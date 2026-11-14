Notebook, tablet ou celular: qual escolher para cada tipo de trabalho?

Notebook, tablet ou celular para trabalho: o dispositivo certo depende do que a rotina profissional exige
Colaboradora
Publicado em 14 de novembro de 2026 às 11h00.
Com o trabalho híbrido consolidado no Brasil, a escolha do aparelho de trabalho passou a afetar a produtividade. Segundo pesquisa da KPMG publicada em 2024, 62% das empresas brasileiras pretendem adotar o modelo híbrido de forma permanente. A reportagem compara notebook, tablet e celular a partir das tarefas de cada profissão, com base em dados da NielsenIQ/Eletros, da PNAD Contínua do IBGE e da Deloitte, e conclui que a maioria dos profissionais combina pelo menos dois aparelhos.
O lockdown entre 2020 e 2021 levou empresas a moverem boa parte da operação para os aparelhos eletrônicos.
O isolamento acabou, mas a dependência da tecnologia seguiu: 62% das empresas brasileiras pretendem adotar o modelo híbrido de forma permanente, segundo pesquisa da KPMG feita com profissionais de Recursos Humanos e de áreas afins e publicada em 2024.
Com o trabalho dividido entre vários espaços, a escolha entre notebook, tablet ou celular deixou de ser preferência pessoal e passou a afetar diretamente a produtividade. Abaixo, veja qual aparelho atende melhor cada tipo de trabalho.
O notebook é essencial para atividades que exigem sistema operacional desktop completo e teclado físico por períodos longos.
Desenvolvedores e profissionais de TI, por exemplo, trabalham com programação, compilação de código, terminais e ambientes de desenvolvimento que não rodam — ou rodam de forma limitada — em dispositivos móveis. O acesso a repositórios e a execução de comandos locais fazem do notebook a base da operação.
Analistas financeiros e contadores dependem de planilhas com macros em VBA e sistemas ERP que exigem tela ampla e entrada de dados em volume. O mesmo vale para funções administrativas que operam com grandes bases de dados.
O notebook também é a escolha natural para quem trabalha com edição de vídeo e modelagem 3D, áreas que demandam renderização prolongada e softwares que não têm equivalente em sistemas móveis.
Profissionais em home office fixo — aqueles que cumprem jornadas de seis a oito horas diante da tela — usam o notebook como estação de trabalho. Conectam monitores externos e periféricos, rodam aplicativos de videoconferência em paralelo com as entregas do dia.
O tablet cresceu como dispositivo de produtividade no Brasil.
Dados da NielsenIQ, encomendados pela Eletros (Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos), registraram alta de 29% nas vendas da categoria no primeiro quadrimestre de 2025, com metade dos compradores adquirindo o aparelho pela primeira vez para uso em produtividade e estudo.
Com teclados magnéticos, canetas de precisão, chips de alto desempenho e modos de multitarefa em tela dividida, modelos como o iPad Pro e a linha Galaxy Tab S funcionam como estações portáteis para tarefas específicas.
Designers e ilustradores usam o tablet como prancheta digital, aproveitando as telas com alta fidelidade de cor e canetas sensíveis à pressão que permitem desenhar e editar sem a intermediação de mouse e monitor. Arquitetos e engenheiros civis também adotam o tablet para apresentar projetos a clientes e revisar plantas em campo.
Médicos e advogados que se deslocam entre escritórios e clientes usam o aparelho para ler prontuários, revisar processos, coletar assinaturas digitais e apresentar materiais — tudo num dispositivo mais leve que um notebook. A autonomia de bateria, em geral superior à de laptops convencionais, é um fator a mais.
A limitação persiste para quem precisa de software desktop completo. Macros de Excel e plugins de edição de vídeo, por exemplo, continuam fora do alcance dos sistemas móveis. O tablet funciona como complemento ou substituto parcial, não como máquina única para todos os casos.
O smartphone é o dispositivo mais presente na rotina de trabalho dos brasileiros. Esse uso, porém, se concentra em tarefas de comunicação e resposta rápida, não em produção extensa.
Por exemplo, profissionais de redes sociais e criadores de conteúdo capturam fotos e vídeos, editam Stories e publicam em tempo real — tudo com mais agilidade no smartphone do que em qualquer outro aparelho.
Outros profissionais que fazem bom uso do telefone são vendedores e corretores, que dependem de ligações, WhatsApp Business, negociação por mensagem e uso de geolocalização.
Trabalhadores de aplicativos (motoristas e entregadores, entre outros) gerenciam rotas e recebimentos pelo celular.
De certa forma, qualquer profissional em modo de resposta — checando e-mails ou aprovando tarefas fora do escritório — usa o celular como extensão do posto de trabalho.
O limite, no entanto, aparece quando a tarefa exige produção densa: textos longos, análise de dados, edição de planilhas complexas ou navegação entre múltiplos sistemas. A tela pequena e o teclado virtual não substituem a ergonomia de um notebook ou mesmo de um tablet com teclado físico.
O modelo remoto não elimina o notebook — tende a torná-lo ainda mais importante.
A PNAD Contínua de 2022, do IBGE, mostra que a maioria dos teletrabalhadores está em posições ligadas a informação, comunicação e serviços profissionais, o que reforça a dependência de equipamentos com teclado físico e tela ampla.
No modelo híbrido, o celular funciona como peça de continuidade: responde mensagens e mantém o profissional conectado fora do escritório. Uma pesquisa da Deloitte corrobora essa leitura ao mostrar que o uso profissional do smartphone fora do expediente é frequente ou muito frequente para mais de 60% dos brasileiros.
O tablet entra como intermediário nos dois modelos. Para quem divide o tempo entre escritório e rua, ele substitui o notebook em reuniões externas e na leitura de materiais que não exigem software desktop. Mas não substitui nem o notebook para produção pesada, nem o celular para comunicação imediata.
A escolha começa por duas perguntas: qual é a tarefa principal e onde ela acontece. Quem passa o dia escrevendo textos longos, programando ou operando sistemas corporativos precisa de notebook — nenhum outro dispositivo entrega a mesma combinação de teclado, tela e multitarefa.
Já o profissional que consome mais informação do que produz, revisa documentos em trânsito ou desenha com caneta digital encontra no tablet um meio-termo entre portabilidade e conforto visual. Na outra ponta, quem depende de respostas rápidas e comunicação constante já resolve a maior parte do expediente pelo celular.
Mas nem tudo é um ultimato — a maioria dos profissionais acaba operando com pelo menos dois desses aparelhos. A combinação mais comum é notebook como estação fixa e celular como extensão.
Glossário
Modelo híbrido
Formato de trabalho que alterna dias no escritório e dias em trabalho remoto, em casa ou em outros espaços.
Sistema operacional desktop
Sistema operacional completo de computadores, como Windows, macOS e Linux, que roda programas profissionais mais pesados do que os sistemas de celulares e tablets.
VBA
Sigla de Visual Basic for Applications, linguagem da Microsoft usada para criar macros e automatizar tarefas em planilhas do Excel e em outros programas do Office.
ERP
Sigla de Enterprise Resource Planning, sistema de gestão empresarial que integra áreas como finanças, estoque, vendas e recursos humanos em uma única plataforma.
Multitarefa em tela dividida
Recurso que permite usar dois ou mais aplicativos ao mesmo tempo, lado a lado na mesma tela.
Teletrabalhadores
Profissionais que exercem suas funções à distância, fora das dependências do empregador, com uso de tecnologias de informação e comunicação.
PNAD Contínua
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, levantamento do IBGE que acompanha trabalho, renda e outros indicadores da população brasileira.