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Apagão mundial em 17 de novembro? Entenda o boato dos 90 dias sem energia

Boato mistura episódio de Os Simpsons, teste de alertas nos EUA e plano militar para sustentar previsão sem comprovação

Apagão mundial: publicações nas redes anunciam 90 dias sem energia a partir de 17 de novembro, mas previsão não tem comprovação (Freepik)

Apagão mundial: publicações nas redes anunciam 90 dias sem energia a partir de 17 de novembro, mas previsão não tem comprovação (Freepik)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter da Homepage

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 13h50.

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A matéria aborda rumores sobre um suposto apagão mundial em 17 de novembro de 2026, durando 90 dias, que circulam nas redes sociais sem provas. O texto desmistifica a associação com um teste de alertas nos EUA, um episódio de Os Simpsons e o programa militar Fortress America, explicando que nenhum desses elementos indica um corte real de energia.

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Publicações nas redes sociais anunciam um suposto apagão mundial com início em 17 de novembro de 2026 e duração de 90 dias. A previsão, porém, não apresenta comprovação e associa acontecimentos sem relação demonstrada entre si.

Um dos eventos citados nas mensagens é um teste do sistema de alertas dos Estados Unidos, marcado para a mesma data. O exercício envolve a transmissão de mensagens por emissoras de rádio e televisão para verificar o funcionamento dos canais de emergência. Não se trata de um anúncio de interrupção no fornecimento de eletricidade.

Como 'Os Simpsons' entraram na história?

As publicações também recorrem ao episódio It's a Blunderful Life, da 35ª temporada de Os Simpsons, exibido em novembro de 2023. Na trama, um incêndio na usina nuclear provoca falta de energia em Springfield, cidade onde se passa a animação.

O capítulo não menciona um apagão mundial em 2026. A associação entre a história e a previsão que circula nas redes foi feita fora do contexto da obra.

De onde veio a referência aos 90 dias?

Outro elemento incorporado ao rumor é o programa Fortress America, anunciado pelo Pentágono em setembro de 2026. A iniciativa busca ampliar a capacidade das instalações militares americanas de manter suas atividades diante de falhas na infraestrutura e no abastecimento.

Segundo reportagem do veículo especializado em defesa The War Zone, que cita informações da Fox News, o objetivo inclui sustentar operações essenciais por pelo menos 90 dias sem apoio externo, com acesso a energia, água, combustível e comunicações. O prazo se refere à autonomia das bases em situações de crise, não a um cronograma de cortes de energia para a população.

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