Mercado de carbono: avanços na regulamentação global e brasileira podem redefinir os riscos e as decisões de investimento da indústria (Freepik)
CEO da David Canassa - Strategy & Advisory e colunista
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 13h00.
*Por David Canassa
Em dezembro de 2015, Paris não entregou apenas um acordo diplomático. Entregou uma arquitetura: cada país definiria sua própria trajetória de redução, submeteria a revisão periódica e, para que o esforço custasse menos, haveria um mercado global de carbono.
Quase onze anos depois, a COP31 em Antália encerra com um avanço que passou quase despercebido pelo mundo corporativo — e que muda o cálculo de risco de quem tem ativo industrial no Brasil.
O Acordo de Paris fixou o objetivo — manter o aquecimento bem abaixo de 2°C, buscando 1,5°C — e deixou o instrumento para as Partes construírem. O Artigo 6 é esse instrumento. Ele tem dois trilhos: o 6.2, que permite transferência bilateral de resultados de mitigação entre governos, e o 6.4, que criou um mecanismo multilateral de crédito sob supervisão da UNFCCC, substituindo o MDL de Quioto.
Até 2024, o Artigo 6 era um texto. A partir de 2025, virou infraestrutura. A COP29, em Baku, declarou o mecanismo plenamente operacional.
A COP30, em Belém, fechou o pacote de autorizações, registro e transparência. E 2026 foi o ano em que a máquina começou a girar: três metodologias aprovadas no mecanismo do 6.4, 18 entidades acreditadas para verificação, 129 autoridades nacionais designadas e mais de dois mil projetos do antigo MDL na fila de transição.
O ponto que a maioria das análises perdeu em Antália é institucional, não climático. A UNFCCC deixou de ser secretariado de negociação e passou a ser operadora de infraestrutura de mercado.
Ela opera o registro do mecanismo do 6.4, o sistema centralizado de contabilidade e reporte, e desde janeiro de 2026 desenvolve, sob contrato plurianual, a camada digital que rastreia e verifica os resultados transferidos entre países. É uma mudança de natureza: a Convenção que organizava conferências agora administra ativos.
Isso importa ao Brasil por uma razão direta. Um mercado global de carbono só funciona se houver um registro comum que impeça a mesma tonelada de ser contada duas vezes.
É a UNFCCC que garante essa unicidade. Sem ela, o Artigo 6 seria uma coleção de acordos bilaterais sem lastro contábil.
O país se comprometeu em Paris com 37% de redução até 2025 e 43% até 2030, e em 2024 elevou a meta para 59% a 67% até 2035, com neutralidade climática em 2050. Mas o movimento decisivo foi doméstico: a Lei nº 15.042, de dezembro de 2024, criou o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões.
A lei não é uma declaração de intenções. Ela resolveu a decisão de arquitetura mais consequente — o tipo de teto. O art. 2º, XVI define o limite máximo como limite quantitativo em toneladas de CO2 equivalente, aplicável ao sistema como um todo.
É cap absoluto, nacional e centralizado. Não é meta de intensidade, como a China operou até agora, nem baseline agregado, como o Japão. Essa escolha, isolada, já coloca o Brasil na família de União Europeia, Califórnia e Coreia.
E o teto não é discricionário. A lei o amarra em cadeia: o art. 2º, XVI remete às metas da Política Nacional sobre Mudança do Clima; o art. 3º vincula o sistema aos compromissos sob a Convenção; e o art. 21, § 1º, VI exige observar a proporcionalidade entre as emissões dos operadores regulados e as emissões totais do País.
O denominador vem do Inventário Nacional. O teto tem, portanto, base verificável — o inventário fornece o total, a NDC fornece a trajetória.
O arcabouço regulatório brasileiro não é um decreto. É uma cadeia de derivação em quatro elos e um resultado, e cada elo depende do anterior.
O primeiro elo é o compromisso internacional: a NDC de novembro de 2024, com redução de 59% a 67% até 2035, equivalente a um teto de 850 milhões a 1,05 bilhão de toneladas naquele ano. O segundo é a tradução doméstica, pela Política Nacional sobre Mudança do Clima.
O terceiro é a amarração legal do sistema, nos arts. 2º, 3º e 5º da Lei nº 15.042. O quarto é o denominador quantitativo, o Inventário Nacional mantido pelo MCTI. O resultado é o Plano Nacional de Alocação, com o teto e a distribuição por operador.A cadeia de amarração legal, do compromisso internacional à obrigação da instalação
|Compromisso internacional
NDC brasileira (nov/2024): redução de 59% a 67% vs. 2005 até 2035; 850 milhões a 1,05 bilhão de tCO2e em 2035
Fornece: a trajetória de redução assumida pelo País
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|Política nacional
PNMC (Lei nº 12.187/2009), metas e planos setoriais
Fornece: a tradução doméstica do compromisso
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|Amarração legal do sistema
Lei nº 15.042: art. 2º, XVI; art. 3º, parágrafo único; art. 5º, IV
Impõe que o teto do SBCE seja compatível com a PNMC
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|Denominador quantitativo
Art. 21, § 1º, VI: proporcionalidade entre emissões reguladas e totais
Exige o total de emissões do País como denominador
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|Resultado: Plano Nacional de Alocação
O teto e a alocação por operador
A leitura dessa cadeia revela onde está o risco real, e não é onde o debate está. O Inventário Nacional mais recente cobre até 2022. O Plano de Alocação entra em vigor em 2030. A defasagem é de oito anos, e mesmo com o segundo relatório bienal, previsto para este semestre, cairá para quatro a seis.
