanto foi investido. São informações que dimensionam a iniciativa, mas não dizem quase nada sobre sua efetividade.

E, em qualquer área, há sempre duas formas de contar a mesma história. Uma iniciativa de saúde pode contabilizar atendimentos realizados ou pode acompanhar se a condição clínica e a qualidade de vida daquele paciente melhoraram.

Um projeto de educação pode contar matrículas ou pode medir aprendizagem e permanência.

Um programa de empregabilidade pode divulgar quantas pessoas formou ou pode mostrar quantas conseguiram trabalho, em que tipo de vaga, com que renda e por quanto tempo permaneceram.

Em todos os casos, o primeiro número é mais fácil de obter. O segundo é o que importa.

Quantidade, afinal, não é sinônimo de transformação.

As três dimensões da mensuração do impacto social

Trabalhando com inclusão produtiva, nosso campo de atuação na Generation Brasil, aprendi que medir impacto de verdade exige olhar para três dimensões complementares e que precisam avançar simultaneamente.

A primeira é o alcance: quantas pessoas foram atingidas pela iniciativa. É o número que já sabemos reportar.

A segunda é a profundidade: qual foi a transformação concreta gerada na vida dessas pessoas no curto prazo. No nosso caso, isso significa acompanhar não apenas quantos se formaram, mas quantos entraram no mercado e em que condições.

Na pesquisa Alumni 2025 da Generation no Brasil, 84% dos ex-alunos estão em empregos permanentes ou com contrato fixo, e 86% dos que estão empregados recebem acima de um salário digno. São dados que mudam completamente a leitura de um mesmo total de formados.

A terceira é a durabilidade: se esse impacto se sustenta ao longo do tempo. É a dimensão mais difícil de medir e a mais frequentemente ignorada, porque exige voltar às mesmas pessoas anos depois.

Também na pesquisa Alumni, 54% receberam uma promoção nos últimos 12 meses, 70% afirmam ter acesso contínuo a oportunidades de desenvolvimento profissional, 52% contribuíram para as despesas financeiras da família e 32% fizeram poupança também para suas famílias.

Esses números revelam algo que o alcance nunca mostraria: a transformação não termina quando alguém consegue um emprego. Ela continua quando essa pessoa cresce, amplia sua renda e passa a construir um futuro com mais segurança para si e para sua família.

A mensuração de impacto como estratégia de negócio

Não é um debate novo no ecossistema de impacto. O que ainda não aconteceu foi a incorporação consistente desse repertório às práticas de investimento social corporativo.

E há um argumento de negócio nisso, não apenas um argumento de propósito.

Organizações que estruturam metodologias consistentes de mensuração tomam decisões melhores sobre onde alocar recursos, identificam mais cedo os programas que não estão entregando o que prometem, sustentam conversas mais sólidas com investidores e reduzem sua exposição ao risco de anunciar impacto que não se confirma.

À medida que exigências de transparência sobre o pilar social avançam no Brasil e no mundo, reportar apenas volume de beneficiários ou similares vai se tornar cada vez menos suficiente.

Como avaliar os resultados dos programas sociais na prática?

Na prática, isso começa com perguntas que qualquer equipe de ESG pode fazer aos seus programas e parceiros, hoje: o que aconteceu com essas pessoas após a intervenção? Quantas permaneceram? A vida melhorou? Quem ficou pelo caminho, e por quê? Como os beneficiários se encontram 12 meses depois?

Se o parceiro executor não mede, precisamos, enquanto ecossistema, incentivar, financiar e dar ferramentas para que consigam começar a medir.

Nada disso significa abandonar os “big numbers”. Eles seguem sendo necessários para mensurar escala, capacidade de expansão e execução, eficiência de custo, comparar iniciativas e prestar contas. Mas eles contam o começo da história, e precisamos avançar para que a história seja contada por inteiro.

Porque o impacto social é muito mais que um “big number” de alcance. Ele é a transformação de vida traduzida em indicadores que de fato podem mudar a trajetória de um grupo, comunidade, região e país.