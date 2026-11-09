Na abertura da COP31, Murat Kurum alerta que 'crises globais se agravam' e cobra ação conjunta

Antália, Turquia — Guerras, tensões geopolíticas, insegurança energética e alimentar, um El Niño recorde e um "planeta em ebulição" que registrou um dos quatro anos mais quentes da história.

É nesse cenário de crises simultâneas que começa, nesta segunda-feira, 9, a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), em Antália, na Turquia.

A grande conferência também estreia um modelo inédito de presidência compartilhada. Enquanto a Austrália, representada pelo ministro Chris Bowen, assume a condução das negociações climáticas, a Turquia, país anfitrião, mantém a presidência formal e coordena o processo de tomada de decisões, que depende do consenso entre quase 200 países.

Na plenária de abertura, o presidente designado da COP31, Murat Kurum, traçou um retrato das crises globais e alertou que seus efeitos estão cada vez mais interligados.

Em seu discurso, destacou que conflitos, endividamento, pressões sobre o custo de vida e eventos climáticos extremos afetam não apenas as populações mais vulneráveis, mas também a produção de alimentos, as cadeias de suprimentos e a economia.

"Cada crise agrava as demais. E a fragilidade econômica afeta a capacidade das sociedades de resistir a choques", destacou.

Para Kurum, a crise climática deixou de ser uma questão ambiental e passou a atravessar praticamente todas as dimensões econômicas e de desenvolvimento. Secas, enchentes e ondas de calor já afetam a produção agrícola, alteram o funcionamento de indústrias e ampliam os riscos em diferentes regiões.

"É por isso que, hoje, a política climática também é política de desenvolvimento, alimentar, energética, urbana e de saúde", complementou.

O presidente da conferência também destacou que os impactos das mudanças climáticas ultrapassam fronteiras e podem desencadear consequências em países distantes dos locais onde ocorrem os desastres.

É diante desse contexto que a presidência turco-australiana pretende reforçar o papel da diplomacia climática. A Turquia, anfitriã da conferência, divide a condução do processo com a Austrália, responsável pelas negociações, sob a liderança do ministro Chris Bowen.

Kurum defendeu que a COP31 seja um espaço para reconstruir a confiança entre os países e reduzir as desigualdades no acesso a financiamento, tecnologia e conhecimento, especialmente entre economias desenvolvidas e em desenvolvimento.

"Reduzir essas distâncias é uma das maiores responsabilidades da diplomacia climática. A Turquia há muito desempenha o papel de ponte. Estamos prontos para assumir essa responsabilidade novamente", destacou.

A proposta é aproximar posições entre o Norte e o Sul Global em um momento em que as tensões geopolíticas e as divergências sobre financiamento climático representam um dos maiores gargalos à cooperação internacional.

Segundo Kurum, o custo de adiar decisões pode ser ainda maior do que o de agir agora. Deixar de investir em infraestrutura resiliente, por exemplo, pode ampliar os prejuízos provocados por desastres futuros. Da mesma forma, atrasos no financiamento da adaptação podem agravar crises humanitárias.

Embora a ONU tenha feito um alerta recente que o mundo ultrapassará o limite de aquecimento de 1,5°C, estabelecido como referência no Acordo de Paris, Kurum reforçou que a meta continuará orientando os esforços internacionais.

A mensagem central é que os compromissos assumidos nas conferências anteriores precisam se transformar em resultados concretos, sob o mote da implementação e com o espírito da união herdada da COP30, em Belém.

Kurum fez referência ao mutirão, conceito defendido pela presidência brasileira, e o associou à tradição turca do imece, que representa o esforço coletivo diante de desafios que não podem ser enfrentados individualmente.

"Significa compartilhar não apenas o peso da responsabilidade, mas também a esperança"

Para isso, a presidência da COP31 adotou três princípios: diálogo, consenso e ação.

"Uma decisão demonstra seu valor quando faz diferença na vida de alguém", disse Kurum, ao defender que os acordos internacionais se traduzam em melhorias na infraestrutura das cidades, na produção agrícola, na indústria e nas contas de energia das famílias.

O que está em jogo na COP31

A eletrificação das economias, o financiamento climático, a transição justa, a mitigação e a adaptação estão entre as principais prioridades da COP31.

