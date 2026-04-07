O custo da Lua: mineração lunar pode movimentar US$ 30 trilhões

A próxima revolução industrial pode acontecer fora da Terra.

A Lua, satélite natural do planeta, guarda em seu solo trilhões de dólares em recursos minerais como platina, água congelada e o valioso hélio-3 — usado em pesquisas de fusão nuclear e tecnologias quânticas. A mineração, segundo estimativas do mercado, pode movimentar mais de US$ 30 trilhões ao longo das próximas décadas.

Um estudo canadense estima que somente as crateras lunares concentram mais de US$ 1 trilhão em metais do grupo da platina, formados ao longo de bilhões de anos por impactos de asteroides. O trabalho, publicado em Planetary and Space Science, aponta cerca de 6.500 crateras com potencial para concentrar platina, paládio e irídio em volumes economicamente relevantes.

O valor está fundamentado principalmente no potencial econômico do hélio-3, isótopo raro presente em grande quantidade no regolito lunar que pode revolucionar o mercado de energias limpas.

O trilionário hélio-3

Um dos maiores atrativos da exploração lunar é, sobretudo, a alta concentração do hélio-3, considerado um possível combustível para reatores de fusão nuclear limpa.

O isótopo pode atingir até US$ 20 milhões por quilo no mercado internacional, o que o torna o ativo mais valioso da economia lunar emergente. Projeções indicam que, apenas com uso como fonte de energia, o recurso poderia gerar cerca de US$ 4 trilhões em valor econômico potencial nas próximas décadas, se a fusão comercial com hélio-3 se tornar viável.

A Lua abriga ainda grandes depósitos de água congelada, metais industriais e elementos raros, essenciais para setores como aeroespacial, eletrônicos e energias limpas. São recursos que não apenas sustentam a viabilidade econômica da exploração do satélite, como também impulsionam o desenvolvimento de tecnologias para operações autônomas fora da Terra.

Empresas e governos já traçam planos para transformar a mineração da Lua em realidade até o fim da década, ainda que os cronogramas dependam de avanços em transporte, energia e robótica. A eficiência econômica do hélio-3, combinada aos demais recursos encontrados no satélite natural da Terra, tem potencial para fazer a exploração lunar ultrapassar € 140 bilhões (aproximadamente US$ 150 bilhões) em valor movimentado até 2040, segundo estimativas recentes da PwC para a “lunar economy”.

Como funcionaria a mineração na Lua?

A extração de recursos lunares exige escavadores robóticos capazes de processar regolito — o solo lunar. As tecnologias visam liberar água, separar oxigênio e capturar gases raros como o hélio-3 em processos de aquecimento e processamento térmico do solo.

Parte da produção seria usada diretamente no espaço, como combustível ou insumos para bases lunares; outra parte poderia ser enviada à Terra por foguetes ou, no futuro, por lançadores magnéticos.

Hoje, transportar material até a Lua ou operar cargas em sua superfície pode equivaler, em ordens de grandeza, a algo como até US$ 1,2 milhão por litro de carga considerando custos atuais de lançamento e logística, segundo estimativas usadas em estudos de mercado sobre mineração lunar.

Empresas esperam reduzir esse valor para cerca de US$ 10 mil com novos foguetes reutilizáveis e sistemas de transporte mais eficientes, inclusive com veículos de grande capacidade como foguetes pesados privados.

Bezos quer levar a indústria para o espaço. Musk mira Marte

Entre os nomes mais influentes na exploração espacial, dois bilionários se destacam com visões distintas.

Jeff Bezos, fundador da Amazon e da Blue Origin, defende abertamente a mineração lunar como chave para o futuro da civilização. Em apresentações desde 2019, o bilionário revelou o módulo Blue Moon, projetado para levar cargas e equipamentos de mineração à superfície da Lua.

Ele defende que a industrialização do satélite e o uso do hélio-3 e da água congelada são essenciais para sustentar bilhões de pessoas vivendo e trabalhando fora da Terra. Também propõe transferir a indústria pesada para o espaço como uma alternativa para proteger recursos terrestres, usando o regolito lunar para produzir combustível local — um passo essencial para bases autossuficientes.

O segundo jogador na corrida da exploração espacial é Elon Musk, da SpaceX. O bilionário, hoje considerado o homem mais rico do mundo, apoia projetos de pouso lunar e envio de cargas, mas não prioriza a mineração do satélite como parte central de sua visão — ao contrário de Bezos.

