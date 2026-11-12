O fim do mundo é amanhã? Estudo de 1960 prevê data para o apocalipse; entenda

Uma pesquisa científica publicada em 1960 apontou a sexta-feira, 13 de novembro de 2026, como uma data associada ao fim do mundo. A previsão surgiu de um cálculo matemático sobre o crescimento da população mundial, mas não representa uma ameaça real de apocalipse.

O estudo foi desenvolvido pelo físico austro-americano Heinz von Foerster e sua equipe. Os pesquisadores analisaram dados populacionais de aproximadamente dois mil anos para projetar como o número de habitantes da Terra poderia evoluir.

O trabalho recebeu o título "Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026" ("Apocalipse: sexta-feira, 13 de novembro de 2026", em tradução livre) e foi publicado na revista científica Science.

Cálculo para o fim do mundo em 13 de novembro de 2026

Os pesquisadores utilizaram dados históricos da população mundial para desenvolver uma curva matemática capaz de representar seu crescimento ao longo dos séculos. O modelo indicava que, caso o ritmo observado no passado continuasse sem alterações, a população mundial atingiria um valor matematicamente infinito em 13 de novembro de 2026.

Na prática, isso significava que a fórmula deixaria de produzir uma projeção populacional fisicamente possível. A conclusão foi apresentada de maneira provocativa, associando a data ao risco de superpopulação. A escolha de uma sexta-feira 13 também ajudou a chamar a atenção para o tema, que já provocava debates na época.

O objetivo era destacar as consequências de projetar indefinidamente o crescimento populacional, e não demonstrar que a humanidade desapareceria naquela data.

Mudança derrubou a projeção de 1960

Durante décadas, a curva matemática utilizada pelos pesquisadores apresentou resultados próximos aos números reais da população mundial. Segundo o relato histórico, essa correspondência se manteve até o início da década de 1990.

Depois disso, o crescimento populacional desacelerou, afastando os números observados da trajetória prevista pelo modelo.

Inicialmente, a população mundial cresceu rapidamente em razão da redução das taxas de mortalidade. Posteriormente, a diminuição do número de filhos por família contribuiu para reduzir o ritmo de expansão.

O crescimento populacional atingiu seu maior ritmo em 1963, quando superou 2% ao ano. Em 2020, a taxa havia caído para menos de 1%. Essas mudanças explicam por que a projeção de 1960 deixou de representar a evolução demográfica mundial.

População mundial deve atingir pico na década de 2080

Organização das Nações Unidas (ONU) apontam para uma trajetória diferente daquela calculada há 66 anos. Segundo as estimativas, a população mundial deverá atingir seu ponto máximo em meados da década de 2080, com aproximadamente 10,3 bilhões de habitantes. As projeções atuais daapontam para uma trajetória diferente daquela calculada há 66 anos. Segundo as estimativas, a população mundial deverá atingir seu ponto máximo em meados da década de, com aproximadamente

Depois desse período, a tendência projetada é de uma redução gradual do número de pessoas no planeta.

A diferença entre os dois cenários mostra como mudanças nas taxas de natalidade e mortalidade podem alterar previsões demográficas de longo prazo. Enquanto o modelo de 1960 prolongava uma tendência histórica de crescimento, as projeções atuais consideram uma desaceleração populacional.

Outras previsões sobre o fim do mundo que não se cumpriram

A previsão para novembro de 2026 não foi a primeira a associar uma data específica ao fim da humanidade. Em 1910, a passagem do Cometa Halley provocou temor diante de notícias sobre gases presentes em sua cauda.

Na época, comerciantes chegaram a vender máscaras de gás, pílulas e outros produtos anunciados como formas de proteção. O cometa passou sem provocar a catástrofe anunciada.

Outro episódio ocorreu em 21 de maio de 2011, quando um pregador de rádio norte-americano previu o Dia do Juízo Final.

No ano seguinte, o encerramento de um ciclo do calendário maia, em 21 de dezembro de 2012, também foi interpretado por algumas pessoas como um sinal de que o mundo acabaria. Essas previsões não se concretizaram.

O mundo vai acabar em 13 de novembro?

A data calculada em 1960 não representa uma previsão científica válida de que a humanidade será extinta em 2026.

O resultado dependia de uma condição específica: a continuidade indefinida do padrão de crescimento populacional observado pelos pesquisadores. Como esse ritmo mudou ao longo das décadas, a projeção deixou de corresponder à realidade.

O estudo permanece como um exemplo de como modelos matemáticos podem produzir resultados extremos quando tendências históricas são prolongadas sem considerar mudanças futuras.