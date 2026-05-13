Asteroide recém-descoberto deve se aproximar da Terra em breve

Um asteroide recém-identificado por astrônomos de diversas instituições ao redor do mundo passará próximo à Terra na próxima segunda-feira, 18 de maio. Nomeado 2026 JH2, esse objeto celeste atraiu a atenção da comunidade científica devido à sua curta aproximação com o nosso planeta.

De acordo com estimativas iniciais, o asteroide faz parte da classe Apollo, um grupo de corpos próximos à Terra conhecidos por cruzarem a órbita terrestre ao redor do Sol. Embora sua aproximação seja bastante próxima, os cientistas asseguram que não há risco de colisão com a Terra.

O 2026 JH2 foi detectado recentemente por observatórios como o Mount Lemmon Survey e o Farpoint Observatory, nos Estados Unidos. Desde sua descoberta, os pesquisadores têm monitorado sua trajetória para obter mais detalhes sobre suas características, como tamanho, velocidade e órbita.

A previsão é que o asteroide passe primeiro perto da Lua antes de chegar mais próximo da Terra. No ponto de maior aproximação, ele estará a aproximadamente 0,00064 unidade astronômica (UA) de distância, o que equivale a cerca de 90 mil quilômetros.

Embora essa distância possa parecer preocupante, especialistas afirmam que, sob a ótica astronômica, o asteroide continuará a uma distância considerável. A separação corresponde a aproximadamente 24% da distância média entre a Terra e a Lua.

Além do interesse científico, o evento também poderá ser observado por amadores. O asteroide deverá atingir uma magnitude de 11,5, o que significa que será visível com telescópios pequenos e equipamentos simples em locais com céu claro.

Para aqueles que não possuam telescópios ou condições ideais para observação, o Virtual Telescope Project anunciou que transmitirá ao vivo a passagem do asteroide pela internet.

A aproximação do 2026 JH2 oferece uma chance rara de observar de perto um asteroide em uma trajetória tão próxima da Terra.