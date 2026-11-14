Após pane aérea, governo dos EUA pede US$ 30 bilhões para aeroportos e controle de voos

A paralisação das decolagens por quatro horas nos Estados Unidos levou a Casa Branca e o Departamento de Transporte a solicitar ao Congresso, nesta sexta-feira, mais US$ 30 bilhões para obras em aeroportos e a atualização dos sistemas de controle do tráfego aéreo.

O problema provocou mais de 10 mil atrasos e ao menos 1.479 cancelamentos no país, segundo o FlightAware, plataforma de monitoramento de voos.

De acordo com o secretário de Transporte, Sean Duffy, uma sobrecarga de dados na rede de telecomunicações da Administração Federal de Aviação (FAA), agência responsável pela aviação civil americana, gerou divergências nas informações transmitidas pelos roteadores. As autoridades decidiram desligar a rede por precaução.

Em entrevista coletiva na Casa Branca, Duffy afirmou que os equipamentos continuarão sujeitos a falhas enquanto não forem substituídos e cobrou recursos para acelerar a modernização.

“Não posso construir coisas se não tenho dinheiro”, declarou o secretário, que chegou a defender até US$ 50 bilhões para as intervenções.

Como o governo pretende distribuir os recursos

O pedido encaminhado ao Congresso por Duffy e Russell Vought, diretor do Escritório de Administração e Orçamento, prevê US$ 10,1 bilhões para os sistemas de controle aéreo e US$ 2 bilhões para a renovação ou substituição de torres de controle.

Outros US$ 18 bilhões seriam destinados à infraestrutura aeroportuária. Desse montante, US$ 10 bilhões financiariam projetos em terminais.

O Congresso já havia autorizado US$ 12,5 bilhões em julho de 2025 para dar início à atualização dos sistemas da FAA. A execução do projeto, porém, foi alvo de um alerta do Escritório de Responsabilidade Governamental (GAO), órgão de fiscalização ligado ao Legislativo.

Em setembro, o GAO apontou que a agência ainda não dispunha de uma estimativa completa de custos nem de um cronograma integrado para as intervenções. Segundo o órgão, essas lacunas ampliam o risco de atrasos e de gastos acima do previsto.

Efeitos da paralisação podem se estender pelo fim de semana

A FAA retirou a restrição às decolagens às 20h15, no horário local informado, ou 22h15 de Brasília. A liberação, no entanto, não eliminou os efeitos da interrupção sobre a malha aérea.

O acúmulo de voos afetados e a necessidade de reposicionar aeronaves e tripulações indicavam a possibilidade de novas mudanças nos horários durante a madrugada e o fim de semana.

Passageiros passam a madrugada nos aeroportos

A paralisação deixou viajantes sem embarque durante a madrugada. CNN e Fox Business registraram passageiros que dormiam nos aeroportos de LaGuardia, na região de Nova York, e de Miami, na Flórida.

Em Los Angeles, houve relatos de espera de cinco horas dentro de aviões após a chegada. Segundo a Associated Press (AP), a falta de portões disponíveis para desembarque provocou uma fila de aeronaves na pista.

American Airlines, United Airlines e Delta Air Lines retomaram parte das operações ainda na noite de sexta-feira. Outras empresas, como a JetBlue, mantiveram os voos suspensos, com previsão de retorno na manhã deste sábado, segundo a BBC.

Cancelamentos já atingem os voos de domingo

Os efeitos da interrupção devem se estender pelo fim de semana. Um levantamento da Reuters com a plataforma Flightradar24 apontou 1.500 voos cancelados para domingo, 15.

Analistas de aviação ouvidos pela agência afirmaram que a suspensão, embora tenha durado quatro horas, pode comprometer a programação das companhias por dias.

A paralisação também afetou o calendário esportivo. Segundo a AP, equipes da NBA, liga de basquete, da NHL, de hóquei, e times universitários de futebol americano ficaram retidos nos aeroportos e terão partidas deste fim de semana remarcadas.

Até o momento, a NFL, liga profissional de futebol americano, não havia sido afetada. Os jogos estão previstos para domingo, e as viagens dos jogadores foram programadas para este sábado.

Como ficam os voos entre Brasil e Estados Unidos?

No aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, foram canceladas as duas partidas previstas para Nova York neste sábado. Os dois voos no sentido contrário também foram suspensos. As chegadas com origem em Houston, no Texas, e Miami, na Flórida, seguem previstas.

Em Guarulhos, as decolagens para os Estados Unidos permanecem na programação. Na lista de chegadas, porém, há voos de Orlando, Miami e Nova York cancelados ou atrasados. Os serviços com origem em Dallas e Chicago seguem previstos.

Em Confins, na região de Belo Horizonte, os voos de ida e volta para Orlando continuam programados. Em Viracopos, em Campinas, as partidas para Fort Lauderdale e Orlando também estão mantidas, embora a relação de chegadas ao Brasil registre atrasos.

O Departamento de Transporte dos Estados Unidos e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) orientam os passageiros a verificar a situação do voo com a companhia aérea antes de sair de casa.