A Terra realiza dois movimentos principais: a rotação e a translação. O movimento de rotação é aquele que faz o planeta girar ao redor de seu próprio eixo, causando o ciclo de dia e noite, e levando 24 horas para acontecer. Esse movimento é constante, e ocorre a uma velocidade impressionante, embora não percebamos isso no nosso cotidiano.

Mas, afinal, qual é a velocidade da rotação da Terra e como ela impacta nossa vida? Entenda mais sobre o assunto agora.

Qual é a velocidade da rotação da Terra?

A Terra gira a uma velocidade média de 1.670 km/h no equador. Isso significa que a cada hora, a Terra se move cerca de 1.670 quilômetros ao longo de sua circunferência. No entanto, essa velocidade não é a mesma em todos os pontos do planeta. Quanto mais distante do equador, menor será a velocidade da rotação, já que o diâmetro do planeta diminui em direção aos polos.

Em outras palavras: no equador, a Terra percorre uma distância maior, e por isso a rotação ocorre a uma velocidade maior. Nos polos, a distância que o planeta percorre é bem menor, resultando em uma rotação mais lenta.

Por que a gente não sente a Terra girar?

Apesar de a Terra se mover a uma velocidade tão alta, não sentimos sua rotação devido à inércia. Estamos, assim como a Terra, em movimento constante. Não percebemos o movimento porque, assim como qualquer outro objeto em movimento contínuo, não há aceleração ou desaceleração repentina que nos faça sentir.

Além disso, a atmosfera que envolve a Terra se move junto com ela, fazendo com que não haja diferenças significativas de pressão ou de movimento entre nós e o ambiente em que vivemos.

A velocidade de rotação da Terra mudou com o passar dos anos? Sim, a velocidade de rotação da Terra tem diminuído ao longo do tempo, mas esse processo ocorre de forma muito lenta. A principal razão para isso é a força de maré gerada pela interação gravitacional entre a Terra e a Lua. Esse efeito causa um atraso gradual na rotação da Terra, o que significa que os dias estão ficando ligeiramente mais longos. Estima-se que a Terra perca cerca de 1,7 milissegundos de seu tempo de rotação a cada século. Esse processo tem ocorrido por bilhões de anos, mas os efeitos são tão pequenos que são praticamente imperceptíveis no curto prazo. Em outras palavras, apesar da rotação da Terra estar desacelerando, as mudanças são tão pequenas que não afetam nossa vida cotidiana. Além disso, outros fatores, como a redistribuição das massas de água e os movimentos tectônicos, também podem influenciar ligeiramente a rotação da Terra, mas o efeito da Lua é o principal responsável por essa desaceleração ao longo do tempo. Por que você deve saber disso?

Entender a rotação da Terra e sua velocidade ajuda a compreender fenômenos naturais que afetam diretamente a nossa vida. Por exemplo, a rotação da Terra é responsável pela alternância entre o dia e a noite, o que impacta nossos ritmos biológicos e atividades diárias. Mas além disso, o movimento de rotação também está relacionado à forma como o planeta é dividido em fusos horários, afetando os horários que seguimos em diferentes partes do mundo.

Outro aspecto fundamental é a translação do planeta, que diz respeito ao movimento deste ao redor do Sol. Esse movimento é responsável pelas estações do ano, já que a Terra não está perfeitamente reta em sua órbita, mas inclinada a um ângulo de 23,5°.

Isso significa que, ao longo do ano, diferentes partes do planeta recebem diferentes quantidades de luz solar, o que faz com que tenhamos estações como primavera, verão, outono e inverno. No hemisfério norte, por exemplo, o verão ocorre quando a Terra está mais inclinada em direção ao Sol, enquanto no hemisfério sul é o inverno nesse período, e vice-versa.

Ou seja, entender a rotação e a translação da Terra nos ajuda a entender como o planeta funciona em termos de tempo, clima e até o nosso comportamento, além de ser uma base para muitos outros conceitos científicos importantes. Saber disso contribui para uma compreensão mais profunda de como vivemos e como o ambiente ao nosso redor é moldado por esses movimentos.