Nasa abre acervo com 11 mil imagens da Lua feitas durante a Artemis II

A Nasa divulgou mais de 11 mil imagens e vídeos da Lua registrados durante a missão Artemis II. O material faz parte de um acervo com mais de 800 gigabytes de dados científicos, incluindo conteúdos que ainda não haviam sido divulgados.

Os registros foram produzidos durante a viagem que levou quatro astronautas ao redor da Lua e de volta à Terra, em abril deste ano.

Além das imagens em alta resolução, o agência espacial destaca que o conjunto reúne 8,5 horas de gravações de áudio com observações científicas da tripulação e registros que receberam anotações dos próprios astronautas.

Os arquivos foram incorporados ao Planetary Data System (PDS), banco público da Nasa dedicado ao armazenamento de dados de missões planetárias. Segundo a agência, esse é o primeiro conjunto de dados de ciência planetária capturado predominantemente por seres humanos em mais de meio século.

Mais de 11 mil imagens e vídeos da Lua

As imagens e os vídeos foram captados por câmeras portáteis utilizadas pelos astronautas e por equipamentos instalados na espaçonave Orion.

Participaram da missão Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, da Nasa, além de Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense (CSA).

Antes da viagem, os quatro receberam treinamento em geografia e geologia lunar, além de técnicas de observação. Durante a passagem pela Lua, a tripulação decidiu quais regiões observar e quais imagens registrar.

Os astronautas também fizeram observações sobre cores, mudanças percebidas e características da superfície. De acordo com a Nasa, esses registros complementam décadas de informações obtidas pelas missões Apollo e pela exploração robótica.

Astronautas anotaram o que viram

Um dos registros divulgados mostra anotações feitas em um tablet durante a passagem próxima à Lua, em 6 de abril.

Na ocasião, a Lua escura aparecia diante do Sol. Três integrantes da tripulação marcaram flashes de impacto e suas respectivas localizações. Reid Wiseman fez anotações em azul, Victor Glover utilizou verde e Jeremy Hansen registrou suas observações em vermelho.

O material permite combinar as imagens captadas durante a missão com aquilo que os astronautas observaram e discutiram enquanto sobrevoavam a Lua.

Astronautas da Artemis II registraram em tablet flashes de impacto e suas localizações durante a passagem próxima à Lua. Foto: NASA/CSA (NASA/CSA)

Dados já ajudam a Artemis III

Além do acervo, a Nasa publicou três documentos relacionados ao trabalho científico realizado durante a Artemis II.

O material inclui um relatório preliminar de ciência lunar, um documento sobre as operações científicas da missão e um guia para utilização dos dados.

Os relatórios apresentam uma visão geral das informações coletadas e detalham como o plano científico da Artemis II foi desenvolvido e executado. Segundo o comunicado da Nasa, os dados obtidos durante a missão já estão sendo utilizados no planejamento da Artemis III e futuras explorações.