Kioxia perde dois terços do valor de mercado com avanço de chips chineses

RESUMO ＋ A japonesa Kioxia perdeu cerca de dois terços do valor de mercado em relação ao pico de junho, segundo reportagem do Nikkei Asia. A retração ocorre diante de preocupações com o financiamento dos centros de dados e a concorrência chinesa. A disputa envolve tipos diferentes de memória: a CXMT produz DRAM, enquanto a YMTC atua em NAND, segmento da Kioxia. A fabricante japonesa continua a lançar produtos para servidores e anunciou uma melhora na classificação de crédito em outubro.

A Kioxia, fabricante japonesa de chips usados para armazenar dados em celulares, computadores e servidores, perdeu cerca de dois terços de seu valor de mercado em relação ao pico de junho.

A avaliação da companhia passou de aproximadamente 60 trilhões de ienes no auge para cerca de 21 trilhões de ienes, equivalentes a US$ 134 bilhões, em outubro. Os valores são arredondados e se referem ao preço atribuído à empresa na bolsa, não a uma perda equivalente de dinheiro em caixa.

Na quinta-feira, 15, as ações chegaram a cair 14% durante o pregão. O movimento reúne duas dúvidas sobre o crescimento do setor: quanto custará financiar novos centros de dados e como a entrada de mais fornecedores poderá alterar a disputa por clientes. A escassez de memória também abriu espaço para empresas chinesas, beneficiadas pela busca por alternativas de abastecimento.

Quem são as chinesas que disputam esse mercado?

A ChangXin Memory Technologies (CXMT) ganhou visibilidade com sua estreia na bolsa de Xangai em julho. A empresa informa que fabrica DRAM, memória usada por celulares, computadores e servidores durante o processamento de informações.

A Kioxia atua principalmente em NAND flash, que preserva os dados mesmo quando o aparelho está desligado. Essa tecnologia equipa SSDs, unidades de armazenamento usadas tanto em computadores pessoais quanto em centros de dados.

A concorrente chinesa da Kioxia em memória NAND é a YMTC; a CXMT atua em DRAM.

A Yangtze Memory Technologies (YMTC) desenvolve chips NAND com sua tecnologia Xtacking. O avanço dessas fabricantes amplia as alternativas no mercado de memória, mas é importante separar os segmentos para entender quais produtos concorrem entre si.

Por que a inteligência artificial pesa nessa disputa?

Os sistemas de inteligência artificial precisam armazenar grandes volumes de informações, além de processá-las. Isso cria demanda por SSDs e outros componentes para servidores, uma oportunidade que a Kioxia busca aproveitar com novos produtos.

Em 9 de outubro, a companhia anunciou a linha LD4, voltada a centros de dados de grande escala. Segundo a empresa, as unidades estão em fase de envio de amostras a clientes selecionados, com capacidades de 15,36 TB e 30,72 TB; a arquitetura foi validada para chegar a 122,88 TB.

A expansão depende, porém, de investimentos em instalações e equipamentos. Juros mais altos podem encarecer o financiamento desses projetos, preocupação que o Nikkei relaciona à retração das ações e que já esteve por trás de quedas de empresas de tecnologia nos mercados globais.

A queda na bolsa ocorre enquanto a Kioxia informa melhora de sua situação financeira.

Em comunicado de 13 de outubro, a fabricante informou que a S&P Global Ratings elevou sua nota de crédito para BBB, com perspectiva positiva. A Kioxia também afirmou ter caixa e depósitos superiores à dívida, um contraponto à perda de valor das ações.