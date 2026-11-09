Por que empresas farmacêuticas estão levando medicamentos contra o câncer ao espaço?

A cerca de 480 quilômetros da Terra, pequenas cápsulas espaciais estão abrindo caminho para uma nova possibilidade na indústria farmacêutica: produzir medicamentos contra o câncer no espaço. A ideia é aproveitar a microgravidade para desenvolver formulações que seriam mais difíceis de obter em laboratórios terrestres.

Uma das iniciativas é conduzida pela empresa americana Varda Space Industries, que mantém três espaçonaves simultaneamente em órbita. Em uma delas, cientistas cultivam minúsculos cristais de um potencial medicamento contra o câncer.

O objetivo é investigar se as condições espaciais podem melhorar características dos fármacos, como estabilidade e dissolução, e permitir novas formas de administração.

Segundo o jornal britânico The Guardian, a iniciativa faz parte de um movimento de empresas que buscam transformar o espaço em um ambiente de fabricação comercial.

Como a microgravidade pode melhorar os medicamentos?

Na Terra, a gravidade interfere na formação de cristais. Partículas suspensas em líquidos tendem a se depositar, enquanto diferenças de densidade provocam movimentos que podem afetar seu crescimento. No espaço, a microgravidade reduz esses efeitos, permitindo que os cristais se formem de maneira mais organizada.

Essa característica interessa à indústria farmacêutica porque o tamanho, o formato e a estrutura dos cristais influenciam o comportamento dos medicamentos.

Dependendo dessas propriedades, um fármaco pode apresentar diferenças na estabilidade, na facilidade de dissolução e na forma como é administrado ao paciente.

Em determinados casos, o processo poderia permitir a reformulação de medicamentos que atualmente exigem infusões intravenosas, tornando possível sua aplicação por meio de injeções mais convenientes.

Segundo o jornal, Meganne Christian, gerente de missão para fabricação espacial da Satellite Applications Catapult, no Reino Unido, afirma que a redução das interferências provocadas pela gravidade pode favorecer o crescimento mais ordenado dessas estruturas.

Fábricas espaciais funcionam sem astronautas

A Varda aposta em pequenas instalações automatizadas para realizar experimentos diretamente na órbita terrestre. As cápsulas são transportadas por foguetes da SpaceX e carregam laboratórios em miniatura, capazes de processar materiais sem a presença de tripulações.

Depois que os experimentos terminam, uma cápsula se separa da espaçonave e retorna à Terra. A descida ocorre pela atmosfera, seguida de pouso com paraquedas em uma região desabitada. O modelo busca superar algumas limitações dos experimentos realizados na Estação Espacial Internacional (ISS).

Embora a estação seja utilizada há décadas em pesquisas sobre microgravidade, sua estrutura não foi projetada especificamente para a fabricação industrial. Além disso, a presença humana exige medidas adicionais de segurança e pode provocar vibrações que interferem em determinados processos.

A empresa já conseguiu trazer diferentes cápsulas de volta à Terra e pretende ampliar suas operações, com sete missões previstas para 2027 e outras dez para 2028.

Outras empresas também apostam em medicamentos no espaço

A fabricação farmacêutica em órbita não está restrita à Varda. A startup britânica BioOrbit também desenvolve tecnologias voltadas à produção de medicamentos injetáveis contra o câncer.

Recentemente, a empresa enviou à ISS um laboratório do tamanho de um forno de micro-ondas, como parte dos testes necessários para desenvolver esse modelo de fabricação. A frequência dos experimentos é considerada um fator importante para o avanço dessas iniciativas.

Ainda segundo o The Guardian, Michael Reilly, diretor de estratégia da Varda, aponta que longos intervalos entre testes são incompatíveis com o ritmo atual de desenvolvimento de medicamentos.

Por isso, aumentar a quantidade de missões e garantir o retorno regular das cápsulas são etapas importantes para transformar os experimentos em processos comerciais.

Os desafios para fabricar remédios fora da Terra

Apesar dos avanços, a produção de medicamentos no espaço ainda enfrenta obstáculos técnicos, econômicos e regulatórios. Um dos principais desafios é demonstrar que os benefícios da microgravidade compensam os custos de enviar equipamentos à órbita e trazer os produtos de volta.

A redução dos preços de lançamento e o aumento da frequência dos voos comerciais têm favorecido o setor, mas nem todos os materiais apresentam vantagens suficientes para justificar a fabricação espacial.

Outro ponto envolve a regulamentação. A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido (MHRA) deverá publicar ainda neste ano orientações sobre a aplicação das regras existentes aos medicamentos produzidos em órbita. Também será necessário comprovar que os processos conseguem apresentar resultados consistentes em diferentes missões.

Para Meganne Christian, a viabilidade comercial depende da capacidade de repetir a fabricação com o mesmo desempenho. Enquanto essas questões são investigadas, empresas continuam testando tecnologias que podem ampliar as possibilidades de produção de medicamentos e outros materiais fora da Terra.