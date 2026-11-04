Cientistas descobrem novo efeito do consumo diário de amendoim no cérebro

O consumo diário de amendoim torrado sem sal pode trazer benefícios para a saúde cerebral durante o envelhecimento. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Maastricht, na Holanda, identificou melhora na resposta à insulina em regiões do cérebro relacionadas à memória após 16 semanas de consumo do alimento.

A pesquisa envolveu 31 adultos saudáveis, entre 60 e 75 anos, que consumiram 60 gramas de amendoim por dia, quantidade equivalente a aproximadamente duas porções. Os resultados foram publicados na revista científica Food & Function.

Como o amendoim pode beneficiar o cérebro?

Embora seja mais conhecida por controlar os níveis de açúcar no sangue, a insulina também desempenha funções importantes no cérebro. O hormônio participa de processos relacionados ao crescimento, à sobrevivência e à comunicação entre as células nervosas, contribuindo para a memória e outras habilidades cognitivas.

Com o envelhecimento, algumas regiões cerebrais podem se tornar menos sensíveis à ação da insulina. Essa alteração tem sido associada ao declínio cognitivo e a processos relacionados à doença de Alzheimer.

No estudo, os pesquisadores observaram uma melhora na resposta à insulina em áreas do hemisfério direito, incluindo partes do hipocampo, do giro lingual, do giro parahipocampal e do giro do cíngulo posterior. Essas regiões participam de funções relacionadas à memória.

Segundo Peter Joris, professor associado do Departamento de Nutrição e Ciências do Movimento da Universidade de Maastricht e autor sênior da pesquisa, os resultados indicam que o consumo de amendoim pode influenciar positivamente a resposta cerebral à insulina.

O pesquisador considera que esse mecanismo pode ajudar a explicar benefícios cognitivos associados ao alimento.

Estudo anterior identificou melhora na memória

Os novos resultados complementam uma pesquisa anterior conduzida pela mesma equipe, publicada em 2025 na revista científica Clinical Nutrition. Na ocasião, os pesquisadores observaram que o consumo diário de amendoim durante 16 semanas esteve associado a um aumento de 3,6% no fluxo sanguíneo cerebral.

O desempenho dos participantes em testes de memória verbal também melhorou 5,8%.

O fluxo sanguíneo cerebral corresponde à quantidade de sangue que circula pelo cérebro, transportando oxigênio e nutrientes necessários ao funcionamento das células nervosas.

Esses resultados levaram os pesquisadores a investigar se o alimento também poderia influenciar a resposta do cérebro à insulina.

Quanto amendoim é preciso comer por dia?

Durante o experimento, os voluntários consumiram 60 gramas de amendoim torrado sem sal por dia, ao longo de 16 semanas.

Os pesquisadores utilizaram um ensaio clínico randomizado e cruzado, no qual os participantes passaram por períodos com e sem o consumo do alimento.

Na fase de intervenção, receberam pacotes com quantidades previamente medidas de amendoim torrado com casca. Os voluntários podiam consumir a porção inteira de uma vez, dividi-la ao longo do dia ou incluí-la nas refeições.

Durante a fase de controle, evitaram completamente o alimento. Ao final de cada período, os pesquisadores compararam as medidas de saúde cerebral para identificar possíveis diferenças entre as duas condições.

Como os cientistas avaliaram os efeitos no cérebro?

Para analisar as alterações cerebrais, a equipe utilizou exames de ressonância magnética capazes de medir o fluxo sanguíneo em diferentes regiões do cérebro.

A resposta à insulina foi avaliada por meio das mudanças na circulação sanguínea cerebral após a administração do hormônio por via nasal. Os pesquisadores também realizaram exames para medir o acúmulo de gordura no fígado e aplicaram testes computadorizados para avaliar habilidades cognitivas.

A combinação desses métodos permitiu investigar como o consumo de amendoim estava relacionado a diferentes indicadores de funcionamento cerebral.

O que explica o possível efeito do amendoim no cérebro?

Segundo os pesquisadores, os efeitos observados podem estar relacionados à combinação de diferentes nutrientes presentes no alimento Entre eles estão gorduras insaturadas, fibras alimentares, vitaminas, minerais e compostos bioativos.

O amendoim também fornece proteínas vegetais e apresenta concentrações importantes de L-arginina. Esse aminoácido participa da produção de óxido nítrico, substância envolvida em processos associados à circulação sanguínea, ao aprendizado e à memória.

Para Joris, a combinação desses componentes pode contribuir para os efeitos identificados, embora o estudo não tenha determinado qual nutriente seria o principal responsável.