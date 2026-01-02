Ciência

Pílula que queima gordura sem exercício é testada em humanos

Composto desenvolvido na Suécia simula efeitos do exercício nos músculos sem sobrecarregar o coração

Pílula emagrecedora: conheça novo medicamento que pode ser 'rival' de Ozempic e Mounjaro (Marcos Santos/USP Imagens/USP Imagens)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 13h41.

Uma nova pílula experimental promete revolucionar o tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2.

O composto ATR-258, desenvolvido por pesquisadores do Instituto Karolinska e da Universidade de Estocolmo, na Suécia, consegue estimular a queima de gordura mesmo com o corpo em repouso e sem os efeitos colaterais cardíacos que limitam medicamentos similares.

Os resultados do primeiro teste em humanos foram publicados na revista científica Cell. O estudo envolveu 73 participantes e mostrou que, em um primeiro momento, a droga é segura e bem tolerada pelo corpo.

Diferente de medicamentos como Ozempic e Mounjaro, que reduzem o apetite agindo no sistema digestivo, o ATR-258 atua diretamente nos músculos.

O composto ativa uma via metabólica específica que faz as células musculares consumirem mais glicose e gordura, como se estivessem se exercitando.

Essa é uma diferença crucial em relação aos tratamentos atuais. Enquanto os chamados agonistas GLP-1 (como Ozempic) causam perda de peso indiscriminada, incluindo massa muscular, o ATR-258 preserva os músculos enquanto reduz gordura.

Medicamentos que estimulam receptores beta-2 adrenérgicos já são conhecidos pela capacidade de acelerar o metabolismo. O problema é que eles também aceleram demais o coração, causando taquicardia, arritmias e até lesões cardíacas.

Segundo o estudo, o ATR-258 contorna essa limitação por meio de um mecanismo chamado "antagonismo enviesado". Em vez de ativar todas as vias celulares do receptor, ele ativa seletivamente apenas a GRK2, responsável pelos efeitos benéficos no músculo, enquanto evita a via Gs, que causa os problemas cardíacos.

Testes em animais e humanos

Em camundongos obesos, o composto melhorou a tolerância à glicose, reduziu gordura corporal e preservou massa muscular, sem causar aumento no peso do coração nem lesões miocárdicas, efeitos comuns com medicamentos similares.

O ensaio clínico com humanos de fase 1 incluiu 48 voluntários saudáveis e 25 pessoas com diabetes tipo 2. Todos receberam doses diárias de até 2,5 mg por até 28 dias. O medicamento foi bem tolerado, com apenas efeitos adversos leves e transitórios.

A pesquisa afirmou que houve um pequeno aumento na frequência cardíaca nos primeiros dias de tratamento, um reflexo esperado da vasodilatação, mas o efeito desapareceu com o tempo. Ao final do estudo, não havia diferenças significativas de frequência cardíaca ou pressão arterial entre os grupos que receberam o medicamento e o placebo.

Próximos passos

A farmacêutica Atrogi AB, que desenvolve o composto em parceria com a Universidade, planeja iniciar estudos de fase 2 em 2026. Esses testes vão avaliar se os benefícios metabólicos observados em animais, como perda de gordura, ganho de força muscular e melhor controle glicêmico, se confirmam em humanos.

Se aprovado, o ATR-258 pode ter aplicações além da obesidade e diabetes. Os pesquisadores acreditam que o medicamento pode ajudar no tratamento de sarcopenia (perda muscular relacionada à idade) e distrofias musculares.

Por ser uma pílula de dose única diária, o composto também pode ser mais conveniente que as injeções semanais dos GLP-1, as chamadas "canetas emagrecedores", potencialmente aumentando a adesão ao tratamento.

