Explosão nuclear poderia salvar a Terra de asteroide, mas há um problema

Uma explosão nuclear poderia ajudar a proteger a Terra de um asteroide em rota de colisão. No entanto, um novo estudo, publicado na revista científica Icarus, indica que a eficácia dessa estratégia depende de um fator: o lado do objeto atingido pela radiação liberada na explosão.

Pesquisadores dos Laboratórios Nacionais Sandia, nos Estados Unidos, descobriram que a direção dos raios X pode alterar em quase cinco vezes a capacidade de desviar um asteroide. Isso ocorre porque esses corpos celestes apresentam formatos irregulares, que influenciam sua reação à radiação.

A pesquisa utilizou simulações computacionais para investigar como diferentes formatos de asteroides respondem a explosões de raios X e quais fatores podem determinar o sucesso de uma missão de defesa planetária.

Como uma explosão nuclear pode desviar um asteroide?

Uma das estratégias investigadas para evitar a colisão de um asteroide com a Terra envolve a detonação de um dispositivo nuclear nas proximidades do objeto. A explosão liberaria raios X, capazes de aquecer intensamente a superfície do asteroide e provocar a vaporização de parte do material.

Esse processo produziria um impulso capaz de alterar a velocidade e a trajetória do corpo celeste, afastando-o de uma possível rota de colisão. O objetivo seria desviar o asteroide sem destruí-lo, evitando a formação de fragmentos que também poderiam representar uma ameaça à Terra.

Entretanto, a eficácia dessa estratégia depende de características como o formato do asteroide, a intensidade da explosão e a direção da radiação.

Formato do asteroide pode mudar o resultado da explosão

Os pesquisadores descobriram que a geometria irregular dos asteroides pode provocar diferenças significativas na resposta à radiação.

Em uma das simulações, a velocidade de um mesmo asteroide sofreu uma alteração de 3,9 milímetros por segundo quando irradiado de determinada direção. Ao mudar o ângulo da radiação, a alteração caiu para apenas 0,8 milímetro por segundo. Isso representa uma diferença de quase cinco vezes na eficácia do desvio, mesmo utilizando o mesmo objeto como alvo.

Os efeitos sobre a rotação também variaram. Em outro asteroide simulado, a mudança na velocidade de rotação apresentou uma diferença de até 17 vezes, dependendo da direção dos raios X.

Para Nathan Moore, físico dos Laboratórios Nacionais Sandia e responsável pela pesquisa, os cientistas já esperavam que o ângulo da radiação influenciasse os resultados, mas não imaginavam que a diferença seria tão grande.

Nova simulação permite estudar asteroides irregulares

Para investigar essas diferenças, a equipe desenvolveu um modelo computacional capaz de representar formatos mais próximos dos encontrados em asteroides reais.

Simulações anteriores frequentemente tratavam esses corpos celestes como esferas, simplificando os cálculos, mas deixando de considerar suas superfícies irregulares. O novo sistema combina duas ferramentas utilizadas pelos Laboratórios Sandia: ALEGRA e SPARTA.

A integração permite calcular os efeitos de fenômenos de alta energia e o movimento do material liberado pela superfície do asteroide. Segundo os pesquisadores, o algoritmo desenvolvido é mais de 1.600 vezes mais rápido que os modelos anteriores.

Com isso, os cientistas conseguem analisar imagens tridimensionais de asteroides e simular explosões com diferentes intensidades, distâncias e direções. O programa calcula quanto material seria vaporizado, o impulso produzido e as possíveis alterações na velocidade e na rotação do objeto.

Quais são os desafios para desviar um asteroide da Terra?

Apesar dos avanços, os pesquisadores reconhecem que ainda existem limitações importantes para transformar a estratégia em uma missão real. Uma delas é que o modelo atual consegue analisar a fragmentação das rochas na superfície, mas ainda não prevê com precisão a possibilidade de o asteroide inteiro se partir.

Essa informação é importante porque uma explosão poderia produzir fragmentos que continuariam oferecendo riscos à Terra. Outro obstáculo é a necessidade de conhecer detalhadamente o formato do asteroide antes de planejar a detonação.

Caso um objeto seja identificado em rota de colisão, pode não haver tempo suficiente para reunir imagens e informações sobre toda a sua superfície. Também seria necessário transportar e posicionar um dispositivo nuclear com precisão em relação ao asteroide em movimento.

Os resultados indicam que escolher a direção da explosão pode ser tão importante quanto determinar sua intensidade e distância do asteroide.

Com informações detalhadas sobre o formato do objeto, as simulações poderiam ajudar os cientistas a identificar quais condições produziriam um desvio mais eficaz.

A pesquisa, no entanto, ainda não demonstra que uma explosão nuclear conseguiria impedir uma colisão real com a Terra. Os pesquisadores pretendem aprimorar os modelos para compreender melhor os efeitos da radiação e os riscos de fragmentação dos asteroides.