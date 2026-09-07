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Depois de mirar outros territórios, Trump agora quer 'posse' da Lua

Tratado de 1967 impede que países reivindiquem soberania sobre a Lua e outros corpos celestes

Um modelo da Lua fica em frente ao presidente dos EUA, Donald Trump, enquanto ele se reúne com os astronautas da Artemis II no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, D.C., em 29 de abril de 2026. ( Brendan Smialowski / AFP via Getty Images)

Um modelo da Lua fica em frente ao presidente dos EUA, Donald Trump, enquanto ele se reúne com os astronautas da Artemis II no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, D.C., em 29 de abril de 2026. ( Brendan Smialowski / AFP via Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 10h44.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou neste domingo, 6, uma imagem da Lua acompanhada da frase “The Moon Is Ours”, “A Lua é nossa”, em tradução livre.

A publicação foi feita no Truth Social e integrou uma sequência de imagens e memes compartilhados pelo presidente, muitos deles produzidos com inteligência artificial, como ele afirmou posteriormente.

O post não veio acompanhado de uma explicação sobre uma eventual reivindicação territorial dos Estados Unidos sobre o satélite natural.

Os Estados Unidos podem reivindicar a Lua?

Pelas regras internacionais citadas no material, nenhum país é proprietário da Lua.

O Tratado do Espaço Exterior de 1967, assinado pelos Estados Unidos e por mais de 100 países, estabelece que o espaço sideral, incluindo a Lua e outros corpos celestes, não pode ser objeto de apropriação nacional.

O tratado permite a exploração e o uso do espaço. Também há interpretações jurídicas que admitem a extração de recursos por países e empresas privadas, mas isso não equivale à soberania sobre a Lua.

Trump compartilhou outras imagens geradas por IA

A publicação sobre a Lua fez parte de uma série de conteúdos compartilhados pelo presidente no domingo.

Entre eles estavam representações de Trump em cenários futuristas, imagens com robôs e publicações sobre política e relações internacionais.

Nos últimos meses, o presidente dos Estados Unidos tem usado com frequência crescente imagens e memes gerados por IA no Truth Social, misturando sátira, promoção política e representações fictícias.

Trump também compartilhou uma montagem sugerindo a troca do nome do estado do Novo México para “New America”. Ele afirmou que muitas pessoas teriam sugerido a alteração, mas não deixou claro se a publicação representava uma proposta séria ou uma brincadeira.

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