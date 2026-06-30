Dormir não é opcional: estudo mostra o que acontece no cérebro após uma noite sem sono

Virar a noite para estudar, trabalhar ou cumprir um prazo pode parecer apenas um sacrifício temporário. Mas o cérebro sente os efeitos muito antes do que muita gente imagina. Um novo estudo mostrou que apenas uma noite inteira sem dormir é suficiente para provocar alterações mensuráveis nas conexões entre os neurônios, oferecendo uma das evidências mais robustas já obtidas em seres humanos sobre a importância biológica do sono.

A pesquisa foi publicada na revista científica PLOS Biology e conduzida por pesquisadores do Centro de Pesquisa Jülich (Forschungszentrum Jülich), na Alemanha, em colaboração com outras instituições alemãs, incluindo o Hospital Universitário de Colônia, o Centro Alemão para Doenças Neurodegenerativas (DZNE) e a Universidade Heinrich Heine de Düsseldorf.

O cérebro continua acumulando trabalho

Há décadas, cientistas defendem a chamada hipótese da homeostase sináptica. Segundo essa teoria, o cérebro fortalece continuamente as conexões entre neurônios enquanto estamos acordados, registrando experiências, aprendizados e estímulos do ambiente. Esse processo, porém, aumenta o consumo de energia e torna o sistema cada vez mais sobrecarregado.

O sono seria justamente o período dedicado à reorganização dessas conexões. Durante o descanso, o cérebro preserva as ligações realmente importantes e reduz aquelas consideradas desnecessárias, restaurando a eficiência das redes neurais.

"O sono é o momento para trabalhos de manutenção que só podem ser realizados após o término das operações normais: o sistema é limpo e os resíduos metabólicos são removidos. Memórias importantes são arquivadas e informações desnecessárias são eliminadas. As conexões neurais são ajustadas e as sinapses são fortalecidas ou desfeitas", explicou o pesquisador David Elmenhorst, especialista em sono do Centro de Pesquisa Jülich e autor principal do estudo.

Como os cientistas observaram essas mudanças

O experimento envolveu 40 adultos saudáveis, com idade média de aproximadamente 28 anos. Metade dos participantes dormiu normalmente entre os exames, enquanto a outra metade permaneceu acordada durante cerca de 28 horas e meia.

Para analisar o cérebro, a equipe utilizou uma combinação de ressonância magnética e tomografia por emissão de pósitrons (PET), tecnologia capaz de identificar processos moleculares em funcionamento dentro do organismo.

Os pesquisadores acompanharam uma proteína chamada SV2A, presente nas vesículas sinápticas responsáveis pela comunicação entre os neurônios. Embora ela não permita contar diretamente cada sinapse existente, funciona como um marcador confiável da densidade dessas conexões no cérebro.

Mais conexões não significam um cérebro melhor

Os resultados mostraram um aumento significativo dos níveis de SV2A em diversas regiões cerebrais entre os participantes privados de sono.

As alterações apareceram especialmente no hipocampo, área fundamental para memória e aprendizado, além do tálamo, responsável pelo processamento de informações e pelo estado de alerta. Também foram observadas mudanças em outras regiões envolvidas nas funções cognitivas.

À primeira vista, o aumento dessas conexões poderia parecer positivo. Mas acontece exatamente o contrário. Segundo os pesquisadores, o crescimento do marcador indica que o cérebro permaneceu trabalhando por mais tempo do que deveria, acumulando atividade que normalmente seria reorganizada durante uma noite de sono.

"No estudo, mostramos que a privação de sono não apenas causa fadiga, mas também é acompanhada por alterações mensuráveis nas conexões neurais", afirmam os autores no artigo científico.

O cochilo também revelou um detalhe importante

Após a etapa de privação de sono, os voluntários puderam dormir durante duas horas. Os pesquisadores perceberam que aqueles que apresentavam maiores aumentos do marcador SV2A também desenvolveram uma atividade mais intensa de ondas lentas durante esse cochilo. Esse padrão caracteriza o sono profundo e é considerado um dos principais indicadores da necessidade fisiológica de recuperação do cérebro.

O corpo humano guarda segredos que ainda desafiam a ciência

Para a equipe, a associação reforça a hipótese de que permanecer acordado por muito tempo faz o organismo acumular uma demanda crescente por reorganização das conexões neurais, processo que ocorre principalmente durante o sono profundo.

"O que realmente me surpreendeu foi a extensão das alterações na densidade sináptica causadas por apenas uma noite sem dormir", destacou Elmenhorst.

Descoberta também pode ajudar no estudo de doenças

Os autores ressaltam que as mudanças observadas parecem ser reversíveis quando o sono é recuperado. No entanto, o experimento avaliou apenas os efeitos de uma privação aguda, não as consequências de meses ou anos dormindo pouco.

Ainda assim, os resultados podem abrir novos caminhos para compreender doenças neurológicas e psiquiátricas. Alterações nas sinapses já são investigadas em condições como depressão, esquizofrenia e demência. Entender primeiro como essas conexões variam naturalmente em pessoas saudáveis pode ajudar a diferenciar processos normais de alterações associadas às doenças.