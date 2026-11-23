Antália, na Turquia, é conhecida por suas praias banhadas pelo Mar Mediterrâneo. Não por acaso, os oceanos ganharam protagonismo na COP31 sediada na cidade, e até o mascote escolhido para a conferência climática foi uma tartaruga marinha, batizada de Caretta, em referência à espécie que desova no litoral turco.

O tema esteve no centro das discussões desde antes da abertura, em 9 de novembro. A Austrália, responsável por liderar as negociações, articulou com países insulares do Pacífico uma agenda voltada à proteção dos mares, à adaptação climática e ao financiamento de comunidades costeiras.

Fiji e Tuvalu, duas nações particularmente vulneráveis à elevação do nível do mar provocada pelo aquecimento global, receberam a Pré-COP e e ajudaram a dar o tom das discussões.

A COP31 terminou neste domingo, 22, sem um acordo político final pela primeira vez desde 2009, diante de impasses sobre combustíveis fósseis e financiamento climático. Mas, fora das salas de negociação, a chamada agenda azul registrou avanços.

Entre eles estão uma força-tarefa liderada por Brasil e França para acelerar metas oceânicas, mais de US$ 30 milhões em novos investimentos e contribuições para recifes de coral e iniciativas de financiamento para conservação marinha e adaptação costeira.

“A ação climática não acontece apenas nas salas fechadas das COPs, e isso é especialmente importante para o oceano”, afirma à EXAME Marinez Scherer, enviada especial para o Oceano da COP30.

Para a especialista, a falta de consenso não deve apagar os resultados das iniciativas voluntárias.

“Os avanços conquistados na COP30, em Belém, não se perderam em Antália. Pelo contrário, a Agenda de Ação continuou avançando na implementação de soluções baseadas no Oceano”, destaca.

O que avançou na proteção dos oceanos

Um dos principais resultados foi o lançamento da força-tarefa de implementação do Blue NDC Challenge, iniciativa copresidida por Brasil e França que reúne uma coalizão de 27 países e uma rede inicial de 25 parceiros de implementação.

O objetivo é transformar os compromissos relacionados aos oceanos, previstos nas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), em projetos concretos. Esses planos representam as metas climáticas apresentadas pelos países no âmbito do Acordo de Paris.

A iniciativa pretende oferecer assistência técnica, facilitar o acesso a financiamento e melhorar a articulação entre ministérios e instituições responsáveis pela execução das políticas climáticas.

O desafio é que muitas dessas metas já existem, mas ainda encontram dificuldades para sair do papel.

Segundo levantamento do World Resources Institute (WRI), 95% dos países costeiros e insulares incluíram pelo menos uma medida relacionada ao oceano em seus planos climáticos.

Mais de 60% desses compromissos dependem de apoio financeiro ou técnico adicional para serem implementados.

“Para mim, esse é o principal legado”, afirma André Ferretti, gerente sênior de economia da biodiversidade da Fundação Grupo Boticário e integrante da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza, também à EXAME.

Segundo ele, a força-tarefa deverá ajudar os países a estruturar projetos capazes de atrair investimentos, com atuação em áreas como conservação e restauração de ecossistemas marinhos, energias renováveis, transporte marítimo de baixo carbono, turismo costeiro sustentável, pesca e aquicultura.

A proposta também inclui mecanismos de monitoramento para acompanhar o cumprimento dos compromissos e facilitar a troca de experiências entre os participantes.

O Brasil teve papel de destaque na articulação da iniciativa, dando continuidade ao legado da COP30.

Outro anúncio importante foi o Pacto de Antália para Oceanos e Mares (Antalya Ocean and Seas Compact), apresentado pela presidência turca em 17 de novembro.

A declaração busca ampliar parcerias internacionais e facilitar o acesso a recursos para projetos relacionados à conservação marinha, à adaptação costeira, à ciência e ao chamado carbono azul — carbono capturado e armazenado por ecossistemas costeiros, como manguezais e pradarias marinhas.

Além disso, reforça o papel dos oceanos como um dos maiores sumidouros naturais de carbono do planeta, destacando sua importância para a mitigação das mudanças climáticas.

O pacto também veio acompanhado de uma iniciativa de cooperação internacional para fortalecer a gestão de mares e áreas costeiras compartilhadas.

Entre suas metas está restaurar pelo menos 20% das áreas costeiras prioritárias degradadas até 2035, além de ampliar sistemas de alerta precoce para comunidades vulneráveis.

Os especialistas ouvidos pela EXAME deixam claro: as iniciativas são voluntárias e não estabelecem novas obrigações para os países, mas procuram aproximar compromissos ambientais de mecanismos de financiamento e projetos de implementação.

Novos investimentos para a agenda azul

Entre os anúncios de investimentos da COP31, um dos principais foi o pacote de mais de US$ 30 milhões em novos investimentos e contribuições de doadores para a proteção dos recifes de coral, apresentado pelo Fundo Global para Recifes de Coral (GFCR).

Os recursos devem apoiar iniciativas de conservação e adaptação de comunidades costeiras em 22 países em desenvolvimento.

