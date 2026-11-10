Apagão mundial em 17 de novembro? Entenda o boato dos 90 dias sem energia

Publicações nas redes sociais anunciam um suposto apagão mundial com início em 17 de novembro de 2026 e duração de 90 dias. A previsão, porém, não apresenta comprovação e associa acontecimentos sem relação demonstrada entre si.

Um dos eventos citados nas mensagens é um teste do sistema de alertas dos Estados Unidos, marcado para a mesma data. O exercício envolve a transmissão de mensagens por emissoras de rádio e televisão para verificar o funcionamento dos canais de emergência. Não se trata de um anúncio de interrupção no fornecimento de eletricidade.

Como 'Os Simpsons' entraram na história?

As publicações também recorrem ao episódio It's a Blunderful Life, da 35ª temporada de Os Simpsons, exibido em novembro de 2023. Na trama, um incêndio na usina nuclear provoca falta de energia em Springfield, cidade onde se passa a animação.

O capítulo não menciona um apagão mundial em 2026. A associação entre a história e a previsão que circula nas redes foi feita fora do contexto da obra.

De onde veio a referência aos 90 dias?

Outro elemento incorporado ao rumor é o programa Fortress America, anunciado pelo Pentágono em setembro de 2026. A iniciativa busca ampliar a capacidade das instalações militares americanas de manter suas atividades diante de falhas na infraestrutura e no abastecimento.

Segundo reportagem do veículo especializado em defesa The War Zone, que cita informações da Fox News, o objetivo inclui sustentar operações essenciais por pelo menos 90 dias sem apoio externo, com acesso a energia, água, combustível e comunicações. O prazo se refere à autonomia das bases em situações de crise, não a um cronograma de cortes de energia para a população.