Quem é quem na corrida espacial

Diversas empresas já investem em tecnologias de extração e missões lunares. As mais influentes nos últimos anos são:

🔹 Interlune (EUA): fundada em 2024 em Seattle, a startup desenvolveu um escavador robótico capaz de processar até 100 toneladas de solo lunar por hora em seus conceitos de hardware para extração de hélio-3, em linha com protótipos divulgados recentemente. A Interlune planeja três missões até 2029: Crescent Moon (com uma câmera hiperespectral para mapear depósitos de hélio-3 no polo sul lunar), Prospect Moon (para validar concentrações e testar tecnologias de extração) e Harvest Moon (missão demonstrativa que visa extrair e retornar o hélio-3 à Terra). A empresa conta com parcerias estratégicas, como o Departamento de Energia dos EUA e a Maybell Quantum Industries.

🔹 Terra Luna (Canadá): fundada em Toronto, a empresa foca no desenvolvimento de sistemas para purificação e extração de água a partir do regolito lunar, em linha com tecnologias de ISRU em desenvolvimento no Canadá. Sua tecnologia é essencial para sustentar futuras bases humanas na Lua, porque fornece água potável, oxigênio para respiração e combustível para foguetes, garantindo a autossuficiência das operações espaciais.

🔹 Ispace (Japão/EUA/Europa): com forte experiência em missões lunares, incluindo a tentativa de pouso da missão Hakuto-R em 2023 e uma segunda tentativa em 2025, a empresa planeja novas operações nesta década. A ispace atua no transporte de cargas e equipamentos para apoiar a infraestrutura de mineração e estabelecer uma presença humana sustentável no satélite.

🔹 Astrobotic Technology e Lunar Outpost (EUA): ambas são parceiras da Nasa em contratos para realizar entregas de cargas e explorar recursos lunares, dentro do programa Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Astrobotic já lançou o lander Peregrine em 2024 (que falhou) e participa de novas missões previstas para 2025–2026, enquanto a Lunar Outpost desenvolve rovers e um Lunar Terrain Vehicle para futuras missões Artemis.

Além dessas, várias outras startups e empresas emergentes avançam em áreas cruciais para a mineração lunar:

Helios (Israel): desenvolve tecnologias para extração e processamento do regolito lunar, com foco em produzir oxigênio e metais a partir do solo, em linha com pesquisas de ISRU apoiadas por agências espaciais.

Origin.Space (China): atua em sondas e tecnologias para exploração espacial e mineração de recursos, com planos ambiciosos para o mercado lunar e de asteroides.

Ethos Space: especializada em infraestrutura lunar e processamento de solo, incluindo sistemas para derreter regolito, construir pistas de pouso e produzir oxigênio líquido a partir de recursos locais.

IMENSUS: cria modelos geológicos tridimensionais para mapear depósitos minerais na Lua, oferecendo modelos 3D de subsuperfície para planejamento de mineração e infraestrutura.

ELO2: consórcio australiano que desenvolve rovers lunares avançados, incluindo o “Roo-ver”, selecionado pela agência espacial australiana para ser o primeiro rover do país na Lua.

China e EUA: uma guerra comercial além da Terra

A China está na liderança da infraestrutura lunar em termos de planos de base permanente. Em parceria com a Rússia, o país conduz o projeto da International Lunar Research Station (ILRS), uma base planejada para o polo sul da Lua com conclusão de um “modelo básico” por volta de 2035.

A iniciativa inclui o desenvolvimento de uma usina nuclear para a superfície lunar até meados da próxima década, capaz de fornecer energia contínua — na ordem de dezenas a cerca de 100 kW — para robôs mineradores, sistemas de suporte à vida e impressão 3D com regolito.

As missões chinesas da série Chang’e, como a Chang’e-6, que em 2024 trouxe 1,9 kg de amostras da face oculta da Lua, e a Chang’e-8, prevista para 2028, têm como objetivo preparar o terreno para a ILRS. Essas missões incluem estudos para seleção de locais, demonstração de tecnologias de mineração robótica e desenvolvimento de métodos para uso de regolito em construção e para eventual lançamento de recursos extraídos para órbita lunar ou para a Terra.

A China também investe em robótica avançada, como robôs de múltiplas patas para mineração em asteroides e na Lua, além de pesquisas em lançadores magnéticos lunares para reduzir custos logísticos.

Os Estados Unidos, por sua vez, apostam na cooperação internacional e em parcerias com empresas privadas para impulsionar a exploração lunar. O programa Artemis, liderado pela Nasa, prevê o retorno de astronautas à superfície da Lua ainda nesta década, mais de 50 anos após a Apollo 17, combinando pousos tripulados com o uso de robôs mineradores e missões CLPS para testar tecnologias de extração.

