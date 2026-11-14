Nova terapia elimina câncer cerebral em camundongos e deve ser testada em humanos

Cientistas da Universidade da Califórnia em São Francisco (UCSF), nos Estados Unidos, desenvolveram uma nova terapia contra o câncer cerebral que eliminou completamente tumores em todos os camundongos testados em dois modelos experimentais. O tratamento também impediu o reaparecimento do câncer após uma nova exposição às células tumorais.

A técnica, chamada B-SYNC CAR-T, utiliza células do sistema imunológico geneticamente modificadas para atacar o câncer somente após serem ativadas no cérebro. Os testes foram realizados contra o glioma difuso da linha média (DMG), um tumor agressivo que afeta principalmente crianças.

Os resultados foram publicados na revista científica Science Translational Medicine, em 28 de outubro. Apesar dos resultados obtidos em animais, a eficácia e a segurança da terapia ainda precisam ser avaliadas em humanos. Os primeiros ensaios clínicos estão previstos para abril de 2027.

Como funciona a nova terapia contra o câncer cerebral?

A B-SYNC CAR-T utiliza células T, responsáveis pela defesa do organismo, modificadas geneticamente para reconhecer e combater células cancerígenas. Nas terapias CAR-T convencionais, essas células recebem receptores especiais, chamados CARs, que identificam proteínas presentes nos tumores e desencadeiam uma resposta imunológica.

A nova abordagem utiliza um mecanismo que mantém esses receptores desativados até que as células imunológicas cheguem ao cérebro. Para isso, os pesquisadores desenvolveram um sistema molecular chamado synNotch, capaz de reconhecer a proteína brevican, naturalmente presente no tecido cerebral.

Quando encontra essa proteína, o sistema ativa a produção dos receptores CAR, permitindo que as células imunológicas ataquem tumores que apresentam as proteínas EphA2 ou IL13Rα2.

O objetivo é concentrar a ação do tratamento no cérebro e evitar sua ativação em outras partes do organismo.

Terapia eliminou tumores em todos os camundongos testados

Os pesquisadores avaliaram a B-SYNC CAR-T em camundongos com tumores formados a partir de células humanas de glioma difuso da linha média.

Inicialmente, o tratamento foi administrado por via intravenosa. Parte das células imunológicas alcançou o cérebro e passou a produzir os receptores responsáveis pelo ataque ao câncer.

Os cientistas observaram que as células presentes no sangue e no baço permaneceram sem produzir esses receptores, indicando que a ativação ocorreu no local esperado. Em seguida, a equipe testou a administração diretamente nos ventrículos cerebrais, por meio de uma injeção intracerebroventricular.

Nesse procedimento, a terapia eliminou completamente os tumores em todos os camundongos de dois modelos experimentais. Em comparação, as células CAR-T convencionais não conseguiram controlar o crescimento dos tumores.

Células modificadas impediram o retorno do câncer

Além de eliminar os tumores, a terapia apresentou efeitos prolongados nos experimentos. Quase sete semanas após o tratamento inicial, os pesquisadores introduziram novas células cancerígenas nos animais que haviam recebido B-SYNC CAR-T.

Todos os camundongos tratados rejeitaram as novas células tumorais, impedindo a formação de novos tumores. As análises também mostraram que as células imunológicas modificadas permaneceram funcionais por mais de 70 dias após a administração.

Os pesquisadores investigam se esse resultado está relacionado à ativação direcionada da terapia. Uma das hipóteses é que manter os receptores CAR inativos até a chegada ao cérebro ajude a evitar a exaustão das células T, fenômeno que pode reduzir sua capacidade de combater o câncer após períodos prolongados de atividade.

O que é o glioma difuso da linha média?

O glioma difuso da linha média (DMG) é um câncer cerebral agressivo que afeta principalmente crianças e se infiltra nos tecidos saudáveis ao redor do tumor. A doença pode atingir o tronco cerebral, região responsável por funções essenciais, como respiração, batimentos cardíacos e deglutição.

Segundo os pesquisadores, quase todas as crianças diagnosticadas com a doença morrem em aproximadamente um ano. Os tratamentos disponíveis apresentam resultados limitados no controle da progressão desse tipo de câncer.

A equipe da UCSF investiga a B-SYNC CAR-T como uma possível alternativa, mas os resultados obtidos em camundongos ainda não permitem determinar se a terapia terá o mesmo efeito em pacientes.

Quando a nova terapia será testada em humanos?

Os pesquisadores da UCSF planejam iniciar ensaios clínicos em abril de 2027, para avaliar o tratamento em pacientes. A proposta é utilizar células T dos próprios participantes, modificadas geneticamente para se transformarem em células B-SYNC CAR-T.

O primeiro estudo clínico será liderado pelas médicas Marie Jaeger-Krause e Sabine Mueller, da UCSF. A equipe pretende investigar diferentes combinações de administração intravenosa e aplicação direta no cérebro.

Para permitir doses repetidas por via intracerebroventricular, os médicos planejam utilizar um sistema que conecta os ventrículos cerebrais a um reservatório implantado sob o couro cabeludo.

O dispositivo permitirá administrar novas doses sem a necessidade de repetir o procedimento cirúrgico a cada aplicação.