A proteção dos recifes é considerada estratégica não apenas para a biodiversidade marinha, mas também para a segurança alimentar, o turismo, a pesca e a proteção natural de regiões costeiras contra ondas e tempestades.

Colômbia, Niue, Haiti, Jamaica, Samoa e Tuvalu também aderiram ao Compromisso de Alto Nível por Recifes de Coral Resilientes ao Clima. Com as adesões, a coalizão passou a reunir 30 signatários, entre 29 países e um território ultramarino francês, além de mais de 50 organizações apoiadoras.

Os manguezais também ganharam espaço na conferência climática. A iniciativa internacional Mangrove Breakthrough apresentou um balanço indicando que quase US$ 1 bilhão foi mobilizado desde 2020 para ações relacionadas a esses ecossistemas, que funcionam como barreiras naturais contra a erosão costeira e funcionam como grandes sumidouros de carbono.

O montante faz parte de um esforço mais amplo para mobilizar US$ 4 bilhões até 2030.

O Brasil aparece entre os países que desenvolvem mecanismos para transformar projetos relacionados aos manguezais em oportunidades de financiamento.

Outra contribuição veio do Canadá, que anunciou 14 milhões de dólares canadenses para a Ocean Risk and Resilience Action Alliance (ORRAA), ao longo de quatro anos. A aliança trabalha para ampliar soluções financeiras relacionadas à proteção dos oceanos e à resiliência das comunidades costeiras.

Também houve avanços em ações voltadas às algas marinhas, à alimentação aquática e à identificação de oportunidades de investimento em setores da chamada economia azul, que inclui atividades como pesca, aquicultura, transporte marítimo e turismo costeiro.

Quanto custa proteger o litoral com a natureza

A proteção dos ecossistemas costeiros também pode representar uma economia para as cidades brasileiras. Um estudo apresentado pela Fundação Grupo Boticário durante a COP31 mostrou que soluções baseadas na natureza podem custar até 62% menos do que obras convencionais de engenharia para conter a erosão e os impactos do avanço do mar.

Realizada com apoio da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e da Kralingen Consultoria, o levantamento analisou seis municípios do litoral brasileiro e comparou os custos de conservação e recuperação de ecossistemas, como dunas, restingas e manguezais, com intervenções tradicionais ao longo de três décadas.

Em Copacabana, no Rio de Janeiro, por exemplo, a recuperação da vegetação de restinga custaria o equivalente a 38% do valor estimado para estruturas rígidas, como muretas e enrocamentos. Já em Santos, a manutenção dessas estruturas, que custou em média R$ 1,75 milhão por ano na última década, poderia chegar a R$ 7,33 milhões anuais em três décadas.

A vantagem econômica, porém, depende da disponibilidade de espaço para recuperar os ecossistemas. Em áreas densamente urbanizadas, a necessidade de remover estruturas ou adquirir imóveis pode elevar os custos das soluções naturais.

“Proteger o litoral exige investimentos de longo prazo, mas muitas decisões ainda são tomadas com base em uma conta incompleta. O valor da proteção oferecida pela natureza raramente é considerado”, afirma Ronaldo Christofoletti, professor da Unifesp e um dos coordenadores do estudo.

O que ficou pendente na COP31

Apesar dos anúncios, a avaliação dos especialistas é que os resultados da agenda azul não eliminam a frustração geral com o desfecho político da conferência.

“Foi muito frustrante o resultado, não tivemos consenso sobre questões fundamentais para o enfrentamento da crise climática”, destaca Marinez.

A rejeição da decisão de capa também teve consequências para os oceanos.

Segundo Ferretti, versões preliminares do chamado Pacto de Antália chegaram a mencionar os oceanos 21 vezes, com referências à integração do tema ao próximo balanço global do Acordo de Paris, previsto para 2028.

Sem a aprovação da decisão de capa, ficaram de fora propostas para estabelecer um plano plurianual de discussões sobre os oceanos e produzir um relatório científico para subsidiar esse balanço.

Outro ponto de preocupação é o financiamento para adaptação. Os países não chegaram a um consenso sobre a proposta de triplicar os recursos destinados a essa finalidade, chegando a US$ 120 bilhões anuais até 2035.

Para pequenos Estados insulares e comunidades costeiras, a ausência de uma meta financeira mais ambiciosa representa um obstáculo à preparação para impactos como a elevação do nível do mar, a erosão e os eventos climáticos extremos.

A contradição é que, enquanto novas iniciativas tentam ampliar a conservação marinha, a falta de avanços na transição para longe dos combustíveis fósseis mantém a pressão sobre os ecossistemas oceânicos.

Ainda assim, Marinez considera que os resultados da conferência em Antália demonstram a importância de ampliar a participação de governos locais, universidades, comunidades costeiras e empresas na implementação das políticas climáticas.

No caso brasileiro, ela aponta o Pacote Azul, lançado na COP30, como uma oportunidade de conectar conservação, restauração, adaptação e desenvolvimento econômico sustentável.

“A COP31 nos mostrou o quanto ainda precisamos avançar na construção de consensos políticos. Mas também nos lembrou que a transformação necessária não pode ficar à espera deles”, conclui.