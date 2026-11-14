Jejum de 24 horas pode trazer benefício inesperado para o intestino

Um jejum de 24 horas pode ajudar o intestino a se recuperar de danos causados pela radiação. Pesquisadores descobriram que a restrição alimentar aumenta a presença de uma bactéria benéfica, capaz de estimular mecanismos naturais de reparação das células intestinais.

A descoberta foi feita por cientistas do MD Anderson Cancer Center, da Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Os resultados foram publicados em outubro na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

A pesquisa ainda está em fase pré-clínica, e os efeitos não foram comprovados em humanos. Os cientistas investigam se esse mecanismo poderá ser utilizado para reduzir complicações da radioterapia, sem a necessidade de jejum para pacientes com câncer.

Como o jejum de 24 horas ajuda na recuperação do intestino?

Os pesquisadores descobriram que um período de 24 horas sem alimentação aumenta a quantidade da bactéria Akkermansia muciniphila, conhecida como AKK, no intestino delgado. Esse microrganismo produz uma substância chamada propionato, que participa de alterações celulares associadas à regeneração dos tecidos.

O propionato atua em conjunto com mudanças metabólicas provocadas pelo jejum e modifica proteínas chamadas histonas, responsáveis por ajudar a organizar o DNA dentro das células. Essas modificações tornam determinadas regiões do DNA mais acessíveis, facilitando a ativação de genes envolvidos no reparo intestinal.

Com isso, células que apresentam mecanismos de regeneração tornam-se mais abundantes e ficam preparadas para responder a possíveis lesões. Quando ocorre a exposição à radiação, essas células podem se multiplicar e contribuir para a reconstrução do revestimento intestinal danificado.

Bactéria intestinal é essencial para o efeito do jejum

Para entender o papel da Akkermansia muciniphila, os pesquisadores realizaram experimentos nos quais a bactéria foi removida seletivamente. Sem sua presença, o jejum deixou de produzir os mesmos benefícios na regeneração intestinal.

Os efeitos protetores só foram recuperados quando os cientistas reintroduziram a bactéria em combinação com o jejum.

Os resultados indicam que a restrição alimentar e a bactéria atuam em conjunto para preparar as células intestinais antes da exposição à radiação.

A descoberta ajuda a explicar por que o jejum apresentou efeitos favoráveis em pesquisas pré-clínicas anteriores.

Por que a radioterapia pode prejudicar o intestino?

A radioterapia é utilizada no tratamento de diferentes tipos de câncer, incluindo tumores de pâncreas, colorretais e ginecológicos. Embora a radiação tenha como objetivo destruir células cancerígenas, ela também pode atingir tecidos saudáveis próximos à região tratada.

O intestino delgado é especialmente vulnerável porque seu revestimento apresenta elevada sensibilidade à radiação. Quando essa camada é danificada, os pacientes podem apresentar náuseas, diarreia e infecções. Em situações graves, as lesões podem provocar complicações com risco de vida.

Esses efeitos também podem limitar a quantidade de radiação administrada com segurança durante o tratamento. Por isso, os pesquisadores buscam estratégias capazes de melhorar a recuperação do tecido intestinal sem comprometer a terapia contra o câncer.

Descoberta pode levar a tratamentos sem necessidade de jejum

Apesar dos resultados, os pesquisadores destacam que ainda são necessários estudos para determinar se o mesmo mecanismo funciona em humanos.

Uma das possibilidades é desenvolver tratamentos que utilizem bactérias benéficas ou substâncias produzidas por elas para estimular a regeneração intestinal. Essa abordagem poderia reproduzir parte dos efeitos observados nos experimentos sem exigir que pacientes com câncer façam jejum.

Segundo Kunal Rai, professor de Medicina Genômica do MD Anderson Cancer Center e um dos responsáveis pelo estudo, a restrição alimentar nem sempre é viável durante o tratamento oncológico. A equipe também pretende investigar se o mecanismo pode favorecer a recuperação de outros tecidos vulneráveis à radiação, como a medula óssea.

Caso os resultados sejam confirmados em novas pesquisas, ensaios clínicos poderão avaliar o uso dessas estratégias em pacientes submetidos à radioterapia abdominal.