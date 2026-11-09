Empreendedorismo feminino: de tênis infantil a plataforma educacional

RESUMO ＋ Às vésperas do Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, em 19 de novembro, Bruna Assemany expande a Liga Tênis 10, plataforma educacional de tênis infantil, com torneios no Brasil e na Europa. Sem patrocínio, o negócio reserva de 10% a 20% das vagas para crianças de projetos sociais. Em 2026, a Liga realizou três etapas em Londres.

Às vésperas do Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, celebrado em 19 de novembro, a trajetória da carioca Bruna Assemany mostra como é possível crescer em um setor ainda dominado por homens.

Fundadora e CEO da Liga Tênis 10, ela criou um modelo pioneiro no país: uma plataforma educacional que desenvolve todo o ecossistema do tênis infantil, das crianças aos profissionais que as ensinam e às famílias que as acompanham.

A empresa se sustenta sem patrocínio, inclui crianças de projetos sociais no próprio modelo de negócio e leva uma marca brasileira a um dos mercados mais exigentes do mundo, o inglês.

Como Bruna Assemany começou sua trajetória no tênis

A trajetória começou em 2008, com uma escolinha no Clube Monte Líbano, no Rio.

Entre 2009 e 2016, Bruna levou o tênis para escolas como a Escola Nova e o Colégio Teresiano, e de 2013 a 2017 coordenou a área infantil da Tennis Route.

Para aprofundar a formação em educação física, estudou na Suíça, na França, nos Estados Unidos e na Inglaterra e reuniu certificações internacionais da ITF, PTR, LTA, Sanchez-Casal Academy e Swiss Academy.

Desde 2022 participa todos os anos do Kids Day do US Open e, em 2024, esteve na Casa da Head em Roland Garros.

“Quando você é mulher nesse ambiente, precisa chegar com mais preparo para ser ouvida.

Eu fui buscar formação fora, trouxe gente que é referência no mundo e deixei o trabalho falar.

Hoje quero que outras mulheres, como treinadoras, gestoras e mães, se vejam ocupando esses lugares.”

A rede que Bruna construiu ao longo da carreira também é feita de mulheres.

A escocesa Judy Murray, técnica e mãe dos campeões Andy e Jamie Murray, veio ao Rio em 2019 para um workshop da Liga e disse, na ocasião, ter vindo porque Bruna tem a visão de fazer o esporte crescer no país.

A tenista Luisa Stefani, medalhista olímpica, é parceira da Liga desde 2021. Sua mãe, Alessandra Stefani, passou a integrar o time para apoiar os pais por meio de mentorias.

Por que a base, e não o alto rendimento

“Escolhi a base porque é ali que o esporte forma a pessoa antes de formar o atleta.

Uma criança que aprende a perder, a respeitar o adversário e a voltar para a quadra no dia seguinte leva isso para a vida.

Se ela se tornar profissional, ótimo. Se não, o tênis já cumpriu o seu papel”, afirma Bruna.

Essa visão está no formato da Liga, que nasceu como um circuito de torneios para crianças de 4 a 12 anos, com jogos curtos, bolas adaptadas e premiações que valorizam ética, empatia e resiliência, e não só o placar.

O lema resume a proposta: “Mais que ensinar tênis, formamos pessoas”.

Desde 2020, a Liga deixou de ser um projeto de tênis para se tornar uma plataforma esportiva educacional, organizada como um sistema de desenvolvimento em que criança, treinador e família são formados em conjunto.

As crianças aprendem e competem na escola de tênis, nas clínicas, nos amistosos e nos torneios oficiais, realizados a cada três meses.

Os pais recebem mentorias para acompanhar a vida esportiva dos filhos de forma saudável. E os treinadores se atualizam nos workshops da Liga.

Como a Liga Tênis 10 desenvolve treinadores e famílias

Os workshops têm papel central nesse sistema.

Para a Liga, desenvolver o tênis infantil passa necessariamente por desenvolver quem ensina.

Por isso, Bruna tomou uma decisão estratégica: buscar ativamente profissionais e experiências internacionais de ponta e trazê-los, a cada ano, para o ecossistema brasileiro.

Desde 2019, passaram pelos workshops e clínicas da Liga nomes como Judy Murray, Leo Azevedo, Patrick Simon, o espanhol Martin Rocca e o norueguês Espen Foss, além de especialistas do Canadá.

Em 2023 e 2024, a Liga também organizou o Kids Day do torneio WTA de Florianópolis.

“Não adianta ter um ótimo torneio se a criança volta para uma aula que não entende como ela aprende, ou para casa com uma cobrança que não ajuda.

Por isso a gente forma o treinador, orienta a família e cuida da criança ao mesmo tempo. É o ecossistema inteiro que precisa crescer junto”, explica Bruna.

Inclusão dentro do modelo de negócio

Na Liga, a inclusão social é parte da estrutura da empresa e não depende de doações.

Entre 10% e 20% das vagas de todos os eventos são destinadas, com isenção total de custos, a crianças de projetos sociais.

A proposta vai além do acesso: a Liga incentiva essas crianças a competir de verdade, no mesmo nível e com as mesmas oportunidades dos demais participantes.

Mais de 200 crianças já disputaram os torneios nessas condições, vindas de iniciativas como Favela Tênis, Projeto Paraty Tênis, Saquarema Match Point, Futuro Bom, a escolinha de Fabiano de Paula na Rocinha, e a Fundação Gol de Letra.

Em 2024, a Liga firmou parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do Rio.

“Eu não queria que a inclusão dependesse de alguém querer doar naquele ano. Por isso ela está na conta do negócio desde o início.

A criança do projeto social joga o mesmo torneio, na mesma quadra e com a mesma premiação que qualquer outra.”

Da quadra de clube ao circuito internacional

Sob a liderança de Bruna, a Liga passou de 3 torneios e 184 inscrições em 2016, só no Rio, para 11 torneios e 516 inscrições em 2019, já com etapas em Belo Horizonte, Viena e Sevnica (Eslovênia).

Em 2025, foram 9 torneios e mais de 600 inscrições entre Rio, São Paulo, Londres e Eslovênia.

Londres é o caso mais simbólico. A Inglaterra tem um dos mercados de tênis infantil mais desenvolvidos do mundo, e a Liga realiza etapas por lá desde 2023.

Em 2026, foram três. Nenhuma outra marca brasileira de tênis infantil tem presença semelhante nesse mercado.

“Entrar em Londres foi provar que um projeto nascido no Brasil, sem patrocínio, tem espaço em um dos mercados de tênis infantil mais estruturados do mundo.

O maior obstáculo foi conquistar a confiança de famílias e clubes que não conheciam a marca, e fazer isso com recursos próprios, cuidando à distância de quadras, logística e parcerias locais.

Ver crianças inglesas disputando um torneio com o nosso nome mostra que a metodologia funciona em qualquer lugar”, conta Bruna.

Uma geração que passou pela Liga

O personagem mais conhecido dessa trajetória é João Fonseca, que disputou dois torneios da Liga entre 2016 e 2017, ainda criança.

Grande parte das crianças que hoje jogam os principais torneios infantojuvenis do país passou pelo circuito da Liga.

A influência também aparece no formato: a categoria bola vermelha e o discurso de formação adotados pela Liga se espalharam por torneios no Rio e em outros estados.

O momento é favorável. Os principais torneios de base da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) reuniram 1.737 participantes em 2025, alta de 58,5% sobre a média de 2016 a 2024.

Bruna vê a Liga como complemento às confederações, não concorrente: o objetivo é que mais crianças queiram jogar e encontrem treinadores e famílias preparados para acompanhá-las.