Investigação na Nvidia, discurso de Lula e Focus: o que move os mercados nesta segunda

Depois de uma semana de forte volatilidade em Wall Street, os investidores começam esta segunda-feira, 9, atentos aos desdobramentos envolvendo a Nvidia e às incertezas sobre a regulação da inteligência artificial (IA) nos Estados Unidos. No Brasil, o mercado acompanha indicadores econômicos e os resultados de grandes empresas.

O principal foco de atenção é a investigação independente aberta pelo conselho da Nvidia após relatos de que seu CEO, Jensen Huang, teria sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira. Reportagens relacionaram o executivo a Alice Huang, empresária ligada à companhia de computação em nuvem Megaspeed, suspeita por agências de inteligência americanas de repassar informações à China.

Em mensagem aos funcionários, Jensen Huang admitiu ter sido infiel à esposa e pediu desculpas. A Nvidia afirmou que o executivo apoia a investigação e pretende continuar no comando da companhia. As ações recuavam cerca de 6% nas negociações antes da abertura dos mercados americanos.

No Brasil, os investidores seguem atentos à política fiscal. No primeiro pronunciamento após a reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou o compromisso com a responsabilidade fiscal, mas não antecipou medidas de ajuste nem definiu a equipe econômica. O presidente embarca nesta segunda-feira para a Turquia, onde participa da COP31.

O que acompanhar nesta segunda

A agenda econômica brasileira começa às 8h, com a divulgação do IPC-S e do IGP-DI de outubro, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Às 8h25, o Banco Central apresenta o Relatório Focus, com as projeções do mercado para inflação, juros e câmbio. Às 15h, serão conhecidos os dados semanais da balança comercial.

Na China, os dados de inflação de outubro divulgados nesta segunda-feira mostraram alta de 0,7% do índice de preços ao consumidor (CPI) em 12 meses, abaixo da expectativa de 0,8%. Já o índice de preços ao produtor (PPI) avançou 5,7%, no maior patamar em mais de quatro anos e acima da projeção de 4,9%.

Nos Estados Unidos, às 12h, saem os dados de estoques no atacado de setembro. Os investidores também acompanham discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed): Michelle Bowman fala às 10h40, Austan Goolsbee às 12h e Tom Barkin às 14h15. Na Suíça, o presidente do Banco Central brasileiro, Gabriel Galípolo, participa de reuniões do Banco de Compensações Internacionais (BIS).

No calendário corporativo, a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, divulgou no sábado queda de 5,8% no lucro operacional do terceiro trimestre, para US$ 12,7 bilhões. Apesar do resultado menor, a companhia encerrou o período com reserva recorde de US$ 377,4 bilhões em caixa e recomprou US$ 9,6 bilhões em ações próprias.

No Brasil, após o fechamento, apresentam resultados JBS, TIM, Magazine Luiza, Caixa Seguridade, Direcional, EcoRodovias, Itaúsa, Brava Energia, Riachuelo, Copasa, São Martinho e Terra Santa Agro.