Apagão mundial em 17 de novembro? Entenda o boato dos 90 dias sem energia

Apagão mundial: publicações nas redes anunciam 90 dias sem energia a partir de 17 de novembro, mas previsão não tem comprovação (Freepik)
Repórter da Homepage
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 13h50.
A matéria aborda rumores sobre um suposto apagão mundial em 17 de novembro de 2026, durando 90 dias, que circulam nas redes sociais sem provas. O texto desmistifica a associação com um teste de alertas nos EUA, um episódio de Os Simpsons e o programa militar Fortress America, explicando que nenhum desses elementos indica um corte real de energia.
Publicações nas redes sociais anunciam um suposto apagão mundial com início em 17 de novembro de 2026 e duração de 90 dias. A previsão, porém, não apresenta comprovação e associa acontecimentos sem relação demonstrada entre si.
Um dos eventos citados nas mensagens é um teste do sistema de alertas dos Estados Unidos, marcado para a mesma data. O exercício envolve a transmissão de mensagens por emissoras de rádio e televisão para verificar o funcionamento dos canais de emergência. Não se trata de um anúncio de interrupção no fornecimento de eletricidade.
As publicações também recorrem ao episódio It's a Blunderful Life, da 35ª temporada de Os Simpsons, exibido em novembro de 2023. Na trama, um incêndio na usina nuclear provoca falta de energia em Springfield, cidade onde se passa a animação.
O capítulo não menciona um apagão mundial em 2026. A associação entre a história e a previsão que circula nas redes foi feita fora do contexto da obra.
Outro elemento incorporado ao rumor é o programa Fortress America, anunciado pelo Pentágono em setembro de 2026. A iniciativa busca ampliar a capacidade das instalações militares americanas de manter suas atividades diante de falhas na infraestrutura e no abastecimento.
Segundo reportagem do veículo especializado em defesa The War Zone, que cita informações da Fox News, o objetivo inclui sustentar operações essenciais por pelo menos 90 dias sem apoio externo, com acesso a energia, água, combustível e comunicações. O prazo se refere à autonomia das bases em situações de crise, não a um cronograma de cortes de energia para a população.