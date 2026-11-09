Trump diz que convite a Dana White para cargo na Casa Branca era' brincadeira'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 8, que estava brincando ao sugerir que Dana White, CEO do Ultimate Fighting Championship (UFC), assumisse o cargo de secretário de imprensa da Casa Branca.

"Eu estava apenas brincando, mas Dana adorou a ideia", disse Trump a jornalistas na pista do aeroporto que leva seu nome, na Flórida.

A função de secretário de imprensa da Casa Branca está vaga desde 16 de outubro, quando Katie Zacharia deixou o posto após apenas uma semana no cargo.

No sábado, 7, Trump havia mencionado White como uma possível escolha para a função. Na ocasião, descreveu o dirigente do UFC como um "violento combatente e guerreiro".

"Precisamos deste tipo de gente para nos defender da esquerda maluca", afirmou o presidente.

White comanda o UFC, principal organização mundial de artes marciais mistas (MMA). Apesar das declarações de Trump, não houve anúncio de sua indicação para o cargo na Casa Branca.

*Com AFP