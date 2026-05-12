Nova dose do Wegovy faz pessoas perderem 27,7% do peso, diz estudo

Remédios para emagrecer: estudo mostra que pessoas emagreceram após uso da medicação (Imagem gerada por IA)
Repórter
Publicado em 12 de maio de 2026 às 11h35.
A Novo Nordisk divulgou nesta terça-feira, 12, novos dados sobre a versão de dose mais alta do Wegovy, sua injeção contra obesidade — e os números chegam a apenas um mês depois do lançamento da nova formulação nos Estados Unidos.
Os dados foram apresentados no Congresso Europeu de Obesidade e mostram que determinados pacientes que tomaram a dose de 7,2 miligramas perderam em média 27,7% do peso em 72 semanas em um estudo de fase tardia.
A Novo Nordisk chama esse grupo de "respondedores precoces", pacientes que reagiram mais rapidamente ao tratamento e perderam pelo menos 15% do peso nos primeiros seis meses de uso.
No geral, todos os participantes que tomaram a dose mais alta perderam em média quase 21% do peso. Já os pacientes que não tiveram essa resposta precoce apresentaram perda média de 15,4% — resultado que o Dr. Dror Dicker, professor clínico associado de medicina interna da Faculdade de Medicina e Ciências da Saúde da Universidade de Tel Aviv, descreveu como "uma perda de peso substancial e clinicamente significativa".
Para efeito de comparação, a dose anterior mais alta disponível do Wegovy (de 2,4 miligramas) ajudava pacientes a perder mais de 17% do peso em média nas 72 semanas do estudo.
A nova dose foi desenvolvida com um objetivo claro: reconquistar mercado perdido para o Zepbound, da Eli Lilly, que se tornou o medicamento preferido no segmento de obesidade por sua maior eficácia. O Zepbound apresentou perda de peso média superior a 20% em estudos de fase tardia.
A Novo Nordisk argumenta que a eficácia semelhante entre a nova dose do Wegovy e o Zepbound pode ajudar a empresa a recuperar participação de mercado. Os novos dados reforçam esse argumento ao mostrar o potencial do medicamento de oferecer perda de peso ainda maior, o que pode influenciar médicos e pacientes na escolha do tratamento.
Em uma chamada de resultados na semana passada, a empresa afirmou que já observa usuários migrando para a dose de 7,2 miligramas e que três dos maiores gestores de benefícios farmacêuticos dos Estados Unidos já incluíram a nova dose em seus formulários padrão como extensão do Wegovy.
Os resultados, no entanto, têm limitações importantes. Não há dados equivalentes sobre "respondedores precoces" do Zepbound, o que torna difícil uma comparação direta entre os dois medicamentos nesse critério específico.
Além disso, não é possível prever quais pacientes vão responder precocemente ao Wegovy. Quem inicia o tratamento com a nova dose não deve esperar necessariamente uma perda de 27,7% do peso — o resultado vale apenas para o subgrupo que respondeu mais rápido.
Esse grupo representa cerca de 1 em cada 4 pacientes que tomaram a dose mais alta no estudo — ante aproximadamente 1 em cada 5 na dose de 2,4 miligramas.
Analistas ouvidos pela CNBC já alertaram anteriormente que é difícil afirmar se a nova dose do Wegovy vai alterar de forma significativa a dinâmica de mercado entre Novo Nordisk e Eli Lilly, dado que o Zepbound já está consolidado como o produto mais eficaz no segmento de injetáveis para obesidade.