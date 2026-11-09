Data centers no espaço podem esconder as estrelas? Entenda o alerta de astrônomos

A expansão de data centers no espaço pode transformar a aparência do céu noturno e prejudicar pesquisas astronômicas realizadas na Terra. Cientistas alertam que projetos envolvendo centenas de milhares de satélites poderão aumentar a poluição luminosa e dificultar a observação de estrelas, galáxias e outros objetos celestes.

O problema já afeta o Observatório Vera C. Rubin, no Chile, onde satélites deixam rastros luminosos nas imagens captadas pelos telescópios. A instalação iniciou em 2026 um levantamento do Universo previsto para durar dez anos.

Segundo informações do The Wall Street Journal, astrônomos temem que a expansão das megaconstelações de satélites comprometa parte das observações científicas.

O próprio Observatório Vera C. Rubin reconhece que os rastros provocados por satélites representam um desafio para suas pesquisas.

Por que os satélites ameaçam a observação do céu?

Os satélites refletem a luz solar em direção à Terra. Quando atravessam o campo de visão de um telescópio, podem deixar faixas brilhantes nas imagens. Esses rastros dificultam a identificação de objetos celestes e podem comprometer informações utilizadas em pesquisas astronômicas.

Segundo Jonathan McDowell, astrofísico que acompanha lançamentos orbitais, existem atualmente mais de 17 mil satélites ativos ao redor da Terra. Há uma década, eram aproximadamente mil. O pesquisador estima que esse número possa ultrapassar 100 mil nos próximos dez anos.

Para J. Anthony Tyson, cientista-chefe do Observatório Rubin, a proliferação de satélites representa uma ameaça ao trabalho científico desenvolvido na instalação.

Como os data centers espaciais podem agravar o problema?

Atualmente, grande parte dos satélites em órbita é utilizada para telecomunicações, incluindo o fornecimento de internet pela Starlink, da SpaceX.

Entretanto, empresas como SpaceX, Google, Blue Origin e Cowboy Space anunciaram projetos relacionados à instalação de centros de processamento de dados no espaço. Essas estruturas poderiam exigir grandes quantidades de satélites para realizar operações computacionais fora da Terra.

A SpaceX apresentou planos para um sistema orbital chamado Starmind, que poderia reunir mais de um milhão de satélites. A empresa também descreveu equipamentos com até 1.500 metros quadrados de área. Já a Cowboy Space apresentou projetos de satélites com aproximadamente 4.800 metros quadrados.

As dimensões são superiores às dos satélites Starlink atuais, que possuem cerca de quatro metros quadrados.

Megaconstelações podem esconder estrelas menos brilhantes

Uma das preocupações dos pesquisadores envolve o posicionamento dos futuros satélites em órbitas que permitam maior exposição à luz solar. Essas configurações poderiam manter os equipamentos iluminados durante longos períodos, aumentando a quantidade de luz refletida em direção à Terra.

Samantha Lawler, professora da Universidade de Regina, no Canadá, alerta que satélites destinados a data centers orbitais poderiam apresentar brilho comparável ao de Vênus. Segundo a pesquisadora, centenas de milhares desses equipamentos poderiam dificultar a visualização da Via Láctea e de estrelas menos brilhantes em determinados horários.

Hanno Rein, professor da Universidade de Toronto, também estudou os possíveis efeitos da expansão das constelações. De acordo com suas projeções, parte dos pontos luminosos observados no céu poderia corresponder a satélites artificiais, e não a estrelas.

Simulação mostra como satélites podem transformar o céu

Shane Ross, professor de engenharia da Virginia Tech, desenvolveu uma simulação para representar como uma grande constelação de satélites poderia aparecer vista da superfície terrestre.

O modelo mostra milhares de pontos luminosos distribuídos em uma faixa que atravessa o céu, de um horizonte ao outro.

A projeção considera um cenário com centenas de milhares de satélites e ilustra como a concentração desses equipamentos poderia alterar a paisagem noturna.

Astrônomos defendem medidas para reduzir o brilho dos satélites

A União Astronômica Internacional (IAU) recomenda que os satélites sejam suficientemente pouco brilhantes para não serem visíveis a olho nu. As orientações buscam reduzir a interferência das constelações nas observações astronômicas.

Apesar disso, não existem limites regulatórios gerais para o brilho visível dos satélites, segundo as informações apresentadas pelo Observatório Rubin. A SpaceX já adotou medidas voluntárias para reduzir o brilho dos equipamentos Starlink.

Tyson afirma que a empresa mantém conversas com pesquisadores sobre o problema há quase uma década. O observatório também relata contatos com outras companhias do setor.

Mesmo com essas iniciativas, o crescimento das constelações continua sendo motivo de preocupação.

Expansão de satélites ameaça pesquisas do Observatório Rubin

O Observatório Vera C. Rubin iniciou em 2026 um levantamento de dez anos destinado a investigar diferentes fenômenos do Universo. Entre os objetivos estão o estudo da matéria escura, a identificação de asteroides e o acompanhamento de mudanças no céu.

A presença crescente de satélites pode dificultar a coleta de imagens e a identificação de objetos menos brilhantes. Tyson teme que a expansão das megaconstelações prejudique a continuidade das observações planejadas.

Além dos rastros luminosos nas fotografias, o cientista alerta para a possibilidade de um aumento generalizado do brilho do céu, caso grandes quantidades de satélites sejam colocadas em órbita.