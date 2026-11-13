Starship decola nesta sexta-feira: O que se sabe sobre o 15º voo da SpaceX

Starship: SpaceX tentará recuperar nave e propulsor no mesmo voo pela primeira vez (Divulgação/SpaceX)
Redatora
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 17h00.
A SpaceX está prestes a realizar o 15º voo integrado do Starship, marcando uma tentativa inédita de recuperar tanto o propulsor Super Heavy quanto a espaçonave Starship na mesma missão. O lançamento está programado para esta sexta-feira, com duração prevista de cerca de 22 horas. A missão inclui testes do escudo térmico, lançamento de satélites Starlink e representa um avanço nos planos de reutilização da empresa.
A SpaceX prepara para esta sexta-feira, 13, o 15º voo integrado do Starship, com uma tentativa inédita de recuperar o propulsor e a espaçonave na mesma missão. O lançamento está previsto para as 19h45, no horário de Brasília, a partir de Starbase, no Texas, Estados Unidos.
Se tudo ocorrer conforme o planejado, o propulsor Super Heavy retornará à plataforma poucos minutos após a decolagem. Já a espaçonave Starship deverá permanecer em órbita por cerca de 22 horas antes de regressar ao mesmo local.
A missão representa uma nova etapa nos testes de reutilização do foguete desenvolvido pela empresa de Elon Musk. Até agora, a SpaceX conseguiu recuperar o primeiro estágio em voos anteriores, mas ainda não realizou a captura da espaçonave na plataforma.
O voo também prevê o lançamento de 26 satélites Starlink e novos testes do escudo térmico da nave.
A janela de lançamento está prevista para começar às 19h45 desta sexta-feira, 13, no horário de Brasília. A SpaceX terá uma hora e 15 minutos para iniciar o voo, caso as condições permitam.
O lançamento será realizado em Starbase, instalação da empresa localizada no Texas, nos Estados Unidos.
Diferentemente dos testes anteriores, a missão deverá durar aproximadamente 22 horas, período necessário para que a espaçonave complete as atividades planejadas em órbita e retorne à Terra.
O Starship é formado por dois estágios: o propulsor Super Heavy, com 72 metros de altura, e a espaçonave Starship, com 52 metros. Após a decolagem, os dois componentes deverão se separar.
O Super Heavy iniciará seu retorno à base, com previsão de chegar à plataforma aproximadamente seis minutos depois do lançamento. A captura será realizada por braços mecânicos instalados na torre, projetados para segurar o propulsor durante a descida.
A SpaceX já conseguiu executar essa manobra em testes anteriores, incluindo voos realizados em outubro de 2024 e janeiro e março de 2025.
A novidade será tentar recuperar também a espaçonave, algo que ainda não ocorreu nos voos integrados do sistema. Até agora, a empresa realizou descidas controladas da nave sobre o oceano, mas sem capturá-la na plataforma de lançamento.
Enquanto o Super Heavy retorna à base, a espaçonave seguirá em direção à órbita terrestre. A previsão é que alcance aproximadamente 275 quilômetros de altitude e complete 14 voltas ao redor do planeta.
Durante o percurso, a SpaceX pretende liberar 26 satélites Starlink, utilizados no serviço de internet da empresa. Três desses equipamentos terão câmeras destinadas à observação do escudo térmico da espaçonave, que passou por modificações.
O objetivo é acompanhar o comportamento da proteção durante a missão e reunir informações sobre as melhorias realizadas.
A reentrada na atmosfera está prevista para ocorrer cerca de 22 horas e dez minutos após o lançamento. A captura da espaçonave pelos braços mecânicos da plataforma deverá acontecer aproximadamente 22 minutos depois.
A SpaceX prevê alternativas caso seja necessário interromper a missão antes do retorno planejado. Nessa situação, a espaçonave poderá realizar uma descida controlada em pontos previamente definidos no oceano Pacífico.
Entre as áreas consideradas estão regiões próximas ao Havaí e locais situados a centenas de quilômetros da costa do Chile. O procedimento permitiria encerrar o voo sem tentar a captura da nave na plataforma.
O último teste do Starship ocorreu em setembro, quando o foguete completou seu primeiro voo orbital e realizou o lançamento de satélites.
O desenvolvimento do Starship também faz parte dos planos da Nasa para futuras missões à Lua. A agência espacial americana pretende utilizar uma versão da espaçonave para transportar astronautas até a superfície lunar durante a missão Artemis IV, prevista para 2028.
Antes disso, a SpaceX ainda precisa demonstrar que o sistema consegue realizar voos com maior frequência e executar operações de reabastecimento em órbita.
A recuperação dos dois estágios em um mesmo teste seria mais um avanço no desenvolvimento da tecnologia necessária para reutilizar o foguete.