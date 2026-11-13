Starship decola nesta sexta-feira: O que se sabe sobre o 15º voo da SpaceX

A SpaceX prepara para esta sexta-feira, 13, o 15º voo integrado do Starship, com uma tentativa inédita de recuperar o propulsor e a espaçonave na mesma missão. O lançamento está previsto para as 19h45, no horário de Brasília, a partir de Starbase, no Texas, Estados Unidos.

Se tudo ocorrer conforme o planejado, o propulsor Super Heavy retornará à plataforma poucos minutos após a decolagem. Já a espaçonave Starship deverá permanecer em órbita por cerca de 22 horas antes de regressar ao mesmo local.

A missão representa uma nova etapa nos testes de reutilização do foguete desenvolvido pela empresa de Elon Musk. Até agora, a SpaceX conseguiu recuperar o primeiro estágio em voos anteriores, mas ainda não realizou a captura da espaçonave na plataforma.

O voo também prevê o lançamento de 26 satélites Starlink e novos testes do escudo térmico da nave.

Que horas será o lançamento do Starship?

A janela de lançamento está prevista para começar às 19h45 desta sexta-feira, 13, no horário de Brasília. A SpaceX terá uma hora e 15 minutos para iniciar o voo, caso as condições permitam.

O lançamento será realizado em Starbase, instalação da empresa localizada no Texas, nos Estados Unidos.

Diferentemente dos testes anteriores, a missão deverá durar aproximadamente 22 horas, período necessário para que a espaçonave complete as atividades planejadas em órbita e retorne à Terra.

Como será a tentativa inédita de pouso do Starship?

O Starship é formado por dois estágios: o propulsor Super Heavy, com 72 metros de altura, e a espaçonave Starship, com 52 metros. Após a decolagem, os dois componentes deverão se separar.

O Super Heavy iniciará seu retorno à base, com previsão de chegar à plataforma aproximadamente seis minutos depois do lançamento. A captura será realizada por braços mecânicos instalados na torre, projetados para segurar o propulsor durante a descida.

A SpaceX já conseguiu executar essa manobra em testes anteriores, incluindo voos realizados em outubro de 2024 e janeiro e março de 2025.

A novidade será tentar recuperar também a espaçonave, algo que ainda não ocorreu nos voos integrados do sistema. Até agora, a empresa realizou descidas controladas da nave sobre o oceano, mas sem capturá-la na plataforma de lançamento.

Starship ficará 22 horas em órbita

Enquanto o Super Heavy retorna à base, a espaçonave seguirá em direção à órbita terrestre. A previsão é que alcance aproximadamente 275 quilômetros de altitude e complete 14 voltas ao redor do planeta.

Durante o percurso, a SpaceX pretende liberar 26 satélites Starlink, utilizados no serviço de internet da empresa. Três desses equipamentos terão câmeras destinadas à observação do escudo térmico da espaçonave, que passou por modificações.

O objetivo é acompanhar o comportamento da proteção durante a missão e reunir informações sobre as melhorias realizadas.

A reentrada na atmosfera está prevista para ocorrer cerca de 22 horas e dez minutos após o lançamento. A captura da espaçonave pelos braços mecânicos da plataforma deverá acontecer aproximadamente 22 minutos depois.

SpaceX tem plano alternativo caso não capture o Starship

A SpaceX prevê alternativas caso seja necessário interromper a missão antes do retorno planejado. Nessa situação, a espaçonave poderá realizar uma descida controlada em pontos previamente definidos no oceano Pacífico.

Entre as áreas consideradas estão regiões próximas ao Havaí e locais situados a centenas de quilômetros da costa do Chile. O procedimento permitiria encerrar o voo sem tentar a captura da nave na plataforma.

O último teste do Starship ocorreu em setembro, quando o foguete completou seu primeiro voo orbital e realizou o lançamento de satélites.

Starship faz parte dos planos da Nasa para voltar à Lua

O desenvolvimento do Starship também faz parte dos planos da Nasa para futuras missões à Lua. A agência espacial americana pretende utilizar uma versão da espaçonave para transportar astronautas até a superfície lunar durante a missão Artemis IV, prevista para 2028.

Antes disso, a SpaceX ainda precisa demonstrar que o sistema consegue realizar voos com maior frequência e executar operações de reabastecimento em órbita.

A recuperação dos dois estágios em um mesmo teste seria mais um avanço no desenvolvimento da tecnologia necessária para reutilizar o foguete.