Artemis II: Após 50 anos, Nasa quer mandar humanos para a órbita da Lua

Após sucessivos adiamentos, a Nasa se prepara para lançar a Artemis II, a primeira missão tripulada com destino à Lua desde o encerramento do programa Apollo, em 1972.

O voo está previsto para esta quarta-feira, 1º de abril, condicionado ao clima e às etapas finais de preparação no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Segundo a Nasa, a previsão do tempo para o dia do lançamento indica 80% de probabilidade de condições favoráveis.

Uma forte explosão solar registrada nesta segunda-feira levantou preocupações sobre possíveis impactos na missão espacial. Apesar disso, a Nasa informou que, por enquanto, não há risco para o lançamento.

Como será

A missão levará quatro astronautas a bordo da cápsula Orion, lançada pelo foguete SLS (Space Launch System), considerado o mais poderoso já desenvolvido pela agência.

Diferente da Artemis I, realizada em 2022 sem tripulação, esta etapa contará com humanos em um sobrevoo pelo lado oculto da Lua a uma altitude de aproximadamente 4.800 a 14.500 quilômetros, o mais longe no espaço profundo que qualquer humano já foi.

A viagem terá duração aproximada de 10 dias e não inclui pouso na superfície lunar. A trajetória da cápsula deve completar duas órbitas ao redor da Terra e, em seguida, orbitará a Lua. O plano prevê uma trajetória de retorno livre, na qual a gravidade da Terra e da Lua conduz a espaçonave de volta sem necessidade de grandes manobras de propulsão.

Durante o voo, a tripulação testará sistemas críticos da Orion em ambiente de espaço profundo, incluindo suporte de vida, comunicações, navegação e controle manual. A missão é considerada essencial antes de uma tentativa de pouso lunar.

Os tripulantes são Reid Wiseman, comandante; Victor Glover, piloto; Christina Hammock Koch, especialista de missão; e o canadense Jeremy Hansen, também especialista. A missão também é um marco para a diversidade e a representatividade, com o objetivo de levar a primeira mulher, o primeiro homem negro e o primeiro não americano à Lua.

Programa Artemis e próximos passos

O programa Artemis é liderado pela Nasa e prevê uma série de missões progressivas ao redor e na superfície da Lua. O objetivo é estabelecer, a longo prazo, uma presença humana permanente em solo lunar e permitir que a Lua funcione como um "trampolim" para futuras missões tripuladas à Marte.

A Artemis III, prevista para (no mínimo) 2027, deve marcar o retorno de astronautas à superfície da Lua, com pouso na região do polo sul lunar. Já as missões seguintes incluem a construção da estação espacial Gateway, que deverá orbitar o satélite e servir como base para expedições de longa duração.

A cápsula Orion foi projetada para suportar o ambiente do espaço profundo e conta com um módulo de serviço desenvolvido pela Agência Espacial Europeia, responsável por propulsão, energia, controle térmico e fornecimento de oxigênio e água à tripulação.

O nome Artêmis foi escolhido porque, na mitologia grega, a figura é irmã gêmea de Apolo, e deusa da Lua, da castidade, da caça, do parto e dos animais selvagens.

Por que a missão foi adiada?

O lançamento estava originalmente previsto para fevereiro e, em seguida, para o início de março, mas problemas técnicos e condições climáticas desfavoráveis fizeram com que a Agência perdesse as janelas anteriores.

Os atrasos da Artemis II estão ligados a revisões de segurança após a missão Artemis I. Análises identificaram desgaste inesperado no escudo térmico da cápsula durante a reentrada em 2022, levando a mais de 100 testes adicionais e à alteração do perfil de reentrada para reduzir riscos.

Segundo a Nasa, a prioridade é a segurança da tripulação. Se bem-sucedida, a Artemis II será um marco da nova fase da exploração espacial humana e um passo decisivo rumo ao retorno à Lua e a futuras missões a Marte.

Como assistir ao lançamento da Artemis II?

A missão será transmitida ao vivo pela Nasa de forma gratuita para todo o mundo.

O lançamento acontece nesta quarta-feira, 1º de abril, às 13h50 do horário de Brasília e a transmissão será feita pelos canais oficiais da Nasa (Youtube, site e streaming Nasa+).