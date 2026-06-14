Novo comprimido para perda de peso age na gordura, não no apetite

Uma nova pílula experimental para diabetes tipo 2 e obesidade pode abrir caminho para uma abordagem diferente no tratamento dessas condições. Em vez de agir sobre o apetite, como fazem medicamentos populares à base de GLP-1, como Ozempic e Wegovy, o composto atua diretamente nos músculos para aumentar a queima de gordura e melhorar o controle da glicose.

Nos estudos realizados até o momento, o tratamento demonstrou potencial para reduzir os níveis de açúcar no sangue e melhorar a composição corporal sem provocar perda de massa muscular, um dos efeitos que podem ocorrer durante o emagrecimento.

Os resultados foram publicados na revista científica Cell por pesquisadores do Instituto Karolinska e da Universidade de Estocolmo, na Suécia.

Como funciona a nova pílula para diabetes e obesidade

Os medicamentos da classe GLP-1 revolucionaram o tratamento da obesidade e do diabetes ao reduzir o apetite e aumentar a sensação de saciedade. O novo composto, porém, segue uma estratégia completamente diferente.

A substância atua no metabolismo do músculo esquelético, estimulando o organismo a utilizar mais energia e aumentar a queima de gordura. Segundo os pesquisadores, essa ação permitiu melhorar parâmetros metabólicos sem interferir diretamente na fome dos pacientes.

Outro diferencial é a forma de administração. Enquanto medicamentos como Ozempic e Wegovy são aplicados por injeção, o novo tratamento é desenvolvido em comprimidos.

Estudo mostrou boa tolerância em humanos

Os pesquisadores realizaram um ensaio clínico de fase 1 com 48 voluntários saudáveis e 25 pessoas com diabetes tipo 2. De acordo com a equipe, o medicamento foi bem tolerado pelos participantes, sem sinais relevantes de problemas de segurança nos testes iniciais.

Os cientistas destacam que a preservação da massa muscular pode representar uma vantagem importante. A musculatura desempenha papel central no metabolismo, no controle da glicose e na manutenção da saúde ao longo do envelhecimento.

Medicamento ainda precisa passar por novas etapas

Apesar dos resultados promissores, os pesquisadores ressaltam que o tratamento continua em fase experimental.

O próximo passo será a realização de um estudo clínico de fase 2, com um número maior de participantes, para avaliar se os benefícios observados nos testes iniciais também se confirmam em pessoas com obesidade e diabetes tipo 2.

Como o medicamento utiliza um mecanismo diferente dos remédios baseados em GLP-1, os cientistas acreditam que a substância poderá ser usado tanto de forma isolada quanto em combinação com terapias já disponíveis.