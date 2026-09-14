Ciência

Lua da Colheita ilumina o céu em setembro; veja data e horário do fenômeno

Próxima Lua cheia ocorre perto do equinócio de setembro e poderá parecer completamente iluminada durante vários dias

Lua de setembro: satélite estará completamente iluminado durante a fase cheia conhecida como Lua da Colheita (Unsplash)

Lua de setembro: satélite estará completamente iluminado durante a fase cheia conhecida como Lua da Colheita (Unsplash)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 18h39.

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A próxima Lua cheia de setembro será conhecida como Lua da Colheita, nome dado ao fenômeno que ocorre mais próximo do equinócio do mês. O evento poderá ser acompanhado no Brasil e será o décimo desse tipo em 2026.

O equinócio de setembro marca o início da primavera no Hemisfério Sul e do outono no Hemisfério Norte. Nesse período, dia e noite têm duração aproximadamente igual.

A Lua da Colheita também estará com aparência praticamente cheia nas noites próximas ao momento exato da fase, ampliando o período em que poderá ser observada no céu.

Quando observar a Lua da Colheita de 2026?

A Lua da Colheita ocorre no sábado, 26 de setembro. De acordo com o Live Science, o satélite atingirá o ponto máximo da fase cheia às 13h49, no horário de Brasília.

Embora esse momento aconteça durante o dia no Brasil, a Lua continuará com aparência cheia quando surgir no céu à noite. Ela também estará bastante iluminada nos dias próximos à data.

A fase seguinte desse tipo será a Lua do Caçador, em outubro.

Por que o fenômeno é chamado de Lua da Colheita?

O nome está relacionado à proximidade com o equinócio de setembro. A Lua da Colheita é tradicionalmente o nome dado à Lua cheia que acontece mais perto desse evento astronômico.

Em 2026, o equinócio será registrado em 22 de setembro, quatro dias antes da Lua cheia.

Quantas Luas cheias haverá em 2026?

O calendário de 2026 terá 13 Luas cheias, incluindo três superluas. O ano também registrou dois eclipses lunares, um total e outro parcial.

Depois de setembro, outras três estão previstas até o fim do ano:

  • 26 de outubro: Lua do Caçador
  • 24 de novembro: Lua do Castor, também uma superlua
  • 23 de dezembro: Lua Fria, também uma superlua

Entre janeiro e agosto, o calendário também teve a chamada Lua Azul, registrada em 31 de maio.

O que é a Lua cheia?

A Lua completa um ciclo de fases em aproximadamente 29,5 dias.

A Lua cheia ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. Nessa configuração, a face do satélite voltada para o nosso planeta aparece totalmente iluminada pela luz solar.

Antes de chegar a essa fase, a Lua passa pela Lua nova, crescente, quarto crescente e crescente gibosa.

Depois da Lua cheia, começa o período minguante, passando pela gibosa minguante e pelo quarto minguante até retornar à Lua nova. O ciclo então recomeça.

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