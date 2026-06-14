A arma mais poderosa contra o estresse no trabalho pode estar no seu quarto

O estresse profissional se tornou uma das maiores preocupações da vida moderna. Pressão por resultados, insegurança econômica, excesso de responsabilidades e a dificuldade de desconectar do trabalho têm contribuído para um aumento dos problemas de saúde física e mental em diversas partes do mundo.

Agora, uma pesquisa de longo prazo, feita por pesquisadores da Universidade do Estado do Arizona, Universidade Brandeis e Universidade Humboldt de Berlim, trouxe uma resposta importante para uma pergunta cada vez mais urgente: qual hábito saudável realmente faz mais diferença quando o assunto é proteger o organismo dos efeitos do estresse no trabalho?

Uma década acompanhando quase 3 mil trabalhadores

O estudo acompanhou dados de saúde de 2.871 trabalhadores canadenses ao longo de dez anos. A pesquisa foi publicada no dia 31 de maio na revista científica Occupational Health Science e analisou como diferentes comportamentos saudáveis influenciavam a capacidade do organismo de lidar com o estresse ocupacional.

Os pesquisadores avaliaram cinco hábitos frequentemente associados ao bem-estar: alimentação saudável, prática de exercícios físicos, qualidade do sono, consumo moderado de álcool e ausência do tabagismo. O objetivo era identificar qual deles oferecia a maior proteção contra os impactos negativos do trabalho sobre a saúde.

“Alguns comportamentos oferecem proteção real contra o estresse específico. Outros estavam ligados à saúde em geral, mas não pareceram atenuar os efeitos do estresse no trabalho especificamente”, diz trecho do estudo publicado em The Conversation.

Nem todos os hábitos têm o mesmo efeito

Os resultados mostraram que todos os comportamentos analisados trazem benefícios gerais para a saúde. Porém, quando o foco era especificamente reduzir os danos causados pelo estresse profissional, alguns hábitos se mostraram mais eficazes do que outros.

Os autores destacaram que “alguns comportamentos pareceram oferecer uma proteção real e específica contra o estresse. Outros estavam associados à saúde em geral, mas não pareciam amortecer especificamente os efeitos do estresse relacionado ao trabalho”.

O sono apareceu como o fator mais importante

Entre todos os hábitos avaliados, a qualidade do sono foi apontada como o principal mecanismo de proteção contra os efeitos do estresse ocupacional.

Segundo os pesquisadores, “a qualidade do sono se destacou como o amortecedor mais forte contra os custos do estresse do trabalho para a saúde”. Eles acrescentam que “um bom sono favorece a atenção, a regulação emocional, a recuperação e o autocontrole necessário para manter outros comportamentos saudáveis”.

Os cientistas ainda observam que o sono funciona menos como uma escolha saudável entre várias opções e mais como um recurso fundamental para sustentar todas as demais práticas de bem-estar.

Por que dormir bem faz tanta diferença?

Embora o estudo não tenha investigado diretamente os mecanismos biológicos responsáveis por esse efeito, os pesquisadores apontam algumas hipóteses.

Uma delas é que pessoas descansadas conseguem lidar melhor com conflitos, tomar decisões mais equilibradas e evitar erros que acabam aumentando ainda mais a pressão no ambiente profissional. Além disso, pesquisas anteriores já demonstraram que o sono desempenha um papel essencial na recuperação cerebral e na manutenção das funções cognitivas.

Outro fator relevante é que noites mal dormidas costumam prejudicar outros comportamentos saudáveis. Cansaço excessivo pode reduzir a disposição para praticar exercícios, favorecer escolhas alimentares menos equilibradas e dificultar o controle emocional diante de situações desafiadoras.

Um alerta para a saúde mental da população

Os autores ressaltam que os níveis de estresse vividos atualmente são alimentados por uma combinação de fatores sociais e econômicos, incluindo incertezas profissionais, aumento do custo de vida e acúmulo de responsabilidades pessoais e familiares. Nesse contexto, preservar a qualidade do sono pode representar uma das estratégias mais eficazes para evitar o esgotamento físico e psicológico.

Os resultados reforçam que combater o estresse não depende apenas de força de vontade ou produtividade. A capacidade de recuperação do organismo também precisa ser tratada como prioridade.