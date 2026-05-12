Nova dose do Wegovy faz pessoas perderem 27,7% do peso, diz estudo

A Novo Nordisk divulgou nesta terça-feira, 12, novos dados sobre a versão de dose mais alta do Wegovy, sua injeção contra obesidade — e os números chegam a apenas um mês depois do lançamento da nova formulação nos Estados Unidos.

Os dados foram apresentados no Congresso Europeu de Obesidade e mostram que determinados pacientes que tomaram a dose de 7,2 miligramas perderam em média 27,7% do peso em 72 semanas em um estudo de fase tardia.

A Novo Nordisk chama esse grupo de "respondedores precoces", pacientes que reagiram mais rapidamente ao tratamento e perderam pelo menos 15% do peso nos primeiros seis meses de uso.

No geral, todos os participantes que tomaram a dose mais alta perderam em média quase 21% do peso. Já os pacientes que não tiveram essa resposta precoce apresentaram perda média de 15,4% — resultado que o Dr. Dror Dicker, professor clínico associado de medicina interna da Faculdade de Medicina e Ciências da Saúde da Universidade de Tel Aviv, descreveu como "uma perda de peso substancial e clinicamente significativa".

Para efeito de comparação, a dose anterior mais alta disponível do Wegovy (de 2,4 miligramas) ajudava pacientes a perder mais de 17% do peso em média nas 72 semanas do estudo.

A disputa com o Zepbound

A nova dose foi desenvolvida com um objetivo claro: reconquistar mercado perdido para o Zepbound, da Eli Lilly, que se tornou o medicamento preferido no segmento de obesidade por sua maior eficácia. O Zepbound apresentou perda de peso média superior a 20% em estudos de fase tardia.

A Novo Nordisk argumenta que a eficácia semelhante entre a nova dose do Wegovy e o Zepbound pode ajudar a empresa a recuperar participação de mercado. Os novos dados reforçam esse argumento ao mostrar o potencial do medicamento de oferecer perda de peso ainda maior, o que pode influenciar médicos e pacientes na escolha do tratamento.

Em uma chamada de resultados na semana passada, a empresa afirmou que já observa usuários migrando para a dose de 7,2 miligramas e que três dos maiores gestores de benefícios farmacêuticos dos Estados Unidos já incluíram a nova dose em seus formulários padrão como extensão do Wegovy.

Os porêns dos novos dados

Os resultados, no entanto, têm limitações importantes. Não há dados equivalentes sobre "respondedores precoces" do Zepbound, o que torna difícil uma comparação direta entre os dois medicamentos nesse critério específico.

Além disso, não é possível prever quais pacientes vão responder precocemente ao Wegovy. Quem inicia o tratamento com a nova dose não deve esperar necessariamente uma perda de 27,7% do peso — o resultado vale apenas para o subgrupo que respondeu mais rápido.

Esse grupo representa cerca de 1 em cada 4 pacientes que tomaram a dose mais alta no estudo — ante aproximadamente 1 em cada 5 na dose de 2,4 miligramas.

Analistas ouvidos pela CNBC já alertaram anteriormente que é difícil afirmar se a nova dose do Wegovy vai alterar de forma significativa a dinâmica de mercado entre Novo Nordisk e Eli Lilly, dado que o Zepbound já está consolidado como o produto mais eficaz no segmento de injetáveis para obesidade.