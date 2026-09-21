Por que o olho treme? Veja as causas do espasmo na pálpebra e quando se preocupar

Sentir o olho tremendo ou perceber pequenos espasmos na pálpebra é comum e, na maioria das vezes, não indica um problema grave. O fenômeno é conhecido como mioquimia palpebral e provoca contrações involuntárias nos músculos ao redor dos olhos.

Segundo reportagem publicada pelo El Tiempo, especialistas explicam que o sintoma costuma estar relacionado a fatores como estresse, cansaço, ansiedade e consumo de estimulantes. As contrações podem surgir de repente, durar poucos segundos e desaparecer espontaneamente.

O olho propriamente dito não se movimenta durante o episódio. A sensação ocorre por causa da contração involuntária de pequenas partes da pálpebra.

O que causa o tremor na pálpebra?

A fadiga e o estresse estão entre os principais fatores associados à mioquimia palpebral. Ansiedade e noites mal dormidas também podem favorecer o aparecimento das contrações.

O consumo excessivo de cafeína e outras substâncias estimulantes também pode desencadear o problema. Chá e erva-mate estão entre as bebidas que podem contribuir para o surgimento dos espasmos.

A contração costuma afetar principalmente a pálpebra inferior. Embora o olho não esteja se movimentando, o espasmo pode causar a sensação de que o próprio olho está tremendo. Contrações involuntárias semelhantes também podem aparecer em outras regiões do corpo, como ombros e pernas.

Tremor no olho pode ser sinal de doença?

Na maioria dos casos, a mioquimia palpebral é benigna e temporária. O movimento não está relacionado à pressão ocular nem significa, por si só, que a pessoa esteja tendo um AVC.

Ainda assim, é importante diferenciar a mioquimia de outras alterações que provocam espasmos na região dos olhos. Uma delas é o blefarospasmo, que envolve contrações mais intensas dos músculos ao redor dos olhos.

No blefarospasmo, as contrações podem provocar o fechamento involuntário das pálpebras. Em quadros mais intensos, isso pode dificultar temporariamente a visão.

Por isso, quando os espasmos são persistentes, intensos ou acompanhados de outras alterações, a avaliação de um oftalmologista é recomendada para identificar a causa.

Como tratar a mioquimia palpebral?

Quando o tremor está relacionado a estresse, cansaço ou consumo de estimulantes, reduzir esses fatores pode ajudar a controlar as contrações. Também é importante observar se o sintoma desaparece espontaneamente. A mioquimia pode durar alguns segundos ou reaparecer durante dias e semanas antes de desaparecer.

Nos casos persistentes e que provocam grande incômodo, existem opções de tratamento. Segundo a Academia Americana de Oftalmologia, uma das alternativas é a aplicação de toxina botulínica nos músculos responsáveis pelas contrações.

A substância atua como um relaxante muscular. O efeito pode começar entre um dia e duas semanas após a aplicação e durar pelo menos três meses. Quando a toxina botulínica não é indicada, o oftalmologista pode avaliar outras opções para reduzir as contrações involuntárias.