O sistema terá dado primário anual e verificado das instalações no numerador e um denominador de meia década atrás. É uma inconsistência que precisa ser compreendida e tratada na regulamentação, com regra explícita sobre qual edição do inventário serve de base e como recálculos futuros serão tratados.
O debate público sobre o SBCE gira em torno de preço e de custo. Os dois são imateriais no primeiro período. Ao preço de referência do crédito voluntário brasileiro, o custo de conformidade de uma planta eletrointensiva fica abaixo de 0,4% da receita. Não muda decisão de investimento.
O que muda é outra coisa: a definição dos benchmarks setoriais e a base de atividade — o que se multiplica pelo benchmark.
A alocação gratuita é o produto de dois fatores. O primeiro é o coeficiente de eficiência, o benchmark. Nos sistemas internacionais, a premissa consolidada é calculá-lo sobre o desempenho dos mais eficientes do setor — na União Europeia, a média dos 10% melhores; na Coreia, que partiu do top 37% e apertou para o top 20%. No Brasil, essa definição ainda não existe: a lei menciona “ganhos históricos de eficiência” e custos marginais de abatimento como critérios, mas não nomeia o instrumento nem fixa a metodologia. O benchmark brasileiro será construído no Plano Nacional de Alocação.
O segundo fator é a quantidade física que representa o tamanho da operação. Esse aparece menos nos debates e decide tanto quanto.
Um exemplo fixa a ordem de grandeza. Uma planta que produz 200 mil toneladas e tem licença ambiental para 260 mil recebe alocação sobre a produção real ou sobre a capacidade autorizada? Com o mesmo benchmark, a resposta inverte o resultado: sobre a produção real, ela é compradora de licenças; sobre a capacidade licenciada, torna-se vendedora.
Nenhum dos oito sistemas examinados — europeu, chinês, coreano, californiano, britânico, japonês, neozelandês e indiano — usa a capacidade autorizada. A razão é uniforme: ela aloca sobre potencial, não sobre realizado, e premia quem pediu licença com folga.
A Lei nº 15.042 também não define a base de atividade. O art. 21, § 1º, VII autoriza o Plano a observar a relação entre emissões e produção, inclusive variações decorrentes de ampliação de capacidade — mas não nomeia a grandeza. Essa lacuna será preenchida no Plano Nacional de Alocação, previsto para 2030, e é a decisão de desenho com maior efeito distributivo de todo o sistema.
A escolha do parâmetro setorial não é neutra, e o efeito aparece de forma distinta em cada cadeia industrial.
No alumínio, o benchmark europeu é de 1,423 toneladas de CO2 por tonelada de metal, mas cobre apenas eletrólise e consumo de anodo. A pegada berço ao portão do mesmo metal é quatro a cinco vezes maior que esse benchmark. Comparar a pegada do produto com o benchmark de alocação — erro frequente em análises setoriais — produz conclusões falsas por um fator de quatro.
No aço, a fragmentação é maior, porque as rotas integradas e semi-integradas têm perfis de emissão muito distintos — e o Brasil opera as duas.
Os benchmarks europeus de coque e de minério aglomerado caíram 34% e 45% entre as fases 2021-2025 e 2026-2030, enquanto o de ferro-gusa recuou apenas 3,1%. São produtos de magnitudes distintas — 0,143, 0,086 e 1,248 tCO2e por tonelada —, e a comparação de percentuais entre eles mede pouco.
O padrão mostra que o regulador aperta mais onde há curva de abatimento disponível e quase não aperta onde o processo é irreduzível. Uma siderúrgica brasileira que produz por carvão vegetal tem pegada estruturalmente diferente da rota a coque, e usa o carvão vegetal renovável que reduz a pegada do produto.
No cimento, a emissão principal está na calcinação, não no combustível. Todos os sistemas regulam o clínquer, não o cimento. O benchmark europeu de clínquer cinza caiu 5,3%. A questão brasileira é a mesma de todos: a rota de abatimento disponível é a substituição de clínquer por adições, e o benchmark precisa reconhecer essa rota.
Em todos os três casos, o mesmo padrão: o benchmark define quem paga, e a base de atividade define quanto.
O Brasil tem uma condição que nenhum dos oito sistemas de regulação de carbono teve ao começar: pode desenhar sabendo o que aconteceu antes. A Califórnia iniciou seu programa em 2013 e vinculou-se a Quebéc em 2014, mas a vinculação com Washington, assinada em junho de 2026, ainda depende de os dois regulamentos serem harmonizados e os registros, conectados.
A Coreia levou dez anos para concluir que o aperto deve vir pelo benchmark, não pelo preço. E a Europa precisou de mais de uma década para reconhecer que o custo da eletricidade era o problema que a alocação gratuita não resolvia.
A questão então, é construir o desenho, antes de o primeiro benchmark ser publicado. A pergunta que deveria chegar ao conselho neste trimestre não é quanto vai custar a cota de carbono, e sim, qual será a base de atividade da companhia e quem está participando da definição do seu benchmark setorial?
A resposta a essa pergunta vale mais, nos próximos cinco anos, do que qualquer projeção de preço.
*Especialista em sustentabilidade estratégica, com foco em energia, mercados de carbono e capital natural. Fundador da David Canassa Strategy & Advisory — consultoria para líderes que transformam complexidade climática em valor competitivo.