Em abril de 2026, a missão Artemis II levou quatro astronautas em um voo de cerca de dez dias em torno da Lua, sem pouso, testando o foguete SLS e a cápsula Orion em uma trajetória de retorno livre e atingindo uma distância recorde de 252.756 milhas da Terra — o voo tripulado mais distante da história. A missão funciona como ponte entre o teste não tripulado da Artemis I, em 2022, e futuras missões com pouso lunar, como a Artemis III e sua sucessora, hoje replanejadas para o fim da década diante de atrasos no sistema de pouso e no orçamento.

O programa, porém, enfrenta desafios: a Nasa já admite custos acumulados próximos de US$ 93 bilhões entre 2012 e 2025 para as principais frentes do Artemis, com cada lançamento do conjunto SLS + Orion saindo na casa de US$ 4,1 bilhões, segundo o Office of Inspector General (OIG) da agência. Propostas recentes de orçamento em Washington chegaram a sugerir cortes profundos e até a aposentadoria do SLS e da Orion após as primeiras missões, substituindo parte das operações por sistemas comerciais mais baratos, embora o Congresso tenha resistido a algumas dessas mudanças.

Atualmente, o foco dos EUA é criar um ecossistema robusto de exploração espacial, que inclui o desenvolvimento da estação orbital Lunar Gateway e o apoio a empresas como Astrobotic, Firefly, Intuitive Machines e Lunar Outpost em missões comerciais que já começaram a pousar (ou tentar pousar) cargas na superfície desde 2024.

O país também desenvolve pequenos reatores nucleares para energia lunar, em projetos de fissão de 40–100 kW discutidos com a indústria, embora ainda esteja atrás da China em ambição declarada para uma usina nuclear lunar de grande porte.

Distante do embate entre os gigantes comerciais está um competidor mais discreto, novo na corrida espacial: a Índia. Embora ainda sem operações comerciais de mineração lunar em andamento, o país demonstrou interesse crescente na exploração do hélio-3 e no envio de sondas à Lua, após o pouso bem-sucedido da missão Chandrayaan-3 perto do polo sul em 2023.

A Índia mantém planos para futuras missões de reconhecimento e prospecta recursos com foco em longo prazo, mas ainda se encontra em estágio inicial em relação à infraestrutura e extração em larga escala.

Existem leis na Lua?

Ainda que seja um novo plano a ser explorado, disputado por várias nações, a Lua está longe de ser “terra de ninguém”.

O Tratado do Espaço Exterior estabelece os princípios fundamentais que regem a exploração do espaço, incluindo a Lua, e tem impacto direto sobre as operações de mineração lunar, embora não aborde de forma detalhada a mineração comercial. Assinado em 1967 por Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido, o acordo tornou-se a base do direito espacial moderno.

Um dos pontos centrais do tratado é a proibição da apropriação nacional. Como aponta o Artigo II, a Lua e demais corpos celestes não podem ser objeto de reivindicação de soberania ou controle por qualquer país — seja por uso, ocupação ou proclamação. Isso significa que nenhum Estado pode “tomar posse” exclusiva do satélite ou de suas regiões, o que cria um ambiente jurídico em que a exploração deve ser feita de forma aberta e, em princípio, compartilhada.

O documento garante a liberdade de exploração e uso do espaço para todos os países, desde que respeitem o direito internacional e promovam a cooperação global.

A responsabilidade dos Estados pelas atividades espaciais realizadas por suas agências governamentais e entidades privadas sob sua jurisdição também foi contemplada no acordo: o Artigo VI obriga os países a supervisionar, autorizar e responder por eventuais danos causados a terceiros durante operações espaciais.

Entretanto, o tratado apresenta lacunas jurídicas significativas. Não prevê sanções claras, por exemplo, contra violações como a apropriação ilegal de recursos, o que abriu espaço para legislações nacionais divergentes.

A Lei de Competitividade Comercial do Espaço dos Estados Unidos (2015) autoriza empresas e cidadãos americanos a possuir os recursos extraídos no espaço, ainda que não possam reivindicar soberania sobre os corpos celestes em si. A interpretação americana é de que extrair e possuir recursos de fora da Terra não equivale a reivindicar território, mas sim à propriedade privada dos materiais retirados.

Para tentar suprir essas lacunas, foi criado em 1979 o Acordo da Lua, que regula a exploração e uso dos recursos lunares, prevendo que as riquezas extraídas estejam disponíveis para toda a comunidade internacional.

No entanto, o acordo foi ratificado por poucos países e não conta com a adesão das principais potências espaciais, como Estados Unidos, China e Rússia, o que limita sua eficácia prática.

Na prática, a mineração lunar caminha hoje em um ambiente híbrido: um guarda-chuva multilateral que proíbe soberania territorial, combinado a leis nacionais que reconhecem direitos de propriedade sobre o que for extraído — enquanto empresas como Interlune, Ethos e outras correm para transformar o regolito em um novo ativo da economia global.