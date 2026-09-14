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Quando começa a Primavera 2026? Veja a data e como será a estação

Influência do El Niño pode alterar o padrão climático da primavera, com previsão de temperaturas elevadas, redução das chuvas e impactos no campo e nos rios

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 14h43.

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A contagem regressiva para o fim do inverno já começou no Brasil. Mesmo com a permanência de temperaturas baixas e episódios recentes de neve, chuva congelada e geada na região Sul, a primavera tem início previsto para 22 de setembro, às 21h05 (de Brasília), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A nova estação não representa apenas o período marcado pelo florescimento das plantas. A chegada da primavera também altera gradualmente os padrões do clima no país. As temperaturas costumam apresentar elevação, com manhãs mais amenas, tardes mais quentes e possibilidade de pancadas de chuva durante a noite. O volume e a distribuição das precipitações também passam por mudanças, com impactos diferentes entre as regiões brasileiras.

Em 2026, a influência do El Niño, fenômeno associado ao aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico e que pode atingir a categoria “muito forte”, deve provocar diferenças no comportamento climático entre áreas do país.

A primavera de 2026 deve apresentar uma divisão climática no Brasil, com maior concentração de chuva em algumas regiões e volumes abaixo da média em outras áreas, segundo a previsão associada à atuação do El Niño.

No Sul, a passagem frequente de frentes frias deve manter um cenário com maior influência de sistemas que favorecem mudanças no tempo. Já no Centro-Norte, a redução das chuvas tende a favorecer períodos de calor mais intenso.

Nas áreas que abrangem o Norte e o Nordeste, além de partes do Centro-Oeste, como Mato Grosso e Goiás, a previsão indica acumulados de chuva abaixo da média. Caso esse cenário se confirme, os efeitos podem atingir o transporte de pessoas e mercadorias pelos rios, aumentar a possibilidade de queimadas e interferir no calendário das atividades agrícolas.

Entre o Pará e o Amazonas, as temperaturas médias podem ficar quase 5°C acima do padrão considerado normal para o período, em razão da combinação entre calor e menor ocorrência de chuva.

Primavera terá temperaturas elevadas em parte do país

A estação deve registrar maior presença de calor nas áreas do Centro-Norte brasileiro, principalmente devido à redução dos volumes de precipitação. A menor cobertura de nuvens e a baixa frequência de chuvas favorecem a elevação das temperaturas.

Enquanto o Centro-Norte pode enfrentar períodos de calor intenso, a atuação de frentes frias deve manter o Sul sob uma dinâmica diferente durante a primavera.

Entre os principais fatores de influência para o período está o comportamento do El Niño, que pode alterar a distribuição das chuvas e contribuir para diferenças significativas entre as regiões brasileiras ao longo da estação.

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