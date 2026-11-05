Até 2030, dois astronautas chineses podem pisar na Lua

A China detalhou como pretende realizar sua futura missão tripulada à Lua, prevista para ser concluída até 2030. O plano prevê o envio de três astronautas: dois deverão descer até a superfície lunar, enquanto o terceiro permanecerá em órbita para garantir o retorno da tripulação à Terra.

A missão será dividida em dois lançamentos com foguetes Longa Marcha 10. Um deles levará o módulo lunar, enquanto o outro transportará os astronautas na espaçonave Mengzhou. Os dois veículos deverão se encontrar e se acoplar em órbita lunar antes da descida.

A escolha por lançamentos separados permite dividir as funções entre os veículos. A Mengzhou ficará responsável pela viagem entre a Terra e a órbita lunar e pelo retorno dos astronautas, enquanto o módulo lunar será usado apenas para pousar na superfície e voltar ao espaço.

Segundo o plano apresentado, essa configuração também reduz a concentração de riscos em um único lançamento e evita que uma mesma espaçonave precise carregar sistemas para todas as etapas da missão.

Um dos principais desafios será justamente a acoplagem em órbita lunar. Como a distância da Terra provoca atraso nas comunicações, parte da aproximação, do alinhamento e do encaixe entre os veículos precisará ocorrer de forma autônoma.

Antes de levar astronautas, o programa prevê um ensaio não tripulado para testar etapas como chegada à órbita lunar, pouso, decolagem e acoplagem. A missão servirá para verificar as principais tecnologias necessárias antes da tentativa tripulada.

Fonte: 36kr