Quando começa a Primavera 2026? Veja a data e como será a estação

A contagem regressiva para o fim do inverno já começou no Brasil. Mesmo com a permanência de temperaturas baixas e episódios recentes de neve, chuva congelada e geada na região Sul, a primavera tem início previsto para 22 de setembro, às 21h05 (de Brasília), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A nova estação não representa apenas o período marcado pelo florescimento das plantas. A chegada da primavera também altera gradualmente os padrões do clima no país. As temperaturas costumam apresentar elevação, com manhãs mais amenas, tardes mais quentes e possibilidade de pancadas de chuva durante a noite. O volume e a distribuição das precipitações também passam por mudanças, com impactos diferentes entre as regiões brasileiras.

Em 2026, a influência do El Niño, fenômeno associado ao aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico e que pode atingir a categoria “muito forte”, deve provocar diferenças no comportamento climático entre áreas do país.

primavera de 2026 deve apresentar uma divisão climática no Brasil, com maior concentração de chuva em algumas regiões e volumes abaixo da média em outras áreas, segundo a previsão associada à atuação do El Niño.

No Sul, a passagem frequente de frentes frias deve manter um cenário com maior influência de sistemas que favorecem mudanças no tempo. Já no Centro-Norte, a redução das chuvas tende a favorecer períodos de calor mais intenso.

Nas áreas que abrangem o Norte e o Nordeste, além de partes do Centro-Oeste, como Mato Grosso e Goiás, a previsão indica acumulados de chuva abaixo da média. Caso esse cenário se confirme, os efeitos podem atingir o transporte de pessoas e mercadorias pelos rios, aumentar a possibilidade de queimadas e interferir no calendário das atividades agrícolas.

Entre o Pará e o Amazonas, as temperaturas médias podem ficar quase 5°C acima do padrão considerado normal para o período, em razão da combinação entre calor e menor ocorrência de chuva.

Primavera terá temperaturas elevadas em parte do país

A estação deve registrar maior presença de calor nas áreas do Centro-Norte brasileiro, principalmente devido à redução dos volumes de precipitação. A menor cobertura de nuvens e a baixa frequência de chuvas favorecem a elevação das temperaturas.

primavera. Enquanto o Centro-Norte pode enfrentar períodos de calor intenso, a atuação de frentes frias deve manter o Sul sob uma dinâmica diferente durante a

Entre os principais fatores de influência para o período está o comportamento do El Niño, que pode alterar a distribuição das chuvas e contribuir para diferenças significativas entre as regiões brasileiras ao longo da estação.