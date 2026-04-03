O segredo do descanso real: existe uma 'posição ideal' para dormir?

Você já acordou um dia sentindo dor, ou que não descansou o suficiente? A posição ao dormir pode explicar parte dos desconfortos mais comuns ao acordar: torcicolo, dor nas costas e nas articulações, por exemplo. É o que diz uma matéria do New York Times.

"Não existe uma única maneira ‘certa’ de dormir", afirmou a médica Indira Gurubhagavatula, professora de medicina do sono, em entrevista ao NYT. Segundo ela, o mais importante é evitar torções e manter a curvatura natural do corpo durante o descanso.

Os prós e contras da posição lateral

A posição lateral, por exemplo, é uma das mais adotadas, mas pode gerar pressão em pontos específicos do corpo. "Para algumas pessoas, especialmente aquelas com problemas nas articulações, isso pode sobrecarregar ombros, quadris e joelhos", disse o médico Rohan Jotwani ao jornal. Para quem prefere dormir assim, o uso de um travesseiro entre as pernas ajuda a distribuir o peso e manter o alinhamento corporal.

A escolha do travesseiro também interfere nesse equilíbrio. "Um travesseiro muito alto ou muito baixo pode desalinha a coluna", explicou Gurubhagavatula. Esse desalinhamento pode causar tensão muscular e, em alguns casos, compressão de nervos — resultando em dor ou formigamento nos membros superiores.

A respiração é outro ponto sensível. De acordo com o especialista em otorrinolaringologia Gerald Suh, condições como desvio de septo podem fazer com que a posição lateral influencie o fluxo de ar. "Para algumas pessoas, é mais fácil respirar ao dormir de um lado específico", afirmou.

Dormir de costas tende a favorecer o alinhamento da coluna, mas pode agravar outros quadros. "O objetivo é manter a curvatura natural da coluna sem criar torções", disse Jotwani.

Apneia e refluxo: os riscos da barriga para cima

Ainda assim, essa posição pode piorar sintomas de apneia do sono. "Os músculos da garganta relaxam, o que pode levar ao ronco e a pausas na respiração", explicou a pesquisadora Azadeh Yadolla.

O refluxo ácido é outro efeito possível. Ao deitar de barriga para cima, o conteúdo do estômago pode retornar ao esôfago com mais facilidade. Nesses casos, elevar a parte superior do corpo ou mudar para a posição lateral pode ajudar a reduzir os sintomas.

Por que dormir de bruços é a opção menos recomendada

Entre as três principais posturas, dormir de bruços é a menos recomendada. "Manter a cabeça virada para um lado durante toda a noite sobrecarrega o pescoço", afirmou Jotwani. Além disso, essa posição pode aumentar a pressão na região lombar.

Mesmo assim, mudanças de hábito não costumam ser imediatas. "Mudar de posição pode ser desafiador", disse Jotwani. A orientação é introduzir a nova postura aos poucos, usando apoios — como travesseiros ou almofadas — para manter o corpo estável durante a noite.

Para Gurubhagavatula, a posição ao dormir é apenas um dos fatores que influenciam o descanso. "Se uma boa noite de sono pode ser tão simples quanto virar de lado, então vale a tentativa", brincou.