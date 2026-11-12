O fim do mundo é amanhã? Estudo de 1960 prevê data para o apocalipse; entenda

Fim do mundo: estudo publicado em 1960 apontou 13 de novembro de 2026 como uma data-limite (Freepik)
Redatora
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 13h47.
Um estudo científico de 1960 usou cálculos matemáticos para projetar o crescimento populacional e chegou a uma data simbólica para o "fim do mundo". A previsão não tem validade científica atual, pois o ritmo de crescimento populacional mudou drasticamente desde então. O caso ilustra como modelos matemáticos podem gerar resultados extremos quando tendências históricas são prolongadas sem considerar mudanças futuras.
Uma pesquisa científica publicada em 1960 apontou a sexta-feira, 13 de novembro de 2026, como uma data associada ao fim do mundo. A previsão surgiu de um cálculo matemático sobre o crescimento da população mundial, mas não representa uma ameaça real de apocalipse.
O estudo foi desenvolvido pelo físico austro-americano Heinz von Foerster e sua equipe. Os pesquisadores analisaram dados populacionais de aproximadamente dois mil anos para projetar como o número de habitantes da Terra poderia evoluir.
O trabalho recebeu o título "Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026" ("Apocalipse: sexta-feira, 13 de novembro de 2026", em tradução livre) e foi publicado na revista científica Science.
Os pesquisadores utilizaram dados históricos da população mundial para desenvolver uma curva matemática capaz de representar seu crescimento ao longo dos séculos. O modelo indicava que, caso o ritmo observado no passado continuasse sem alterações, a população mundial atingiria um valor matematicamente infinito em 13 de novembro de 2026.
Na prática, isso significava que a fórmula deixaria de produzir uma projeção populacional fisicamente possível. A conclusão foi apresentada de maneira provocativa, associando a data ao risco de superpopulação. A escolha de uma sexta-feira 13 também ajudou a chamar a atenção para o tema, que já provocava debates na época.
O objetivo era destacar as consequências de projetar indefinidamente o crescimento populacional, e não demonstrar que a humanidade desapareceria naquela data.
Durante décadas, a curva matemática utilizada pelos pesquisadores apresentou resultados próximos aos números reais da população mundial. Segundo o relato histórico, essa correspondência se manteve até o início da década de 1990.
Depois disso, o crescimento populacional desacelerou, afastando os números observados da trajetória prevista pelo modelo.
Inicialmente, a população mundial cresceu rapidamente em razão da redução das taxas de mortalidade. Posteriormente, a diminuição do número de filhos por família contribuiu para reduzir o ritmo de expansão.
O crescimento populacional atingiu seu maior ritmo em 1963, quando superou 2% ao ano. Em 2020, a taxa havia caído para menos de 1%. Essas mudanças explicam por que a projeção de 1960 deixou de representar a evolução demográfica mundial.
Depois desse período, a tendência projetada é de uma redução gradual do número de pessoas no planeta.
A diferença entre os dois cenários mostra como mudanças nas taxas de natalidade e mortalidade podem alterar previsões demográficas de longo prazo. Enquanto o modelo de 1960 prolongava uma tendência histórica de crescimento, as projeções atuais consideram uma desaceleração populacional.
A previsão para novembro de 2026 não foi a primeira a associar uma data específica ao fim da humanidade. Em 1910, a passagem do Cometa Halley provocou temor diante de notícias sobre gases presentes em sua cauda.
Na época, comerciantes chegaram a vender máscaras de gás, pílulas e outros produtos anunciados como formas de proteção. O cometa passou sem provocar a catástrofe anunciada.
Outro episódio ocorreu em 21 de maio de 2011, quando um pregador de rádio norte-americano previu o Dia do Juízo Final.
No ano seguinte, o encerramento de um ciclo do calendário maia, em 21 de dezembro de 2012, também foi interpretado por algumas pessoas como um sinal de que o mundo acabaria. Essas previsões não se concretizaram.
A data calculada em 1960 não representa uma previsão científica válida de que a humanidade será extinta em 2026.
O resultado dependia de uma condição específica: a continuidade indefinida do padrão de crescimento populacional observado pelos pesquisadores. Como esse ritmo mudou ao longo das décadas, a projeção deixou de corresponder à realidade.
O estudo permanece como um exemplo de como modelos matemáticos podem produzir resultados extremos quando tendências históricas são prolongadas sem considerar mudanças futuras.
Glossário
O que é apocalipse?
Termo usado para descrever um evento catastrófico que marcaria o fim do mundo ou da humanidade
O que significa matematicamente infinito?
Valor que, em modelos matemáticos, representa um número tão grande que não pode ser medido ou alcançado na prática
O que é evolução demográfica mundial?
Mudanças nas tendências de nascimentos, mortes e migrações que afetam o tamanho e a composição da população global
O que quer dizer taxas de natalidade?
Taxas de natalidade medem a quantidade de nascimentos por população em um período