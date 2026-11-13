SpaceX lança Starship em missão com previsão de 14 voltas ao redor da Terra

A SpaceX lançou a Starship nesta sexta-feira, 13, para um voo de teste com duração prevista de mais de 22 horas. A missão inclui cerca de 14 voltas ao redor da Terra antes da tentativa de retorno da nave ao local de lançamento, no Texas, nos Estados Unidos.

Após a decolagem, a nave se separou do propulsor, componente que fornece impulso durante a subida. O equipamento pousou no mar, enquanto a Starship seguiu viagem em órbita terrestre.

O objetivo da empresa é fazer com que as duas partes do foguete retornem à base. No modelo de operação previsto pela SpaceX, o propulsor deve voltar primeiro. A nave permanece no espaço para completar sua trajetória antes de iniciar o retorno.

Missão prevê lançamento de satélites da Starlink

Durante o voo, a Starship deverá colocar em órbita 26 satélites da Starlink, rede de internet da SpaceX. Segundo a companhia, os equipamentos fazem parte de uma geração que deve ampliar a capacidade e a velocidade do serviço.

A empresa também usará a missão para avaliar mudanças na proteção térmica da nave. O sistema precisa suportar as temperaturas atingidas durante a reentrada na atmosfera terrestre, etapa que antecede a tentativa de pouso.