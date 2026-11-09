Trump diz que convite a Dana White para cargo na Casa Branca era' brincadeira'

Donald Trump e Dana White: presidente americano afirmou que brincou ao sugerir o CEO do UFC para o cargo de secretário de imprensa da Casa Branca. (AFP/AFP Photo)
Repórter
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 07h03.
Donald Trump afirmou que estava brincando ao sugerir Dana White, CEO do UFC, como secretário de imprensa da Casa Branca. A posição está vaga desde outubro. Trump elogiou White como um "guerreiro" capaz de enfrentar a esquerda, mas não houve confirmação oficial da indicação.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 8, que estava brincando ao sugerir que Dana White, CEO do Ultimate Fighting Championship (UFC), assumisse o cargo de secretário de imprensa da Casa Branca.
"Eu estava apenas brincando, mas Dana adorou a ideia", disse Trump a jornalistas na pista do aeroporto que leva seu nome, na Flórida.
A função de secretário de imprensa da Casa Branca está vaga desde 16 de outubro, quando Katie Zacharia deixou o posto após apenas uma semana no cargo.
No sábado, 7, Trump havia mencionado White como uma possível escolha para a função. Na ocasião, descreveu o dirigente do UFC como um "violento combatente e guerreiro".
"Precisamos deste tipo de gente para nos defender da esquerda maluca", afirmou o presidente.
White comanda o UFC, principal organização mundial de artes marciais mistas (MMA). Apesar das declarações de Trump, não houve anúncio de sua indicação para o cargo na Casa Branca.
*Com AFP
Glossário
O que é UFC?
Ultimate Fighting Championship (UFC) é a principal organização mundial de artes marciais mistas (MMA), comandada por Dana White como CEO.