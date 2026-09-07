Depois de mirar outros territórios, Trump agora quer 'posse' da Lua

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou neste domingo, 6, uma imagem da Lua acompanhada da frase “The Moon Is Ours”, “A Lua é nossa”, em tradução livre.

A publicação foi feita no Truth Social e integrou uma sequência de imagens e memes compartilhados pelo presidente, muitos deles produzidos com inteligência artificial, como ele afirmou posteriormente.

O post não veio acompanhado de uma explicação sobre uma eventual reivindicação territorial dos Estados Unidos sobre o satélite natural.

Os Estados Unidos podem reivindicar a Lua?

Pelas regras internacionais citadas no material, nenhum país é proprietário da Lua.

O Tratado do Espaço Exterior de 1967, assinado pelos Estados Unidos e por mais de 100 países, estabelece que o espaço sideral, incluindo a Lua e outros corpos celestes, não pode ser objeto de apropriação nacional.

O tratado permite a exploração e o uso do espaço. Também há interpretações jurídicas que admitem a extração de recursos por países e empresas privadas, mas isso não equivale à soberania sobre a Lua.

Trump compartilhou outras imagens geradas por IA

A publicação sobre a Lua fez parte de uma série de conteúdos compartilhados pelo presidente no domingo.

Entre eles estavam representações de Trump em cenários futuristas, imagens com robôs e publicações sobre política e relações internacionais.

Nos últimos meses, o presidente dos Estados Unidos tem usado com frequência crescente imagens e memes gerados por IA no Truth Social, misturando sátira, promoção política e representações fictícias.

Trump também compartilhou uma montagem sugerindo a troca do nome do estado do Novo México para “New America”. Ele afirmou que muitas pessoas teriam sugerido a alteração, mas não deixou claro se a publicação representava uma proposta séria ou uma brincadeira.