A intenção da presidência é fazer de Antália uma conferência de implementação, voltada a transformar metas e promessas assumidas nos últimos anos em políticas públicas, investimentos e projetos.

Uma das apostas centrais é o compromisso conhecido como "35 até 35", que propõe elevar para 35% a participação da eletricidade no consumo final global de energia até 2035.

A iniciativa busca acelerar a eletrificação de setores ainda dependentes dos combustíveis fósseis, como transportes, edifícios e indústria, combinando a expansão das fontes renováveis com investimentos em redes elétricas, armazenamento de energia e eficiência energética.

Para a presidência turca, o avanço nessa agenda também representa uma resposta à insegurança energética e à volatilidade dos preços, com potencial para reduzir os custos das famílias e ampliar a geração de empregos.

"Queremos que as pessoas sintam os resultados das negociações climáticas em seu cotidiano", exemplificou Kurum.

Outra prioridade é a economia circular, com destaque para o Movimento Lixo Zero, liderado pela primeira-dama turca, Emine Erdoğan. O foco é reduzir a geração de resíduos, melhorar a eficiência no uso de recursos e incentivar mudanças nos padrões de produção e consumo.

Nas negociações formais, a quarta carta da presidência da COP31 detalhou quatro frentes que deverão concentrar os esforços diplomáticos nas próximas duas semanas: transição justa, financiamento climático, mitigação e adaptação.

Um dos objetivos é chegar a um acordo para colocar em funcionamento o Mecanismo de Transição Justa, destinado a apoiar países, trabalhadores e comunidades diante dos impactos econômicos e sociais da descarbonização. A proposta envolve definir regras de governança, modalidades de operação e instrumentos de cooperação internacional.

O financiamento climático volta a ocupar o centro das discussões, especialmente diante das dificuldades enfrentadas pelos países em desenvolvimento para acessar recursos destinados à redução de emissões e à adaptação aos eventos extremos.

Na COP29, realizada em Baku, no Azerbaijão, os países concordaram com uma meta de pelo menos US$ 300 bilhões anuais até 2035 em financiamento climático para nações em desenvolvimento, além de um objetivo mais amplo de mobilização de pelo menos US$ 1,3 trilhão por ano do roadmap Baku-Belém.

Agora, a discussão passa pela capacidade de transformar esses compromissos em recursos efetivamente disponíveis, sobretudo para as nações mais vulneráveis.

"A confiança também é uma infraestrutura para a ação climática", afirmou Kurum.

Segundo ele, reconstruir essa confiança significa garantir que os países consigam acessar os recursos necessários, recebam o financiamento prometido dentro dos prazos e tenham segurança de que o que foi prometido será cumprido.

Uma das iniciativas apresentadas pela presidência é a Climate Implementation Bridge (BRIDGE), concebida para aproximar projetos climáticos de investidores, instituições financeiras, parceiros tecnológicos e fontes de assistência técnica.

A ideia não é criar um novo fundo climático, mas facilitar a conexão entre as necessidades dos países e os recursos necessários para implementar suas estratégias de descarbonização e adaptação.

Na frente de mitigação, as negociações deverão discutir o fortalecimento do programa de trabalho voltado à redução das emissões de gases de efeito estufa.

Já na adaptação, a expectativa é avançar na implementação da Meta Global de Adaptação, incluindo a criação de uma força-tarefa técnica para trabalhar nas metodologias dos indicadores definidos na COP30, em Belém.

Para Kurum, o sucesso da conferência climática deverá ser medido menos por acordos e mais pelos investimentos iniciados, pelas tecnologias compartilhadas e pelas comunidades que conseguirem ampliar sua capacidade de enfrentar os impactos do clima extremo.

"Queremos que o legado de Antália seja uma cultura de trabalho conjunto, e não uma lista de decisões", frisou.

Segundo especialistas ouvidos pela EXAME, a COP31 marca uma "mudança de marcha" na diplomacia climática, com menos ênfase na negociação e maior pressão por resultados práticos e decisões fora do texto formal.

O desafio é avançar nessa agenda em meio às divergências entre os países e aos interesses de economias ainda dependentes dos combustíveis fósseis, como a própria Turquia.

"Se queremos compartilhar um futuro, precisamos compartilhar a responsabilidade por ele", concluiu Kurum.